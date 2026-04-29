Harold Perrineau reveló que un inesperado giro en la serie "Lost" hizo que un compañera de elenco no vuelva a hablarle

El actor de 62 años, que interpretó a Michael Dawson en la exitosa serie, fue protagonista de un recordado momento en la segunda temporada.

Harold Perrineau rememoró uno de los momentos más impactantes de la historia de la serie Lost y revela las inesperadas consecuencias que tuvo entre bastidores.

El actor de 62 años, que interpretó a Michael Dawson en la exitosa serie, fue protagonista de un giro brutal en la segunda temporada. En el episodio "Two for the Road", su personaje dejó atónitos a los espectadores al asesinar a sangre fría a dos supervivientes (Ana Lucia, interpretada por la actriz Michelle Rodriguez , y Libby, interpretada por Cynthia Watros ).

En una entrevista con el portal The Independent, Perrineau recordó lo celosamente guardada que estaba la trama antes de que comenzara el rodaje. "Me llamaron y me dijeron: 'Va a regresar, y esto es lo que va a hacer, y no se lo vamos a decir a nadie hasta el día del rodaje'", dijo.

El secretismo implicó que incluso algunos de sus compañeros de reparto desconocieran lo que se avecinaba, incluidos, según él, los actores cuyos personajes serían eliminados de la trama en el episodio.

La escena marcó el abrupto final de los personajes de Rodríguez y Cynthia Watros. Ambos habían sido ascendidos recientemente a personajes regulares en la segunda temporada, lo que hizo que sus repentinas salidas fueran aún más sorprendentes para los espectadores y, al parecer, para los involucrados en la producción.

“Suena muy raro decirlo, pero una de las actrices, hasta el día de hoy, sigue sin hablarme, como si yo lo hubiera escrito. Yo no lo escribí”, dijo Perrineau a The Independent , negándose a especificar si se refería a Rodríguez o a Watros: “No voy a decirlo”.

En su momento, Lost era conocida por sus giros argumentales impactantes. Desde que la serie dejó de emitirse en 2010, Perrineau se ha reunido con frecuencia con algunos de los miembros del reparto, incluido Josh Holloway, con quien fue fotografiado en 2024. Perrineau y Holloway suelen ilusionar a los fans de Lost con sus reencuentros, algunos de los cuales han incluido a Daniel Dae Kim, quien también protagonizó la serie de ABC en el papel de Jin-Soo.