Cuánto salen los humificadores en 2026: el mejor dispositivo para el hogar y la salud

Es una tendencia en estos últimos años, y viene para solucionar los problemas que generan los ambientadores.

Existen distintos dispositivos para el hogar que pueden resultar muy útiles para mejorar la calidad de vida dentro de la casa. Algunos ayudan a mantener la temperatura adecuada , mientras que otros contribuyen a crear un ambiente más saludable para todos los integrantes de la familia.

Entre ellos aparece el humidificador , un aparato cada vez más utilizado que permite regular la humedad del aire en ambientes cerrados. Su uso puede aportar beneficios para la salud y el bienestar , especialmente en lugares donde el aire suele ser muy seco.

Los humidificadores son dispositivos diseñados para aumentar el nivel de humedad en el aire de un ambiente. Funcionan liberando vapor o una fina niebla de agua que ayuda a equilibrar la sequedad del aire, algo que suele ocurrir en espacios cerrados o con calefacción.

Si el aire acondicionado o la calefacción secan mucho el aire, hay solución para el hogar.

Según especialistas en salud, mantener niveles adecuados de humedad puede ayudar a aliviar molestias asociadas al aire seco , como irritación en la garganta, congestión nasal, piel reseca o sequedad en los ojos. También pueden resultar útiles durante resfríos o problemas respiratorios leves.

Además, muchos modelos actuales incluyen funciones adicionales orientadas al bienestar , como luces LED, difusores para esencias aromáticas o sensores que regulan automáticamente la humedad del ambiente.

Tipos de humificadores

En el mercado existen distintos tipos de humidificadores según la tecnología que utilizan. Los más comunes son los ultrasónicos de vapor frío, que funcionan mediante vibraciones de alta frecuencia que generan una fina niebla. Son populares porque consumen poca energía, son silenciosos y resultan seguros para habitaciones infantiles.

Humidificador Cuando el aire del hogar está muy seco, la solución es el humidificador. Imagen: Freepik

También están los humificadores de vapor caliente, que calientan el agua hasta generar vapor, y los humidificadores evaporativos, que trabajan mediante evaporación natural del agua. Estos últimos suelen evitar la dispersión de minerales del agua en el aire.

Por otro lado, los modelos también se diferencian por su tamaño y capacidad. Hay dispositivos compactos alimentados por USB para escritorios o mesas de luz, equipos hogareños de capacidad media que pueden funcionar hasta 24 horas continuas y modelos de gran capacidad pensados para ambientes amplios u oficinas.

Precios de los humificadores en 2026

En Argentina, durante marzo de 2026 los precios de los humidificadores varían bastante según su tamaño, capacidad del tanque y funciones adicionales. Los modelos más económicos suelen ser dispositivos personales o aromatizadores pensados para espacios pequeños.

Los humidificadores baratos, con depósitos de entre 100 ml y 300 ml o pequeños difusores USB, pueden encontrarse entre $18.000 y $25.000. En el segmento intermedio aparecen los equipos hogareños de vapor frío con tanques de entre 1,8 y 2,2 litros, cuyos precios oscilan entre $44.000 y $96.000.

En la gama más alta se ubican los equipos de gran capacidad o con tecnología dual de vapor frío y caliente. Estos modelos, que pueden tener tanques de hasta 6 litros y funciones inteligentes, pueden alcanzar valores cercanos a los $590.000.