¿Por qué negociar cada límite con tus hijos puede perjudicar su futuro, según la psicología?

La forma en que los adultos establecen reglas puede influir en cómo los chicos aprenden a manejar la frustración, tomar decisiones y afrontar desafíos, según la psicología.

Criar implica tomar decisiones todos los días : cuándo termina el tiempo de pantalla, a qué hora hay que irse a dormir, qué responsabilidades corresponden en casa o qué conductas tienen determinadas consecuencias. En ese escenario, la ciencia del desarrollo infantil estudia cómo las distintas formas de acompañar a los chicos pueden relacionarse con sus habilidades emocionales y sociales.

Para muchos padres, negociar cada regla aparece como una manera de mantener un vínculo cercano y evitar enfrentamientos. Conversar y escuchar a los hijos son herramientas valiosas, pero la dificultad puede aparecer cuando toda norma queda abierta a discusión y el adulto termina cediendo ante cada protesta.

En psicología del desarrollo suele distinguirse entre distintos estilos de crianza. Uno de ellos es el estilo autoritativo , que combina sensibilidad y afecto con expectativas claras y límites consistentes. Otro es el estilo permisivo, caracterizado por una relación cálida, pero con menos exigencias y restricciones.

El acompañamiento adulto ocupa un lugar central durante las distintas etapas de la infancia.

La diferencia puede verse en una situación cotidiana. Si un chico quiere seguir jugando con la tablet cuando ya terminó el horario establecido, un adulto autoritativo puede escuchar su reclamo, reconocer que le cuesta dejar el juego y, aun así, sostener el límite: el tiempo terminó.

Eso no significa que el menor no pueda opinar. Puede elegir, por ejemplo, qué actividad hacer después o participar en la elaboración de ciertas reglas familiares. Lo que cambia es que no todas las decisiones están abiertas a negociación .

La crianza autoritativa es una combinación de calidez, capacidad de respuesta y disciplina firme. Una revisión de investigaciones publicada por la organización también señala que este estilo se ha relacionado con menos problemas de conducta externalizante en niños y adolescentes.

La crianza permisiva, en cambio, puede generar dificultades cuando el adulto evita establecer límites para impedir que el chico se enoje, se frustre o atraviese un momento incómodo. El problema no está en ser afectuoso, sino en que la ausencia de estructura puede reducir las oportunidades para aprender a manejar situaciones que no dependen de los propios deseos.

Cómo la falta de límites firmes impacta en la regulación emocional

Aprender a regular las emociones no consiste en evitar que los chicos se enojen, lloren o se frustren. Es justamente mediante esas experiencias, acompañadas por adultos, que pueden ir desarrollando recursos para manejar lo que sienten.

Cuando un niño reclama algo y el adulto modifica inmediatamente la regla para evitar una rabieta, aprende que esa reacción puede servir para cambiar el resultado. Si la situación se repite, la negociación puede transformarse en una especie de pulseada cotidiana.

Los expertos aseguran que los chicos necesitan oportunidades para resolver problemas de baja dificultad por sí mismos. Cuando los adultos intervienen para solucionar cada inconveniente, pueden reducir las ocasiones en las que los menores practican estrategias para afrontar el estrés y los contratiempos.

Poner límites no significa controlar cada aspecto de la vida infantil. Un extremo puede ser la ausencia de reglas y otro, la supervisión permanente. Entre ambos existe un espacio en el que el adulto marca un marco seguro y permite que el chico desarrolle autonomía.

Padres e hijos atraviesan distintas situaciones durante el proceso de crecimiento y aprendizaje. Magnific

La tolerancia a la frustración: la habilidad clave para la vida adulta y laboral

No obtener lo que se quiere inmediatamente forma parte de la vida. Un examen puede salir mal, un compañero de trabajo puede rechazar una propuesta, una entrevista laboral puede no tener el resultado esperado o una decisión de otra persona puede resultar frustrante.

La tolerancia a la frustración se construye progresivamente y necesita oportunidades para ser ejercitada. La APA incluye esta capacidad entre las habilidades que los padres pueden ayudar a desarrollar junto con la paciencia, la autonomía y la toma de decisiones.

En la infancia, esas experiencias aparecen en situaciones mucho más simples: esperar un turno, aceptar que se terminó el tiempo de juego, perder un partido, compartir un juguete o escuchar un "ahora no". Un niño puede estar enojado porque no obtuvo lo que quería y, aun así, recibir una respuesta empática: "Entiendo que estés enojado. Podés estar enojado, pero la regla se mantiene". La emoción es reconocida; el límite también.

Estrategias para poner límites con empatía sin entrar en negociaciones constantes

Una de las claves consiste en establecer algunas reglas antes del conflicto. Si el horario de pantallas se decide cada noche, es probable que cada cierre termine convertido en una discusión. Si la familia acuerda previamente cuándo se usan los dispositivos, el adulto no necesita inventar una respuesta diferente frente a cada protesta.

Otra estrategia es explicar brevemente el motivo de una regla, en lugar de entrar en una discusión interminable. La disciplina, según la APA, busca enseñar autocontrol y funciona mejor cuando las normas son razonables, coherentes y acompañadas por consecuencias previsibles.

También conviene sostener las consecuencias acordadas. Si una conducta tiene una respuesta determinada un día y otra completamente diferente al siguiente, el mensaje pierde claridad. La consistencia ayuda a que el chico pueda anticipar qué ocurrirá.