¿Apreciar mucho a tu gato mejora tu salud mental? Lo que dice la psicología

El vínculo cotidiano con un animal puede aportar compañía y bienestar, pero la relación entre apego y salud psicológica es más compleja de lo que parece.

La ciencia viene estudiando desde hace años qué lugar ocupan los animales de compañía en la vida cotidiana y cómo pueden influir en el bienestar de las personas. Los gatos, en particular, suelen ocupar un lugar especial dentro de muchos hogares y para algunas personas se convierten en una fuente habitual de compañía, afecto y contención.

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Sin embargo, sentir un vínculo muy intenso con un gato no significa necesariamente tener una mejor salud mental. Los expertos analizaron precisamente esta relación y encontraron que un mayor apego hacia los felinos no se traducía automáticamente en mejores indicadores de bienestar psicológico.

La investigación buscó analizar si las personas que desarrollaban un vínculo especialmente fuerte con sus gatos presentaban también mejores niveles de bienestar psicológico. Para hacerlo, los investigadores estudiaron a propietarios de felinos y observaron diferentes variables vinculadas con el apego y la salud mental.

El comportamiento felino y su relación con las personas son objeto de diversos estudios.

El punto central fue diferenciar dos cuestiones que muchas veces aparecen mezcladas: querer mucho a una mascota y sentirse psicológicamente bien . Aunque ambas experiencias pueden coexistir, una no permite asumir automáticamente la otra.

Los resultados no encontraron una asociación clara entre un mayor apego hacia los gatos y un mejor estado de salud mental. Es decir, las personas que manifestaban una relación particularmente cercana con sus animales no necesariamente presentaban mejores indicadores psicológicos que aquellas con un vínculo menos intenso.

Un gato puede formar parte de una rutina afectiva importante: esperar que llegue a la puerta, compartir momentos de descanso, jugar, alimentarlo o simplemente tenerlo cerca mientras se trabaja o se mira televisión. Esas experiencias pueden resultar agradables y generar sensación de compañía. Pero bienestar y apego no son sinónimos.

Apego a los gatos vs. bienestar psicológico: ¿cuál es la relación real?

Si una persona siente cariño por su mascota, comparte tiempo con ella y encuentra compañía en ese vínculo, podría suponerse que necesariamente tendrá un mayor bienestar. Pero la psicología obliga a mirar un poco más allá.

El apego describe la intensidad del vínculo emocional que una persona desarrolla con su animal. El bienestar psicológico, en cambio, comprende aspectos mucho más amplios: estado de ánimo, satisfacción con la vida, funcionamiento cotidiano, vínculos sociales y capacidad para afrontar diferentes situaciones.

Una persona puede tener un vínculo muy estrecho con su gato y atravesar, al mismo tiempo, estrés laboral, problemas familiares, ansiedad o aislamiento social. También puede ocurrir lo contrario: alguien puede querer mucho a su mascota, sin convertir esa relación en el principal sostén de su vida emocional.

La presencia de un animal puede integrarse a una vida saludable, pero no existe una fórmula automática según la cual más apego equivale a más bienestar.

También importa cómo se interpreta el vínculo. Para algunas personas, convivir con un gato implica compañía y una rutina compartida. Para otras, puede representar una responsabilidad cotidiana que suma estructura a sus días. En determinados casos, el contacto con una mascota incluso puede ofrecer momentos de distracción y afecto.

El vínculo entre humanos y mascotas despertó interés en distintas áreas de investigación. Magnific

Por qué un vínculo muy fuerte con tu mascota no reemplaza la terapia

El cariño hacia un animal puede ocupar un lugar significativo en la vida emocional, pero una mascota no cumple la misma función que un tratamiento psicológico. La diferencia está en el objetivo y en las herramientas que intervienen.

La terapia psicológica supone un proceso profesional orientado a comprender dificultades, emociones, pensamientos y conductas. Según el enfoque y las necesidades de cada persona, puede trabajar sobre ansiedad, depresión, conflictos interpersonales, duelos, autoestima u otras situaciones que afectan la vida cotidiana.

Un gato puede acompañar a una persona durante alguno de esos procesos, pero no reemplaza la intervención profesional cuando esta resulta necesaria.