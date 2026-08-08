España impuso controles fronterizos a Italia en medio de la polémica por los migrantes a Ceuta + Agregar ámbito en









La decisión suma nuevas tensiones entre ambas naciones, luego de que Roma suspendiera la pertenencia de España en un espacio común europeo. Mientras, la gestión Meloni hace "todo lo posible" por la máxima comodidad de los ciudadanos.

Roma también reiteró que los ciudadanos españoles están exentos de controles adicionales al llegar a Italia. RTVE

El gobierno de España decidió imponer controles fronterizos a Italia, mientras se intensifica la polémica por la llegada de migrantes a Ceuta. La medida, que aplica a todos los viajes aéreos y marítimos procedentes del país, durará un mes, y se aplicó una semana después de que la gestión de Giorgia Meloni introdujera restricciones similares tras la llegada de unos 78.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español.

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El viernes, España exigió a Italia que levantara los controles antes del domingo mientras Roma afirmó que se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, fecha en la que, según indicó, Madrid "prevé una nueva oleada migratoria" en Ceuta. La crisis enfrentó al líder Pedro Sánchez con Meloni, quien lleva tiempo abogando por normas migratorias más estrictas por parte de la Unión Europa (UE).





El gobierno de Meloni declaró la semana pasada que la decisión de suspender temporalmente el acuerdo Schengen de libre circulación buscaba impedir a los migrantes que habían entrado en Ceuta que continuaran su viaje hacia Italia.

España impuso controles fronterizos a Italia mientras se intensifica la polémica por la llegada de migrantes a Ceuta Madrid desestimó esta postura, al afirmar que se basaba en "argumentos espurios" sin fundamento fáctico, ya que los migrantes que entraron en Ceuta no tenían forma de acceder al espacio Schengen. En respuesta a su amenaza, el gobierno italiano declaró el viernes que no aceptaría ultimátums y que no reconsideraría la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países procedentes de España, al menos hasta el 15 de agosto y hasta eliminar los riesgos para Italia.

El gobierno italiano declaró que no aceptaría ultimátums de España y que no reconsideraría la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen. Las autoridades italianas declararon que los responsables de los controles hacen "todo lo posible" por la máxima comodidad de los ciudadanos españoles y demás países europeos que llegan desde España. Roma también reiteró que los ciudadanos españoles están exentos de controles adicionales al llegar a Italia, y que estos pasos adicionales solo se aplican a los residentes de fuera de la UE.

La decisión de Italia de suspender el espacio Schengen durante un mes fue respaldada por Finlandia y Dinamarca, mientras que la República Checa pidió que se suspendiera temporalmente la pertenencia de España al espacio Schengen. La mayoría de los migrantes que llegaron a Ceuta la semana pasada fueron devueltos a los pocos días. España acelera la identificación de los migrantes muertos en Ceuta mientras la cifra de víctimas asciende a 141 España reforzó este viernes los equipos policiales y forenses destinados a identificar a los 80 inmigrantes fallecidos en Ceuta tras la llegada masiva registrada la semana pasada en el enclave español, mientras familiares de las víctimas continúan a la espera de noticias sobre sus seres queridos desaparecidos. La mayoría de los cuerpos serán enterrados en Ceuta durante los próximos días, según informaron las autoridades, mientras que la cifra alcanzó los 141 fallecidos. En los casos en los que todavía no fue posible determinar la identidad, los especialistas tomaron huellas dactilares y muestras de ADN para avanzar con la identificación de los cadáveres y posteriormente establecer contacto con sus familiares. El operativo busca responder a una de las principales incógnitas que dejó la crisis migratoria: conocer quiénes son las personas que murieron durante el intento de ingreso al territorio español.

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