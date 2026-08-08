Ahorró millones: el curioso negocio secundario de Christopher Nolan mientras filmaba Interstellar

Una apuesta inusual mientras se llevaba a cabo la película ayudó a recuperar gran parte del enorme presupuesto que se invirtió en un principio.

Interestelar no solo generó mucho dinero en taquilla, ya que un detalle impensado ayudó a financiar el proyecto.

El director Christopher Nolan es conocido por ser de los pocos que siguen priorizando los efectos prácticos y los escenarios reales en sus producciones. Esa manera de trabajar estuvo presente en una de sus películas más ambiciosas , en la que para priorizar su visión tuvo que llevar al equipo a apostar por una alternativa nunca antes vista dentro de Hollywood .

Para recrear el entorno rural donde empieza su historia, la producción decidió sembrar un campo a gran escala en Canadá . Esa inversión podía convertirse en un gasto más dentro de un presupuesto de u$s165 millones , pero el resultado cambió por completo después del último día de rodaje.

La mayor parte de la historia sigue a Cooper, el personaje interpretado por Matthew McConaughey , un antiguo piloto de la NASA que trabaja como agricultor en una Tierra afectada por graves pérdidas de cultivos. El maíz es fundamental dentro de ese escenario, ya que se convirtió en uno de los pocos alimentos que todavía podían producirse.

El exitoso director recurrió a un negocio nunca antes visto en Hollywood para financiar uno de sus mejores proyectos.

El equipo encontró cerca de Calgary, Alberta, el paisaje que necesitaba para las escenas, aunque había un inconveniente: el terreno no contaba con los enormes campos exigidos por la historia. En vez de recrearlos por computadora, la producción optó por sembrarlos .

Nolan consultó a Zack Snyder, quien había recurrido a una estrategia similar para "El hombre de acero" y, tras comprobar que era posible levantar un cultivo desde cero para una producción cinematográfica, se plantaron 500 hectáreas de maíz .

Los campos tuvieron un uso real dentro de las escenas, ya que los autos atravesaron los cultivos y los actores trabajaron entre las plantas. El lugar también sirvió para la secuencia en la que Cooper persigue con su camioneta a un dron que vuela por la zona. A pesar de que ese campo implicaba un gran riesgo económico, tuvo un resultado favorable. Una vez finalizadas las escenas, el maíz apto para consumo fue cosechado y vendido.

Nunca trascendió cuánto ganó la producción por esa venta y tampoco existen datos que indiquen que Nolan se quedara personalmente con esa ganancia. El dinero permitió recuperar una porción del gasto del rodaje, cuyo presupuesto total alcanzó los u$s165 millones.

Nolan incursionó en un negocio impensado para financiar "Interestelar". Gentileza - HBO Max

Un éxito en la taquilla: cuántos millones recaudo la película

La venta de la cosecha no se comparó con el resultado comercial que tuvo la película en los cines. Desde su lanzamiento original en 2014 y a través de posteriores reestrenos, la producción alcanzó una recaudación mundial de u$s764 millones. El desempeño quedó distribuido de esta manera:

Presupuesto de producción: u$s165 millones

Recaudación en Estados Unidos y Canadá: u$s203 millones

Recaudación en mercados internacionales: u$s560 millones

Recaudación mundial aproximada: u$s764 millones

Durante su recorrido inicial, la película había sumado u$s675 millones. Pero los nuevos estrenos, entre ellos proyecciones especiales en IMAX, elevaron las ganancias. Esto convirtió al largometraje en uno de los mejores éxitos comerciales de la carrera del cineasta fuera de la saga de Batman.

El director es la mente maestra detrás de distintas películas que marcaron la Hollywood. Warner Bros. Pictures.

El patrimonio actual de Christopher Nolan

La fortuna actual del director está estimada en u$s250 millones. Sus ingresos provienen de los pagos que recibe por dirigir y producir, su participación en la compañía Syncopy y los diversos acuerdos que le permiten obtener un porcentaje de los ingresos de sus proyectos.

A lo largo de su trayectoria, las películas bajo su dirección acumularon más de u$s6.000 millones en las salas de todo el mundo. Su carrera pasó de producciones como "Memento" a grandes películas como "Batman Begins", "The Dark Knight", "Inception", "Dunkirk" y "Tenet".

En 2023 estrenó "Oppenheimer", que generó u$s1.000 millones a nivel mundial y ganó siete premios Óscar. Por esa película, Noln ganó sus primeras estatuillas a Mejor Director y Mejor Película. Después empezó con su siguiente gran proyecto, "La Odisea", el film que se estrenó en junio 2026 cuyo presupuesto se estimó en u$s250 millones.