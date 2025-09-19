Qué significa jugar los mismos números en la lotería todos los días, según la psicología

Los números de la lotería no solo representan azar: también están cargados de significados, creencias y tradiciones que influyen en la elección de cada jugada.

A lo largo de la historia, apostar o jugar a la lotería se convirtió en mucho más que una simple actividad de azar. Para muchos, elegir un número no responde únicamente a la estadística, sino también a creencias populares, sueños, cábalas y significados que se transmiten de generación en generación. Pero además, la ciencia asegura que hay un trasfondo psicológico .

Estos rituales y tradiciones forman parte de la cultura de la suerte , donde cada número adquiere un valor especial. Desde el clásico “soñar con agua” hasta los aniversarios o fechas importantes de la vida personal, las personas encuentran en los números un puente entre lo cotidiano y la esperanza de ganar.

Muchos jugadores de lotería tienen un número fijo que repiten siempre. Detrás de esta elección no siempre hay lógica matemática, sino costumbres, recuerdos y hasta miedos que se transmiten de una generación a otra.

En primer lugar, está la tradición familiar o sentimental . Hay quienes juegan los mismos números porque están ligados a fechas especiales, aniversarios o simplemente porque es una costumbre heredada. Como dijo Mark Sánchez en La Vanguardia: “Mi familia y yo siempre compramos el mismo con la esperanza de que nos toque. Es una tradición y si algún día no lo compramos y toca, sería una gran decepción”.

También influye el miedo a perderse el premio. Muchos jugadores sostienen que, si un día dejan de jugar ese número y justo sale ganador, no se perdonarían la oportunidad perdida. Esa sensación alimenta la constancia y explica por qué algunos nunca cambian su jugada.

La superstición y las creencias también juegan su papel. Repetir los mismos números está asociado a la idea de que la perseverancia traerá suerte, aunque no tenga ningún respaldo científico. La Real Academia Española define a la superstición como una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.

Sin embargo, la realidad matemática es contundente. No importa si se juegan siempre los mismos números o si se cambian en cada sorteo: las probabilidades de ganar no varían. Como recuerda el profesor Pedro D. Pajares Galeano: “Jugar siempre con el mismo número no aumenta las probabilidades de ganar. La suerte no se acumula”. En la misma línea, el sociólogo Josu Mezo aclara: “En cada sorteo en el que juegues un solo número, se tiene una sobre 100 mil probabilidades de ganar el primer premio. Da igual llevar el mismo número o números distintos”.

Los números que más se juegan en la lotería

Los números personales son un clásico, desde fechas de nacimiento, aniversarios o momentos que marcaron la vida de alguien, se convierten en cábalas que se repiten jugada tras jugada.

También están los llamados números mágicos o supersticiosos, que trascienden lo individual y forman parte de creencias colectivas. El 7, por ejemplo, es símbolo de suerte en gran parte del mundo, mientras que el 13 divide opiniones: en algunas culturas representa mala suerte, en otras es todo lo contrario.

Los números repetidos son otra elección común. Hay quienes creen que jugar cifras dobles o triples les da más “energía positiva” o potencia su valor. Aunque no exista una base científica que lo respalde, la sensación de fuerza en la combinación mantiene vigente esta preferencia entre los jugadores.