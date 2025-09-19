A lo largo de la historia, apostar o jugar a la lotería se convirtió en mucho más que una simple actividad de azar. Para muchos, elegir un número no responde únicamente a la estadística, sino también a creencias populares, sueños, cábalas y significados que se transmiten de generación en generación. Pero además, la ciencia asegura que hay un trasfondo psicológico.
Qué significa jugar los mismos números en la lotería todos los días, según la psicología
Los números de la lotería no solo representan azar: también están cargados de significados, creencias y tradiciones que influyen en la elección de cada jugada.
Estos rituales y tradiciones forman parte de la cultura de la suerte, donde cada número adquiere un valor especial. Desde el clásico “soñar con agua” hasta los aniversarios o fechas importantes de la vida personal, las personas encuentran en los números un puente entre lo cotidiano y la esperanza de ganar.
Por qué hay personas que juegan los mismos números de la lotería
Muchos jugadores de lotería tienen un número fijo que repiten siempre. Detrás de esta elección no siempre hay lógica matemática, sino costumbres, recuerdos y hasta miedos que se transmiten de una generación a otra.
En primer lugar, está la tradición familiar o sentimental. Hay quienes juegan los mismos números porque están ligados a fechas especiales, aniversarios o simplemente porque es una costumbre heredada. Como dijo Mark Sánchez en La Vanguardia: “Mi familia y yo siempre compramos el mismo con la esperanza de que nos toque. Es una tradición y si algún día no lo compramos y toca, sería una gran decepción”.
También influye el miedo a perderse el premio. Muchos jugadores sostienen que, si un día dejan de jugar ese número y justo sale ganador, no se perdonarían la oportunidad perdida. Esa sensación alimenta la constancia y explica por qué algunos nunca cambian su jugada.
La superstición y las creencias también juegan su papel. Repetir los mismos números está asociado a la idea de que la perseverancia traerá suerte, aunque no tenga ningún respaldo científico. La Real Academia Española define a la superstición como una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
Sin embargo, la realidad matemática es contundente. No importa si se juegan siempre los mismos números o si se cambian en cada sorteo: las probabilidades de ganar no varían. Como recuerda el profesor Pedro D. Pajares Galeano: “Jugar siempre con el mismo número no aumenta las probabilidades de ganar. La suerte no se acumula”. En la misma línea, el sociólogo Josu Mezo aclara: “En cada sorteo en el que juegues un solo número, se tiene una sobre 100 mil probabilidades de ganar el primer premio. Da igual llevar el mismo número o números distintos”.
Los números que más se juegan en la lotería
Los números personales son un clásico, desde fechas de nacimiento, aniversarios o momentos que marcaron la vida de alguien, se convierten en cábalas que se repiten jugada tras jugada.
También están los llamados números mágicos o supersticiosos, que trascienden lo individual y forman parte de creencias colectivas. El 7, por ejemplo, es símbolo de suerte en gran parte del mundo, mientras que el 13 divide opiniones: en algunas culturas representa mala suerte, en otras es todo lo contrario.
Los números repetidos son otra elección común. Hay quienes creen que jugar cifras dobles o triples les da más “energía positiva” o potencia su valor. Aunque no exista una base científica que lo respalde, la sensación de fuerza en la combinación mantiene vigente esta preferencia entre los jugadores.
