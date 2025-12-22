Chau universo: las razones por las que las galaxias se están quedando sin estrellas, según los científicos + Seguir en









Cómo se forman las estrellas y cuándo calculan los expertos que sería el final.

En 2013, un equipo internacional de astrónomos afirmó que de todas las estrellas que iban a nacer en la historia del Universo, el 95% ya lo había hecho.

En las últimas dos décadas, los astrónomos han analizado y notado que el universo se está quedando sin estrellas. Esto no significa que se va a quedar sin, ya que el cosmos tiene, por lo menos, un septimillón de ellas, sin embargo, la fabricación es cada vez menor.

Actualmente, el universo tiene una edad de 13.800 millones de edad. Las primeras estrellas se formaron poco tiempo después de que el Big Bang apareciera. De hecho, el año anterior, el telescopio espacial James Webb de la NASA halló un trío de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se cree tienen una edad cercana a los 13.000 millones de años.

Estos astros se forman en nubes enormes de polvo cósmico conocidas como nebulosas. La gravedad junta los gases, que eventualmente se calienta y se convierte en una estrella bebé, o como se le conoce, protoestrella. Luego, a través de un proceso llamado fusión nuclear, entran en una fase estable de “secuencia principal”. En otras palabras, las estrellas son bolas gigantes de gas caliente que comenzaron su vida de la misma forma.

Los astrónomos estiman que los cometas en secuencia principal, incluido nuestro propio Sol, son aproximadamente el 90% de todas las estrellas del universo. El rango varía entre una décima parte hasta 200 veces la masa de nuestro Sol.

Debido al tiempo, los astros con masas pequeñas como nuestro Sol entran en un proceso de desvanecimiento que puede durar miles de millones de años. En cambio, las más grandes, con al menos ocho veces el tamaño del Sol, se destruyen en una gran explosión conocida como supernova.

Estudio de estrellas En 2013, un equipo internacional de astrónomos afirmó que de todas las estrellas que iban a nacer en la historia del Universo, el 95% ya lo había hecho. “Vivimos en un universo dominado por estrellas viejas”, expresó en ese momento el autor del estudio, David Sobral, en un artículo publicado en la revista Subaru Telescope. Debido a esto, se pudo dar cuenta que el momento de mayor producción de estrellas ocurrió hace unos 10.000 millones de años, en un período conocido como el “Mediodía Cósmico”. “Ya se nos pasó el momento de mayor formación de estrellas, y habrá cada vez menos formación de nuevas estrellas en el universo”, ratificó el profesor Douglas Scott, cosmólogo de la Universidad de British Columbia en Canadá.

Temas Ciencia

Estrella