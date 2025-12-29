Jubilaciones y pensiones de ANSES: lo que tenés que saber antes de los primeros pagos de 2026 + Seguir en









Llega el nuevo año y con eso, aumentos en las prestaciones previsionales, tal como lo establece la formula de movilidad vigente.

¿Qué pasa con las jubilaciones y pensiones en enero 2026? Depositphotos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que las Asignaciones, Pensiones y Jubilaciones recibirán un aumento por movilidad durante el primer mes del 2026, que se propone alinear los haberes al último índice de inflación reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto se da en el marco de lo que dice el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales que tomen como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida reemplaza a la anterior fórmula de aumentos cuatrimestrales y tiene como objetivo evitar la pérdida del poder adquisitivo en la población previsional.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Aumentan las jubilaciones y pensiones en enero 2026 En enero del 2026, las jubilaciones y pensiones del sistema general ANSES reciben un 2,5% de aumento sobre los montos que recibieron en diciembre. Este porcentaje toma como referencia la inflación de noviembre, reportada durante diciembre de 2025.

Con el aumento, los montos base de las jubilaciones y pensiones pasarían a ser:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 Qué pasará con el bono de $70.000 Se confirmó también el pago del bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber más bajo, quedando excluidos del beneficio aquellos que perciben la jubilación máxima. Esto sucede porque el objetivo es ayudar a los que más lo necesiten y aminorar el impacto del aumento de precios en la población previsional más vulnerable.

El bono se propone acercar lo más posible al piso de $419.299,31, por lo que los jubilados y pensionados que cobren un poco más que la mínima reciben un proporcional, que depende directamente de por cuánto se supere el haber mínimo ($349.401,58). Esta ayuda financiera recibió un ajuste por última vez en marzo del 2024 y no se ve venir un posible aumento, ya que no se incluyó en las prioridades del presupuesto que envió el Gobierno Nacional al Congreso para 2026. Pensiones no contributivas y otros ingresos En cuanto a las pensiones no contributivas y las otras prestaciones contempladas en la fórmula de movilidad, quedan con los siguientes montos: Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.528

AUH por discapacidad: $408.824

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Temas ANSES

INDEC