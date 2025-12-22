Vida extraterrestre: la última herida del capital

Aceptarla implica no sólo una nueva herida narcisista para la humanidad, sino una reconfiguración profunda de los criterios de inversión, riesgo, valor y futuro. La posibilidad concreta de vida fuera de la Tierra ya no es solo un problema científico o filosófico. Es un evento potencialmente disruptivo para la salud mental, la economía global, los mercados financieros, la geopolítica y la lógica misma del capital.

La época que nos toca vivir es tan extraordinaria como inestable. A la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, la concentración obscena de la riqueza, la crisis climática, la reconfiguración geopolítica global y el desplazamiento del eje económico y político hacia Oriente, se suma ahora una variable inédita, la posibilidad empírica de vida extraterrestre. No se trata de ciencia ficción, sino de una hipótesis empíricamente sustentada que, produciría un impacto sistémico comparable, o superior, a las grandes revoluciones subjetivas e industriales.

Reconocer la vida extraterrestre implica aceptar una cuarta herida narcisista. Copérnico nos quitó del centro del universo; Darwin del centro de la creación; Freud del centro de nuestra propia mente. Hoy se abre una nueva herida, no somos el centro de la vida en el cosmos. Esta herida no solo es simbólica y mental, tiene consecuencias materiales, económicas y financieras profundas. Porque los sistemas económicos también se organizan alrededor de creencias centrales, y una de ellas es la excepcionalidad de la vida humana.

La hipótesis de que la vida terrestre pudo haber llegado desde Marte resulta particularmente perturbadora para ese imaginario. No porque carezca de sustento, sino porque rompe la narrativa de origen exclusivo. Marte fue habitable antes que la Tierra, tuvo océanos, ríos, atmósfera y condiciones químicas favorables para la vida. La existencia de meteoritos marcianos en nuestro planeta hace físicamente plausible la transferencia de formas de vida. La famosa roca marciana ALH 84001, hallada en la Antártida, es el punto de entrada de esta transformación. Sus estructuras internas; carbonatos, magnetitas, formaciones semejantes a restos microfósiles forzaron durante décadas un debate donde lo importante no es si contienen vida, sino que puedan contenerla. La vida, en este marco, no sería un activo local, sino un fenómeno circulante, migrante, cosmológico.

La resistencia a aceptar estas hipótesis no es científica; es estructural. Los paradigmas económicos, al igual que los científicos, delimitan lo pensable. Durante siglos, el capitalismo se organizó sobre la idea de que los recursos, la vida y el valor emergen y se concentran en la Tierra. La confirmación de vida extraterrestre obligaría a revisar esa premisa. No porque mañana vayamos a “explotar” otros mundos, sino porque el horizonte de lo posible se expandirá radicalmente.

La propia biología terrestre ya viene anticipando este cambio. La vida no es frágil ni excepcional. Es expansiva, fuerte y obstinada. Extremófilos sobreviven en ambientes que antes se consideraban incompatibles con cualquier forma de existencia: temperaturas extremas, acidez letal, radiación, ausencia de luz, presiones colosales. Los hongos de Chernóbil, capaces de prosperar alimentándose de radiación, y los perros azules que aún habitan la zona, muestran que la vida no solo resiste la catástrofe: la metaboliza. Esto tiene una lectura económica directa, los límites de lo “inviable” han sido sistemáticamente mal calculados.

En términos de inversión y desarrollo tecnológico, esto implica que los entornos extremos ya no pueden descartarse como improductivos. La exploración espacial, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica y la astrobiología comienzan a converger en un nuevo complejo económico-científico orientado a operar allí donde antes solo había vacío, riesgo o imposibilidad.

El hallazgo de compuestos orgánicos complejos en el asteroide Bennu por la misión OSIRIS-REx refuerza esta idea. Bennu contiene fosfatos, carbonatos, agua y moléculas orgánicas esenciales para la vida. Esto indica que los ladrillos fundamentales de lo vivo no son escasos ni exclusivos de los planetas. Desde una perspectiva económica, el universo deja de ser un espacio vacío para convertirse en un entorno químicamente activo, con potencialidades aún no traducibles en términos clásicos de mercado, pero decisivas para el largo plazo.

En nuestro propio sistema solar las lunas, Europa, Encélado, Titán, Miranda y Venus presentan condiciones que obligan a revisar los criterios de habitabilidad. A esto se suma un dato clave reciente, el exoplaneta K2-18b, ubicado a unos 120 años luz, donde el Telescopio James Webb detectó sulfuro de dimetilo (DMS) y disulfuro de dimetilo (DMDS), moléculas que en la Tierra están asociadas a procesos biológicos. Aunque se requiere cautela, el impacto subjetivo, simbólico y económico de este hallazgo será inmediato, los mercados reaccionan no sólo a certezas, sino a horizontes.

Aceptar la vida extraterrestre implica una reconfiguración del concepto de riesgo. Los proyectos espaciales, científicos y tecnológicos, hoy evaluados con lógicas de retorno inmediato, pasarán a pensarse en términos de sostenibilidad de especie, continuidad de la vida y expansión “civilizatoria”. El capital científico adquirirá un valor estratégico central. Los Estados que lideren este campo no solo dominarán tecnología, sino sentido y subjetividad.

También cambiará la noción de valor. En un universo potencialmente vivo, la vida misma se convierte en el recurso escaso más importante. Esto podría producir, a largo plazo, una reorientación del sistema económico hacia modelos menos extractivos y más preservacionistas, no solo por ética, sino por racionalidad estratégica.

Pero nada de esto ocurrirá si no estamos mentalmente preparados. La historia muestra que los grandes descubrimientos no fracasan por falta de evidencia, sino por incapacidad de ser reconocidos. Como en el psicoanálisis, ver y escuchar requieren autorización. Sin ella, incluso lo evidente permanece invisible.

Por eso, las futuras misiones espaciales a Marte, a lunas de Júpiter o Saturno, no solo deberán estar técnicamente equipadas, sino psíquicamente preparadas. Una mente cerrada es el mayor sesgo instrumental posible. Sin la capacidad de soportar la herida narcisista, la vida extraterrestre, aún presente, no será reconocida.

Cuando finalmente aceptemos la existencia de vida fuera de la Tierra, el descubrimiento no será únicamente científico ni astronómico. Será mental, económico, político y subjetivo. Marcará el fin definitivo de la excepcionalidad humana como eje del valor y obligará a repensar los fundamentos mismos del sistema económico global.

Será, una vez más, la prueba de que el narcisismo humano debió retroceder ante la evidencia. Y de que el universo, también en términos económicos, nunca estuvo organizado alrededor nuestro.

