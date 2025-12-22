El gobierno de Javier Milei nombró a los nuevos integrantes del directorio de la CONAE

Los cinco miembros fueron designados por decreto, desempeñarán sus funciones ad honorem y tendrán mandato por cuatro años dentro de la Agencia Espacial Nacional.

El Gobierno designó a cinco nuevos integrantes del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) , a través del Decreto 901/2025 , publicado este lunes en el Boletín Oficial . Los nombramientos serán por un período de cuatro años y los cargos se ejercerán ad honorem dentro de la Agencia Espacial Nacional .

Según lo dispuesto en la norma, los directores fueron propuestos por distintas áreas del Ejecutivo vinculadas a los sectores científico, tecnológico, productivo y educativo. El objetivo de la medida es normalizar el funcionamiento del Directorio y garantizar la continuidad de los programas y proyectos en curso en el área espacial.

En representación del Ministerio de Capital Humano fue designado Leandro Horacio Massaccesi , mientras que Felipe Berón asumirá como director por el Ministerio de Economía . Por la Cancillería , se incorporó la ministra plenipotenciaria de Segunda Clase, María Jimena Schiaffino .

Por su parte, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología designó al abogado Emiliano Cisneros y al contador Diego Alejandro Nelli como integrantes del órgano directivo. La normativa se sustenta en la Ley de Ministerios N° 22.520 , sus modificatorias, el Decreto N° 995/91 y las disposiciones que regulan el funcionamiento de los organismos descentralizados de la administración pública nacional.

Los nombramientos se concretaron a partir de las áreas que integran la Jefatura de Gabinete , que articulan las políticas científicas, tecnológicas y productivas del Estado. De acuerdo con la estructura vigente, la conformación del Directorio resulta clave para sostener la planificación y ejecución de las políticas espaciales .

La decisión se conoció pocos días después de que el Ejecutivo presentara las “Bases para el Desarrollo Espacial Argentino”, una hoja de ruta que busca redefinir la estrategia nacional de acceso al espacio y profundizar la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector industrial.

El lanzamiento de la iniciativa tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, durante un acto encabezado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que contó con la participación de referentes del sector, empresarios, emprendedores, estudiantes y autoridades de organismos vinculados al ecosistema espacial.

El documento oficial prevé la creación de un Hub Espacial Nacional, orientado a integrar capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como el desarrollo de proyectos de acceso al espacio y la consolidación de la Argentina como una plataforma de formación para aspirantes a astronautas. Desde la Secretaría señalaron que el plan responde al aumento de la competencia internacional en materia espacial, donde conviven agencias estatales, empresas privadas y nuevos actores regionales.

Genua explicó que la estrategia fue elaborada a partir de encuentros con especialistas del sector. “Esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina”, afirmó, y remarcó la necesidad de construir una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno.

En ese marco, el Ejecutivo identificó la necesidad de actualizar el Plan Nacional Espacial para alinearlo con el ritmo de las transformaciones tecnológicas globales y avanzar en una mayor integración con la economía espacial. La propuesta también incluye programas de formación para astronautas y profesionales especializados con proyección internacional.

La estrategia se apoya en el Plan Nacional Espacial, que contempla la exploración, fabricación y lanzamiento de satélites nacionales, con foco en la autonomía tecnológica. Entre los ejes centrales se encuentra el desarrollo del cohete Tronador II, destinado a dotar al país de la capacidad de colocar en órbita satélites de producción local.

“Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos”, sostuvo Genua, quien subrayó que el objetivo es construir una política espacial con protagonismo del talento argentino, las empresas y los emprendedores del sector.