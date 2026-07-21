El PRO insiste en rechazar la eliminación de las PASO y traba la reforma política de Javier Milei

A casi cinco meses del final de las sesiones ordinarias, La Libertad Avanza sigue sin lograr los apoyos necesarios para abrir el tratamiento de la reforma política de Javier Milei en el Congreso. Su principal aliado, el PRO de Mauricio Macri tampoco está dispuesto a votar la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que impulsa el oficialismo.

"Eliminación no, suspensión habría que ver de qué forma" , confirman desde el despacho de Cristian Ritondo , jefe del bloque PRO en Diputados ante la consulta de Ámbito. El tema estuvo presente en la reunión que Diego Santilli, jefe de gabinete y amigo personal de Ritondo, mantuvieron días atrás en la Casa Rosada para analizar la agenda parlamentaria del segundo semestre.

En ese encuentro, el diputado macrista le manifestó al funcionario nacional la intención de que se traten los proyectos presentados por los diputados PRO entre ellos, ficha limpia. Si bien en las segundas lineas, macristas y libertaros mantiene una convivencia politica sin estridencias, el vínculo entre los hermanos Milei y Macri no pasa por su mejor momento. El ex presiente critico la gestión en reiteradas oportunidades y fue uno de los principales promotores de la salida de Manuel Adorni del gobierno nacional.

La pelea de fondo es por la Ciudad de Buenos Aires. Mientras Karina Milei amaga con disputare su distrito madre al PRO, Macri coquetea con la posibilidad de encarnar una nueva candidatura presidencial en 2027 que podría frustrar los planes de reelección de Milei. En esa negociación quedan envueltos los bloques del Congreso y todo el resto de la agenda del oficialismo.

Hasta ahora, el apoyo del PRO a LLA fue casi monolítico en el Congreso . Ritondo cumplió el compromiso de los diputados del PRO de respaldar la reforma laboral cuando en el recinto, así como también el acompañamiento al proyecto de Régimen Penal Juvenil, en el que acuerdan fijar la edad mínima de imputabilidad en 14 años.

El pedido del PRO

Para Ritondo, la idea de sostener las primarias de manera opcional, no ya obligatorias, permitiría conservar una herramienta de participación y selección de candidatos, pero con una menor carga económica para el Estado. “El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, sostuvo el diputado. Algo similar propone el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La llegada de Santilli a la jefatura de gabinete, un dirigente de origen peronista pero con reciente militancia en el PRO, ilusiona a la Casa Rosada con poder destrabar la reforma politica. Ademas de reunirse con los jefes de bloque del macrismo, el funcionario se juntó con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, apenas días después de que el Presidente protagonizara una foto con 13 mandatarios en Tucumán, como parte de la Vigilia por el Día de la Independencia, una muestra de la nueva etapa que el oficialismo busca instaurar tras la salida de Manuel Adorni.

Aliados de La Libertad Avanza

"Durante el encuentro, el Jefe de Gabinete y el gobernador coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral, la eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina", apuntaron dede el gobierno nacional. Otro mandatario que adhirió a la eliminación de las PASo fue Ignacio Torres de Chubut. "Hay que ver cuál es la reforma electoral, hasta el momento no hay nada presentado. Esperamos que sea coherente con la reforma electoral que hicimos en Chubut". Al respecto, recordó que el PRO tiene un proyecto propio al respecto y subrayó que "no tiene sentido que haya una PASO cuando no hay competencia".

El proyecto de reforma electoral fue enviado por Poder Ejecutivo Nacional e ingresó por el Senado donde los gobernadores tienen más peso a la hora de las votaciones en el recinto. Sin embargo, el expediente no tuvo movimientos ni esta previsto aun su tratamiento a nivel comisiones ya que La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para garantizar su sanción en la Cámara Alta.