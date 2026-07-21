Balanza energética alcanzó mejor primer semestre de la última década y aportó u$s2.207 millones más que en 2025

Un informe privado muestra que el balance energético mejoró u$s2.207 millones en el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones.

Vaca Muerta. La mayor producción de hidrocarburos y el aumento de las exportaciones consolidan al sector energético como uno de los principales generadores de divisas para la economía argentina.

La balanza comercial energética volvió a consolidarse como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la Argentina durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz , el saldo del sector mejoró u$s2.207 millones respecto del mismo período de 2025, explicado casi en su totalidad por el fuerte crecimiento de las exportaciones de energía.

El estudio señala que, solo en junio , la balanza energética registró un superávit de u$s611 millones , producto de exportaciones por u$s1.406 millones e importaciones por u$s794 millones .

En el acumulado del primer semestre, la mejora interanual del saldo energético alcanzó los u$s2.207 millones .

Según el análisis de Argañaraz, este resultado se explica por un incremento de u$s2.274 millones en las exportaciones , parcialmente compensado por un aumento de u$s67 millones en las importaciones .

El informe que recibió Energy Report destaca que el desempeño responde tanto a una mejora en los precios internacionales como, principalmente, al crecimiento de los volúmenes exportados. Los dos motivos son dos: la guerra en Medio Oriente y una mayor actividad de Vaca Muerta.

Balanza comercial energética. El 2026 exhibe el mejor desempeño para un primer semestre de toda la serie, muy por encima de los registros de igual período de 2025 y 2024.

Al descomponer la evolución del saldo comercial energético entre efecto precio y efecto cantidad, Argañaraz concluye que el primero aportó u$s552 millones, mientras que el aumento de las cantidades comercializadas explicó otros u$s1.656 millones. La combinación de ambos factores dio como resultado una mejora neta de u$s2.207 millones frente al primer semestre del año pasado.

En otras palabras, si bien la evolución de los precios internacionales colaboró con el resultado, el principal motor del superávit fue el incremento de la producción y de las exportaciones energéticas.

El mejor primer semestre de la última década

El gráfico elaborado por Argañaraz en base a datos del INDEC muestra un cambio de tendencia histórico en la balanza comercial energética. Tras varios años de fuertes déficits, con un piso cercano a los u$s5.200 millones en 2022, producto del incremento de las importaciones de gas y combustibles, el sector inició una rápida recuperación en 2023, consolidó el superávit en 2024 y alcanzó un nuevo récord en 2025.

Entre 2017 y 2022 la balanza energética alternó pequeños superávits con déficits crecientes, hasta tocar su peor registro en el primer semestre de 2022, con un rojo cercano a u$s4.600 millones, impulsado por el fuerte aumento del costo de las importaciones de energía tras la invasión rusa a Ucrania.

A partir de 2023 comenzó una recuperación acelerada. El déficit se redujo aproximadamente un 76% respecto de 2022, mientras que en 2024 el país volvió al superávit, con una mejora interanual superior al 350%. En 2025 el saldo positivo siguió expandiéndose otro 35,7%, y 2026 marca un nuevo récord histórico, con un superávit acumulado cercano a u$s6.000 millones, un 57,9% superior al de igual período del año anterior y el mejor primer semestre de toda la serie analizada.

Sin dudas, la evolución refleja el impacto del crecimiento de la producción de Vaca Muerta, el aumento sostenido de las exportaciones de petróleo y gas y la sustitución de importaciones energéticas, consolidando a la energía como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía argentina.

El aporte de las exportaciones

El estudio también analiza el comportamiento por separado de las exportaciones e importaciones.

En el caso de las importaciones, el mayor precio de la energía adquirida en el exterior implicó un gasto adicional de u$s361 millones. Sin embargo, la menor cantidad importada permitió un ahorro de u$s295 millones, dejando como resultado un incremento neto de u$s67 millones en las compras externas.

Por el lado de las exportaciones, el efecto precio generó ingresos adicionales por u$s913 millones, mientras que el aumento de los volúmenes exportados aportó otros u$s1.361 millones. En conjunto, las ventas externas crecieron u$s2.274 millones respecto del mismo período de 2025.

De acuerdo con el informe de Nadin Argañaraz, la diferencia entre esos u$s2.274 millones adicionales por exportaciones y el incremento de u$s67 millones en las importaciones explica el aumento de u$s2.207 millones en el saldo energético del primer semestre, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía.