Identificaron el mecanismo que captura la luz en la fotosíntesis

El hallazgo surgió de un estudio en conjunto de cuatro institutos y universidades. Dentro del proceso, un complejo molecular absorbe un fotón que luego se transfiere entre moléculas.

El proceso, denominado "separación primaria de carga", constituye el primer paso mediante el cual la energía de la luz es captada.

Un grupo de científicos identificó el mecanismo que captura la luz durante el Regar plantas Pexels y consta en una "separación de carga". La energía es captada en moléculas específicas a una velocidad que llega hasta unos picosegundos .

El dato fue publicado en un estudio en la revista Nature Communications , fruto de una colaboración internacional de investigación entre el Instituto de Nanociencias (Cnr Nano), la Universidad de Princeton, la Universidad de L'Aquila y el Instituto Max Planck.

En la fotosíntesis, el encargado de captar la energía de la luz y convertirla en energía química es un complejo molecular denominado Fotosistema II. Cuando este absorbe un fotón, un electrón se transfiere de una molécula a otra dentro del centro de reacción.

El proceso, denominado "separación primaria de carga", constituye el primer paso mediante el cual la energía de la luz es captada en moléculas específicas, listas para impulsar todas las reacciones posteriores de la fotosíntesis.

Sin embargo, las mediciones experimentales muestran que la separación primaria de carga se produce a una velocidad que oscila entre unos pocos cientos de femtosegundos y algunos picosegundos . La interpretación más extendida atribuye esta variabilidad a la existencia de rutas alternativas de la reacción.

El descubrimiento fue posible gracias a la integración de simulaciones de dinámica molecular con cálculos de química cuántica y modelización cinética. Pexels

"Podemos imaginar la transferencia del electrón como el cruce de un bosque para ir de un refugio a otro. Durante años se pensó que existían distintos senderos y de diferente longitud", explicó Laura Zanetti Polzi, de Cnr Nano.

Además, agregó: "Nuestros resultados sugieren, en cambio, que el sendero es, en esencia, uno solo: el tiempo necesario para recorrerlo depende de las 'condiciones del terreno'".

Más allá de la alegoría, agrega: "La ruta reactiva sigue siendo la misma, pero cambian continuamente las condiciones en las que se desarrolla". El descubrimiento fue posible gracias a la integración de simulaciones de dinámica molecular con cálculos de química cuántica y modelización cinética.

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