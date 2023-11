Ranking: tres chefs argentinos están entre los 100 mejores del mundo

La gala final de The Best Chef Awards 2023 dio a conocer los 100 mejores cocineros del planeta. ¿Quiénes forman parte del listado?

¿Quiénes son los 100 mejores cocineros del planeta ? The Best Chef Awards publicó su esperada lista del 2023 y, entre todos los galardonados, hay tres argentinos . La séptima edición de los premios además sumó diez premios especiales que reconocieron a diversos chefs como "estrellas en ascenso, exponentes de la cocina y leyendas de la gastronomía" . Conocé más sobre este evento gastronómico.

El lunes, la celebración de la gala final de The Best Chef Awards 2023 tuvo lugar en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán , México . Allí, se revelaron las identidades de todos los chefs que completan la lista del Top 100 . Una élite gastronómica contaba con 31 nacionalidades , siendo Europa el continente con mayor representación (54 chefs), seguida de América (24) y Asia (17), consolidándose España como el país más influyente, con 14 chefs.

Dabiz Muñoz (DiverXO, España) es el mejor chef del mundo por tercera vez consecutiva. El número dos de esta edición es para Albert Adrià (Enigma, España), quien además se lleva uno de los premios especiales, The Best Chef New Entry Award, impulsado por Le Nouveau Chef, ya que accede directamente a ese puesto en su exitoso regreso a la lista. Ana Roš, en cuerpo y alma de Hiša Franko (Eslovenia), completa el podio subiendo del noveno al tercer puesto y repitiendo como mujer mejor clasificada.