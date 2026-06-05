Un rincón francés conquista con cocina de autor, vinos seleccionados y espíritu parisino.

L'Atelier Bistró lleva más de dos décadas construyendo una propuesta gastronómica de impronta francesa donde conviven técnica, producto, creatividad y una experiencia íntima que lo convirtió en uno de los clásicos de la zona norte.

En una escena gastronómica que cambia constantemente, L'Atelier Bistró logró consolidar una identidad propia a partir de una fórmula que combina elegancia, cercanía y una cocina que encuentra inspiración en Francia, sin perder de vista los ingredientes y sabores locales. Desde 2004, el proyecto encabezado por los chefs Verónica Morello y Charly Forbes desarrolla una propuesta que evoluciona junto a las estaciones y a las preferencias de sus comensales, manteniendo siempre el foco en la calidad del producto y el cuidado por los detalles.

Ubicado sobre Avenida del Libertador , en Martínez, el restaurante conserva el encanto de los tradicionales bistrós parisinos. Su fachada discreta, los faroles que enmarcan la entrada y el clásico tableau escrito con tiza anticipan una experiencia de aire francés. En el interior, un salón íntimo para pocos cubiertos, mesas espaciadas, fotografías en blanco y negro, madera y una cálida iluminación crean una atmósfera elegante y relajada. Un detalle distintivo es la vajilla artesanal diseñada por la propia Verónica Morello, que aporta personalidad a cada servicio.

La experiencia suele comenzar con una serie de entradas que reflejan el refinamiento técnico de la cocina de la casa. Entre las más destacadas aparecen el paté de foie de volaille acompañado por verdes y pan de especias, el gravlax de salmón con remolachas y crema ácida de eneldo, las mollejas crocantes con tartar de tomate y papas pay, además de ostras frescas, chipirones y el siempre celebrado tartare du jour preparado al cuchillo.

L'Atelier Bistró lleva más de dos décadas construyendo una propuesta gastronómica de impronta francesa donde conviven técnica, producto, creatividad y una experiencia íntima que lo convirtió en uno de los clásicos de la zona norte.

En los principales se expresa con claridad la filosofía culinaria de L'Atelier Bistró: recetas clásicas francesas reinterpretadas con una mirada contemporánea. El confit y el magret de pato figuran entre los emblemas históricos de la carta, mientras que propuestas como la pesca del día con cremoso de papa y puerro, los ravioles de espinaca y queso brie con manteca de hierbas o el pastel de ragout de ciervo con crocante de papa muestran una cocina precisa, elegante y profundamente ligada al producto.

El menú también se anima a incorporar ingredientes menos habituales y combinaciones que amplían el recorrido gastronómico. El lomo de ternera con vegetales asados y salsa bearnesa, así como el calamar asado con gremolata y papas lionesas, son ejemplos de una cocina que fusiona influencias francesas e internacionales sin perder armonía ni identidad. El resultado es una carta sofisticada pero accesible, capaz de sorprender sin caer en excesos.

El capítulo dulce mantiene el mismo nivel de elaboración. Conviven clásicos infaltables como la crème brûlée, los profiteroles con helado y salsa de chocolate o el fondant de chocolate con nueces caramelizadas, junto a opciones más originales como el volcán de pistacho con sorbet de frutos rojos, el nougat glacé con salsa de frutos rojos y chocolate o los membrillos confitados con queso brie y garrapiñada de nueces. Cada postre encuentra además un aliado ideal en la destacada selección de vinos que alberga la vinoteca del restaurante, cuidadosamente curada para ofrecer etiquetas tradicionales y pequeños hallazgos enológicos.

A más de veinte años de su apertura, L'Atelier Bistró continúa siendo uno de los grandes referentes gastronómicos de Martínez. Su combinación de cocina francesa contemporánea, ambiente íntimo, servicio personalizado y pasión por el vino lo convierten en una propuesta que trasciende modas y mantiene intacta su capacidad de seducir a quienes buscan una experiencia memorable en zona norte.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.