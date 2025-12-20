Río de Janeiro: una ciudad que se vive con todos los sentidos

La “Cidade Maravilhosa” sigue siendo uno de los destinos más elegidos de América Latina. Festivales, eventos deportivos, propuestas culturales y una vida nocturna activa hacen que siempre haya un motivo para volver.

Río de Janeiro es una de esas ciudades que se reconocen en el mundo entero por su geografía única, su energía permanente y una identidad que combina naturaleza, cultura y estilo de vida. Entre playas icónicas, cerros cubiertos de verde, música, gastronomía y atardeceres inolvidables, la “Cidade Maravilhosa” sigue siendo uno de los destinos más elegidos de América Latina. Además, su clima benigno y su agenda cultural constante la convierten en un destino ideal para viajar durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

Río se disfruta en cualquier época: en verano, con playas y actividades al aire libre; en otoño e invierno, con temperaturas agradables ideales para recorrer la ciudad, hacer excursiones y disfrutar de su gastronomía; y en primavera, cuando la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Festivales, eventos deportivos, propuestas culturales y una vida nocturna activa hacen que siempre haya un motivo para volver .

La ciudad del “país de la caipirinha” , aunque es curioso que la mayoría de los brasileros prefieren la cerveza antes que aquel cóctel, es la segunda más poblada a nivel nacional. Presenta además muchos contrastes en su geografía : altas montañas, playas, enormes lagunas, acantilados, bosque tropical, que se combinan con los desarrollos urbanos y crean así la famosa postal de Río .

Entre otros de los aspectos destacables de la Ciudad Maravillosa , la gastronomía tiene influencia de la cocina europea, africana e indígena , que se refleja en el plato nacional de Brasil : la feijoada . Seguido del pan de queijo , picanha , acarajé, chicharrón, yuca , pasteles , farofa , bolinho de bacalhau, açaí , entre otros. Además, a nivel bebidas, cobran protagonismo el agua de coco , cachaza , cerveza y caipirinha .

En caso de que estés por viajar a Río de Janeiro , no te pierdas este listado de actividades imperdibles para realizar en familia, pareja o con amigos .

Teleférico del Pan de Azúcar

Si buscas disfrutar del paisaje de Río y, en especial, de la Praia Vermelha y Morro da Urca, esta es tu actividad ideal. En el Parque Bondinho Pão de Açúcar podés viajar en teleférico desde el Morro da Urca hasta Morro do Pão de Açúcar. En cuestión de minutos, tendrás una postal única de la ciudad (aún más si es la hora del atardecer), específicamente a 396 metros sobre el nivel del mar. Allí es perfecto para descontracturar, sacar unas buenas fotos y tomar algo rico en la Embaixada Carioca -Morro da Urca- o en el Clássico Beach Club -Pan de Azúcar. En caso de que busques otras actividades, el parque cuenta con anfiteatro, bosque, miradores, bares, locales y restaurantes.

Cristo Redentor

A 710 metros sobre el nivel del mar, en la cima del cerro de Corcovado, ubicado en el Parque Nacional de Tijuca, se encuentra el Cristo Redentor. Elegido en 2007 como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, resulta ser la más grande y famosa escultura en estilo Art Decó a nivel global. Fue desarrollada por el ingeniero Heitor da Silva Costa a lo largo de cinco años de trabajo, de 1926 hasta 1931, el año de inauguración del monumento en conmemoración del centenario de la Independencia de Brasil.

Podés acceder al monumento en tren (dura 20 minutos y traspasa la Mata Atlántica hasta llegar a la cima del Corcovado), van o auto. Para facilitar el acceso, hay tres ascensores panorámicos y cuatro escaleras mecánicas. Sino podes caminar 220 escalones y llegar.

Boulevard Olímpico

En pleno casco histórico, se encuentra el Boulevard Olímpico. Años atrás, la zona portuaria estaba "descuidada", es decir, era un espacio donde no se aprovechaba al máximo su potencial: estar frente a la Bahía de Guanabara. Pero con la llegada de los Juegos Olímpicos de 2016 todo cambió. Ahora, a lo largo de 3,2 kilómetros, encontrarás murales del artista del grafiti Eduardo Kobra, ideales para fotografías; el acuario más grande de Sudamérica, AquaRío; el Museo del Mañana; la rueda de la fortuna gigante, YUP STAR RÍO; y la Ciudad de la Samba. Todas atracciones que merecen su visita en cualquier momento del año.

Confitería Colombo

Con 129 años de historia, Confitería Colombo -el "Café Tortoni" de Brasil- fue uno de los lugares comerciales más respetados en Río. Hoy es patrimonio cultural y artístico local. Tiene una arquitectura increíble acompañada de enormes espejos, vitrinas, mesas y barras de mármol. Además, presenta una enorme claraboya con vitrales que lo hacen único. La hora del té, el desayuno buffet y los abundantes almuerzos son insignia del lugar. Pero la pastelería‍ se lleva todas las miradas y degustaciones.

¿Dónde alojarse?

Rio

El Sheraton Grand Rio Hotel & Resort es el único resort urbano de Río de Janeiro que ofrece vistas privilegiadas a las playas de Ipanema, Leblon y Vidigal, además de un servicio exclusivo desde hace casi 50 años. El Sheraton Rio Grand Rio Hotel & Resort ofrece sofisticación y una de las vistas más hermosas de Río de Janeiro en una ubicación exclusiva, frente a la paradisíaca Prainha do Vidigal.

"El Sheraton Grand Rio Hotel & Resort es un icono de la ciudad de Río de Janeiro por su ubicación privilegiada, con acceso directo a la playa y vistas panorámicas desde todas las habitaciones. Además, es el primer hotel de una cadena internacional en establecerse en Río de Janeiro", afirma Sintia Gomes, Gerente General del hotel.

El Resort cuenta con cuatro restaurantes y un spa, en sus más de 50 años de experiencia en Río de Janeiro, cuenta con la mayor zona de ocio de la ciudad.

L'Etoile - En un ambiente sofisticado con vistas a las playas de Ipanema y Leblon, se sirven delicias francesas de un menú creado por el reconocido chef Jean Paul Bondoux. El chileno Matías Cifuentes está a cargo de la cocina diaria.

Bene - Abierto todos los días para el desayuno y la cena, el restaurante dirigido por Fernando Gianello sirve cocina clásica italiana., a la vez cuenta con un bar central donde sirven diferentes bebidas.

Casa da Cachaça - El restaurante de comida brasileña se encuentra en una antigua casa de pescadores con vista panorámica al mar. Casarão - El restaurante de carnes sirve almuerzo buffet, en donde también se ofrece la tradicional feijoada Sheraton.

Lobby Bar - El renovado Lobby Bar ofrece el ambiente ideal para relajarse después de un día ajetreado, con un menú variado, el bar ofrece vistas al mar.