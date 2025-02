San Valentín para solteros: la experiencia del "speed dating" y los encuentros casuales para hallar el amor

La idea surgió de un video que publicó en redes sociales, donde manifestaba que mucha gente se quejaba de no estar en pareja o de no tener una cita ideal, pero que no realizaba nada para generar esas situaciones. El miedo, la inseguridad, la exposición y la comodidad predominan muchas veces como los principales limitantes para conocer gente. En ese contexto, la creadora de Vino con Chamuyo sostiene que “lo peor que puede suceder es perder un par de horas con una persona, charlar un rato y pensar que no volverías a repetir esa situación, nada grave”.

¿Cómo es la dinámica de Vino con Chamuyo?

Al inicio del evento, la creadora realiza una breve introducción sobre en qué consiste "Vino con chamuyo" y algunas claves para que las personas lo disfruten al máximo. El espacio cuenta con tarjetas que se distribuyen por todo el lugar con preguntas divertidas para romper la tensión y descontracturar el ambiente, como por ejemplo: “¿Cuál es tu mañana ideal?”, “¿Qué me cocinarías en una primera cita?”, “¿Qué te gusta más, la playa o la montaña?”. La idea es que las preguntas funcionen como disparadores para generar conversaciones, grupos y charlas, donde los encuentros no sólo son solamente con el fin de lograr conocer a una futura "media naranja", sino también para hacer amigos o cualquier tipo de vínculo que el participnete esté buscando.

“Pareciera que la gente tiene ganas de conectar desde un lado más de la diversión, la tranquilidad y algo fresco, y no tanto desde lo serio”, sostiene Cande como propuesta principal a sus seguidores. Para todos los que se animen a vivir una experiencia nueva y diferente, la información más importante para tener en cuenta es la siguiente:

Ubicación: el último evento se realizó en Trova Bar, en Honduras 5903, Palermo, y a partir de ahora comenzarán a organizarlo en diferentes lugares y espacios.

Entradas: para asistir al evento primero hay que anotarse y adquirir la entrada que se encuentra disponible en un link por Instagram y que, hasta el momento, el valor incluye el ingreso al lugar y una copa de vino, que puede cambiarse por otra consumición.

Fechas: la dinámica principal consiste en realizar eventos cada 15 días. Para este 2025, Candelaria proyecta expandirse a otras provincias y lugares para llevar a Vino con Chamuyo a todos los rincones y expandir sus principios de salir a divertirse, tomar una buena copa de vino y simplemente pasarla bien.

Club Magia

Club Magia Speed Dating.png Las speed dating son un método de citas rápidas que consisten en conocer a muchas personas en un corto período de tiempo. Club Magia

La Ciudad esconde grandes lugares, en donde las citas rápidas y novedosas que rompen con todas las estructuras son tendencia. Club Magia, un resto-club del barrio de Caballito, se destaca por ser uno de los espacios que mantienen la firme tradición de las "speed dating" mediante la organización de eventos que giran en torno a esa dinámica. Con cierto misterio y privacidad en sus anuncios, ofrecen una experiencia privada simple para que las personas se conecten en un ambiente exclusivo y divertido.

¿Cómo es la dinámica de las "speed dating"?

En el evento se distribuirá a las personas en dos o tres salas con mesas, donde cada participante rotará por todas las mesas en rondas de cinco minutos, que finalizarán cuando suene una campana. El objetivo principal es poder romper el hielo de entrada y comenzar a conocerse mejor entre los participantes.

Las salas y las mesas contarán con hojas en donde los participantes podrán anotar el nombre de cada persona con la que interactuaron y hablaron. Al final de la reunión, podrán marcar a aquellas a las que les gustaría volver a ver para continuar la conversación.

En el caso de hacer match, al día siguiente desde Club Magia se comunicarán con quién coincidiste y ofrecerán un descuento especial para que regreses al club con esa persona. Datos clave a tener en cuenta para esta opción de "speed dating":

Agenda de la noche : tanto antes como después del evento de las citas rápidas, las personas podrán relajarse y ponerse cómodos en el club para disfrutar de buena comida, bebida y jugar al pool o al ping pong.

: tanto antes como después del evento de las citas rápidas, las personas podrán relajarse y ponerse cómodos en el club para disfrutar de buena comida, bebida y jugar al pool o al ping pong. Horarios: la previa del speed dating comienza a las 20, a las 21:15 comienzan las citas rápidas, y el post inicia a las 22:15.

la previa del speed dating comienza a las 20, a las 21:15 comienzan las citas rápidas, y el post inicia a las 22:15. Valor de la entrada: el evento tiene un valor de $30.000, incluye el ingreso al lugar y 1 cocktail clásico.

el evento tiene un valor de $30.000, incluye el ingreso al lugar y 1 cocktail clásico. Fechas: la próxima a realizar es este jueves 13 de febrero. En su página web anuncian las distintos días que organizan las citas rápidas y las opciones de compra.

la próxima a realizar es este jueves 13 de febrero. En su página web anuncian las distintos días que organizan las citas rápidas y las opciones de compra. Dirección: Caballito, Barrio Inglés (la ubicación completa se conoce al comprar la entrada).

San Valentín para solteros: cómo superar el miedo y animarse al "speed dating"

Muchas veces hay ciertas barreras, miedos e inseguridades a la hora de exponerse a este tipo de planes. La estimulación constante de la tecnología a través de las pantallas, con el consumo permanente de contenido de las redes sociales en el día a día, “reconfiguró la forma en la que interactuamos, priorizando la inmediatez y una personalización extrema que, en muchos casos, desplaza la construcción de vínculos auténticos y profundos”, afirmó Masnatta.

Foto_Libro_MelinaMasnatta.jpg Melina Masnatta es emprendedora, consultora, speaker y especialista en educación, tecnología y diversidad. Melina Masnatta

Luego de un gran periodo de tiempo de aislamiento por la pandemia del Covid-19, junto al aumento y consumo excesivo de redes sociales, la “dependencia tecnológica y la inmediatez que promueve la inteligencia artificial pueden hacer que vincularse con otros humanos parezca demasiado costoso emocionalmente, erosionando la calidad y profundidad de nuestras relaciones”, explica Masnatta, al tiempo que sostiene que ese proceso debilita el tejido social y afecta nuestro bienestar emocional, ya que “perdemos la oportunidad de conectar de forma auténtica”.

Para poder romper con las expectativas y la inseguridad que a veces generan estas fechas, con proyecciones de “relaciones perfectas”, la especialista afirma que la clave es poder cultivar vínculos genuinos “en lugar de perdernos en una carrera por acumular interacciones superficiales. Aunque hoy por hoy, es parte de lo que más se celebra socialmente: cantidad de seguidores y likes, somos soledades hiperconectadas”.

Algunas herramientas claves que comparte Masnatta para poder animarse a estos encuentros son: