San Valentín en CABA: planes creativos y alternativos para celebrar el amor

La monotonía y la falta de tiempo son muchas veces algunos de los motivos principales que conducen a que las parejas caigan en los típicos planes y no expandan su zona de confort . Para las personas que busquen experiencias renovadas, creativas y nuevas, aquí va una lista de los planes alternativos más divertidos y variados para festejar el amor, invitar a tu pareja o se lo propongas a esa persona en la que no podés dejar de pensar. La Ciudad celebra San Valentín y, para todos los románticos, acá les mostramos dónde.

La selección de películas se realiza en base al interés propio de los creadores y el de la gente, por lo que la variedad de opciones es para todos los gustos. Con funciones de domingo a jueves durante todo el año, esta es la lista de los bares para que vayas y elijas tu preferido:

Post Street Bar : es la sede principal donde realizan dos funciones por día, de domingo a miércoles. El espacio cuenta también con una galería de arte y diseños por todas las paredes del lugar. La dirección es: Thames 1885, Palermo.

Temple: funciones disponibles los domingos y los lunes. La dirección es: Junín 1725, Recoleta.

Casa Temple: realizan las funciones solamente los domingos. La dirección es: Costa Rica 4677, Palermo.

Complejo C Art Media : transmisiones los martes en la terraza. La dirección es: avenida Corrientes 6271, Chacarita.

Attic de Mercado Soho: este espacio es el único que no se realiza al aire libre, pero que igualmente cuenta con una burbuja para fumadores y una amplia oferta gastronómica para acompañar el evento. La dirección es: Armenia 1744, Palermo.

Las entradas se consiguen mediante un link en su cuenta de Instagram (@planosecuenciacines), donde presentan una grilla con las distintas películas, días, horarios y lugares.

Margal pista de hielo

Margal pista de hielo.png Para las parejas que buscan algo divertido y diferente, probar patinar sobre hielo se encabeza como el plan perfecto. Margal

Una de las experiencias más divertidas para realizar, en la que sin dudas está garantizado un tiempo repleto de risas y anécdotas. Como una propuesta completamente distinta en la Ciudad, Margal pista de hielo invita a la gente a subirse a los patines sobre hielo y que se animen a probar la experiencia de su gran pista en Caballito. Es un plan perfecto para ir con tu pareja a divertirte, estar en movimiento y aprovechar el plan para comer y tomar algo rico en el lugar. Datos importantes a tener en cuenta:

Abren todos los días, incluyendo los feriados.

Horarios: dependiendo el día, generalmente abren de lunes a jueves de 11 a 1, y los viernes de 11 a 2. Los sábados abren su local a las 9, la pista a las 10 y cierran a las 2, y los domingos el local abre a las 9, la pista a las 12 y cierra a la 1.

dependiendo el día, generalmente abren de lunes a jueves de 11 a 1, y los viernes de 11 a 2. Los sábados abren su local a las 9, la pista a las 10 y cierran a las 2, y los domingos el local abre a las 9, la pista a las 12 y cierra a la 1. Precios: por el momento cuentan solamente con el pase libre de 1 hora, el cuál tiene un valor de $15.000 por persona. Los patines están incluidos en el precio final y por febrero lanzaron una promoción de 2x1.

por el momento cuentan solamente con el pase libre de 1 hora, el cuál tiene un valor de $15.000 por persona. Los patines están incluidos en el precio final y por febrero lanzaron una promoción de 2x1. Información extra : no es necesario tener experiencia, simplemente ganar de ir a pasar un buen rato y animarse a patinar sobre hielo.

: no es necesario tener experiencia, simplemente ganar de ir a pasar un buen rato y animarse a patinar sobre hielo. Dirección: Yerbal 1617, Caballito.

Jardín Japonés

Jardin Japones Origami.png El arte y el amor, una combinación fundamental para realizar en el mes de los enamorados.

El arte creativo es sin dudas una de las formas más puras y simbólicas para representar al amor. Para todas las personas que quieran abrir su corazón en un espacio de tranquilidad, calma y encanto, la propuesta del Jardín Japonés es una alternativa cultural perfecta.

En el mes de los enamorados, ofrecen la propuesta “Love in in the air” (el amor está en el aire), que se basa en un taller de origami a cargo de la profesora Anna Violini. La propuesta se realizará el próximo sábado 15 de febrero y consistirá en la creación de origamis en distintas formas de corazón o de temáticas que pongan al romance como eje principal.

Para continuar con el arte, también se encontrará el “Mural del Amor”, del 10 al 16 de febrero, donde las parejas o personas enamoradas podrán hacer su corazón de origami y dedicárselo a su persona especial. Los horarios se extienden de 10 a 18, y el sector se encuentra en las cercanías del SUM Kyoto. Conocé los datos más importantes para celebrar el amor en un espacio de creatividad y romance: