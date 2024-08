Silvina Moreno: "Siempre vuelvo a la cicatriz que deja el primer amor"

“Es como una cicatriz que no queremos cicatrizar. Siempre vuelvo a esa cicatriz porque, en mi caso, me deja en un lugar que sirve como fuente de inspiración. Que tiene algo del amor romántico y que me lleva a conectar con una Silvina vulnerable”, le dice Moreno a Ámbito en la previa de lo que será su show de este viernes en el Teatro Coliseo.

Silvina Moreno: Hoy me siento estable en lo afectivo. En un lugar de construcción de pareja. Pero la Silvina del corazón roto siempre está. Las dos Silvinas conviven en mí: la adolescente e intensa y la más adulta. Pero siento que ante la estabilidad emocional es importante buscar esos lugares rotos porque la angustia inspira y a veces nos permiten alcanzar la memoria emotiva. Es una canción que habla de algo muy real y cercano. Una emoción muy cruda del amor que no fue.

P.: ¿Qué tan difícil es el armado de una canción desde un lugar diferente al que se expresa? ¿Cuánto hay de oficio y de conexión interna?

S.M.: La nostalgia es parte de la vida. No se vuelve a ese momento transitado, una época donde se vive de manera muy vulnerable y todo se siente muy fuerte. Los años tiernos de la adolescencia te dejan cosas. Sobre todo cuando todo era tan extremo. Pero desde el hoy no deseo ese caos constante. No quiero que mi vida emocional sea un caos.

P.: A la hora componer, ¿es un peligroso recurrir a esos lugares?

S.M.: Siempre es tentador querer volver al drama porque también está bueno eso de sufrir un poquito al menos. Porque alimenta. Pero al final del día, quiero paz. Y valorar la vida desde la estabilidad. Conectar con lo normal.

P.: No parece fácil.

S.M.: No lo es. Todo se puede tornar aburrido o monótono. La clave está en encontrar a la artista en esos lugares de monotonía para seguir creando canciones que no sean chatas y tengan sus propias búsquedas.

P.: Tenés por delante un show de celebración. ¿Cómo se introduce una canción de estas características, que corta y sangra, en medio de una lista de temas? ¿Es necesario salir rápido hacia arriba desde lo musical o se puede generar un espacio exclusivo?

S.M.: Eduardo Cabrera me decía que el momento en el que llevás una canción a un show ya hay una cosa digerida. Si la canción está bien ejecutada, la canción hace su trabajo en la emoción. No hace falta que el artista también se desarmen. Se puede subir o volver a bajar. O buscarle un orden con armonía. Siempre hay que pensar cómo seguir. Me pasa también con “Faro”, otra canción. Pero a veces estoy en un modo en el que quiero atravesarlo.

Silvina Moreno se presentará este viernes en el Teatro Coliseo, un escenario que no le es indiferente. Fue allí donde cantó por primera vez a los 8 años como parte de un coro escolar que acompañó la presentación de un disco Facundo Saravia y Yamila Cafrune, con clásicos de folklore.

A más de 25 años de aquel show, la cantante volverá a presentarse. Esta vez, como protagonista de una noche que contará con invitados de lujo y en la que también aprovechará para celebrar sus 10 años con la música por más que, como explica, “son 12 o 13 años pero en 2022 saqué Selva (su último disco) y no le di bola a haber alcanzado ese número”.

P.: Los diez años te llevaron a volver a recorrer tus discos. ¿Con qué te encontraste?

S.M.: El proceso de armar este show me movilizó mucho. Entré a mirar grabaciones viejas y fue como abrir una baulera de álbumes de recuerdos que no miraba hace mucho. Empecé a repasar canciones y reviví cosas que, con el paso del tiempo, hoy revalorizo.

P.: ¿Cambiarías algo?

S.M.: No me arrepiento de nada. Pero sí siento que se me iba la energía en cosas que no tenían sentido. La ansiedad me ganó de mano muchas veces. De eso me doy cuenta hoy, con el diario del lunes. Eso lo hubiese trabajado más para no padecerlo tanto, pero cuando charlo con artistas más jóvenes siento que a todos les pasó lo mismo. Los años trajeron más calma y más orden. Y horas de vuelo. Y eso te da seguridad y más perspectiva. Darse cuenta de no repetir los mismos lugares y encontrar límites.

P.: ¿Hay canciones que hoy sentís lejanas?

S.M.: Uno de los invitados que va a venir el viernes es León Gieco. Para mí va a ser un gran placer. Le pedí algunos temas que él canta o compuso desde hace más de 40 años y me dijo que sí de una manera muy amorosa. Algo con lo que quizá puede tener el derecho de renegar como le pudo pasar a Spinetta. Es algo recontra válido. Pero no. Siento que siempre hay momento de reconciliación. Y que, incluso, no me cuesta nada hacer canciones desde un lugar de gratitud más allá de que siempre queremos mostrar los últimos para que la gente esté más actualizada con nosotros mismos. Pero lo cierto es que siempre vivimos desfasados.

P.: ¿Qué te provoca la presencia de León?

S.M.: La música que escuchamos en casa nos marca. Y en el caso de mi papá, era León. Los veranos pasaba muchas horas con él escuchándolo. León ha sido el soundtrack de varias tardes de playa y de mar. Y como yoda música dejó un vínculo emocional. Tenerlo al lado es una locura, pero la verdad es hoy no soy tan consciente de eso.