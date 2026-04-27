De la ilusión digital al oficio real: una necesidad cultural Por Alejandra Pujo + Seguir en









El desafío actual no parece ser avanzar más rápido, sino avanzar mejor. Integrar lo digital sin perder lo esencial. Usar las herramientas sin olvidar el oficio. Mostrar, sí, pero también hacer.

Como emprendedora, observo, que en algún punto del camino, se confundió el progreso con el atajo. Se instaló la idea de que emprender era, ante todo, mostrarse: abrir una cuenta, construir una estética, diseñar un relato. Y, casi sin advertirlo, lo esencial quedó relegado. Hoy, más que nunca, se vuelve necesario regresar a las bases.

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No hace tanto tiempo, emprender era un acto profundamente concreto. Las ideas nacían, pero rápidamente se enfrentaban con la realidad: había que salir, buscar, comparar precios, equivocarse y volver a intentar. Había que caminar, preguntar, negociar cara a cara. En ese recorrido, el emprendedor no solo construía un negocio; construía criterio.

Está claro y acepto que la tecnología aportó herramientas extraordinarias, pero también instaló una ilusión de suficiencia. Un perfil activo, una buena imagen y un catálogo digital parecen, en ocasiones, reemplazar todo lo demás. Sin embargo, detrás de esa vidriera, muchas veces falta profundidad. Falta conocimiento del producto, del proveedor, del proceso. Falta oficio.

No se trata de rechazar lo nuevo. La tecnología democratiza, acelera y potencia. El problema aparece cuando sustituye la experiencia en lugar de complementarla. Cuando un emprendedor deja de saber cuánto cuesta realmente lo que vende, cómo se produce o quién está del otro lado de la cadena, pierde algo más valioso que la eficiencia: pierde conexión.

Volver a las bases implica, esencialmente, volver al vínculo. Sentarse a tomar un café con un proveedor, mirarse a los ojos, entender qué necesita el otro. Comprender que una relación comercial no es solo transaccional, sino también humana. Que detrás de cada precio hay una historia, una estructura y una intención.

También implica recuperar el hábito de buscar. No quedarse con la primera opción. Recorrer, comparar y elegir con criterio. Porque es en ese proceso —muchas veces invisible— donde se forma la verdadera capacidad emprendedora. No en la publicación, sino en la decisión. Existe, además, un cambio evidente: antes, el límite era claro. Si no había producto, no había venta. Hoy, en cambio, es posible construir una ilusión de abundancia con muy poco sustento real. Y eso, lejos de fortalecer el ecosistema emprendedor, lo vuelve frágil. El desafío actual no parece ser avanzar más rápido, sino avanzar mejor. Integrar lo digital sin perder lo esencial. Usar las herramientas sin olvidar el oficio. Mostrar, sí, pero también hacer. Porque, en definitiva, emprender no es parecer: es ser. Y para ser, resulta imprescindible volver a las bases. Propongo: Fomentar una cultura emprendedora que combine formación práctica —con contacto directo con proveedores, procesos y estructuras de costos— con el uso consciente de herramientas digitales. Generar instancias de validación real antes de la exposición pública y promover vínculos comerciales presenciales que fortalezcan la experiencia, el criterio y la solidez de los proyectos. CEO de Emoción en Movimiento.