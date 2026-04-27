Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: "Gran parte del PBI se financia acá"

Este jueves habrá, por primera vez en años, dos listas compitiendo por el control de la entidad.

Adelmo Gabbi se juega lo que dice será su ultimo período como presidente de la Bolsa. La Bolsa se juega el camino que tomará a futuro.

Aunque más de una década mi “senior”, con Adelmo Gabbi hemos venido envejeciendo a la par. Lo conocí en 1999, cuando en una inesperada movida, los mandatarios de los agentes de bolsa -la segunda línea-, ante lo que se veía como el intento del sector bancario de “copar el mercado” propiciada por el secretario de finanzas Daniel Marx (la idea era integrar el Merval, el MAE y la Bolsa en una sola entidad), se aliaron en un “putsch” poniendo al frente a Johnny Peña.

Peña era una especie de leyenda bursátil que había liderado la institución durante dos periodos claves. El primero, siendo el presidente más joven de la institución tras la Revolución Libertadora entre 1960 y 1965 y el segundo entre 1987 y 1992. Ambos coincidentes con los booms bursátiles más grandes de la segunda mitad del siglo XX, teniéndolo a Peña como quien más fervientemente se había opuesto a la avanzada de los bancos propiciada por Martin Redrado a principios de los 90´s. Semi retirado de la actividad política, costó, pero lo que prometía ser la generación del siglo XXI, terminó convenciéndolo.

Luego, la crisis 2001 se encargó de demostrar la fragilidad del sistema bancario y las bondades de un mercado de capitales independiente (de los 106 bancos que había en diciembre de 2001, según el FMI 15 quebraron y 36 debieron fusionarse con otras mas solidad; agentes de Bolsa no quebró ni incumplió sus pagos ninguno)

Gabbi, un inversor asiduo del recinto , fue en ese momento el hombre escogido para aunar a los socios que pululaban el piso. Luego, desde la secretaria de la entidad, un poco a la manera de lo que había hecho Perón desde el Ministerio de Trabajo, supo armar el entramado que lo llevaría hasta el día de hoy a la Presidencia de la entidad.

Con 84 años encima, cansado de la politiquería y viendo como muchos de los que lo habían apoyado se alejaban/lo habían traicionado, Johnny -que entonces se anotaba como el presidente más viejo y el que más tiempo había estado al frente de la Bolsa, 13 años en total- decidió dar un paso al costado en la elección de 2002 -le gustaba decir que él no practicaba “Peñismo” y cuando ganó la elección en 1999 comentó “para serte sincero, no estoy contento, parece que se olvidaron quien soy, y nadie me tachó en la lista”-.

Ese año fue el turno de Julio Werthein, que encabezando “Vote por nuestra Bolsa”, le ganó a “Tradición e Idoneidad”, la lista propiciada desde el MERVAL.

Durante ese tiempo Gabbi se convirtió en el “factótum” de “Julio”, desembarazándose de “los históricos” de la Bolsa que se le habían opuesto (Edgrar Jelonche, etc) y para erigirse por un lado como el nexo con el gobierno de Néstor Kirchner (Néstor impulsó y favoreció al Grupo Werthein para que en septiembre de 2003 se quedara con Telecom a un precio “extraordinariamente conveniente”, bajo la idea del “capitalismo de amigos”) y por otro en el referente que frenaba el avance del Merval sobre el sistema Bursátil, cimentando su posición en el sistema bursátil.

En 2005, un deteriorado Julio Werthein, que con 87 años fue presidente mas viejo en la historia de la Bolsa, le dio paso a Adelmo Gabbi para que iniciara su carrera como Presidente de la Entidad, cargo que ocupó en más de 18 de estos 21 años.

Tal vez el punto mas álgido de su carrera fue en abril de 2012 cuando Amado Boudou (entonces vicepresidente de la Nación) lo denunció penalmente por presiones y pedido de coimas. Como suele ocurrir en las causas “Me dijiste/te dije”, sin otros testigos de los hechos, la causa no prosperó Gabbi fue sobreseído y como todos sabemos el que terminó preso fue Boudou, seis años después (tiempos de Macri).

El problema es que la cosa no acabo aquí. El 26 de octubre Cristina Kirchner presentó el proyecto al Congreso -el Vice fue lo suficientemente vivo como para no firmarlo-, el 27 de diciembre se promulgaba (aquí si puso “el gancho”) y en enero se convertía en Ley la nueva Ley del Mercado de Capitales 26831, eliminando la autorregulación del mercado y quitándole todas las potestades operativas a la Bolsa, que así perdía su rol como eje del mercado de capitales argentino durante 158 años.

Si uno más uno es dos, esto tuvo mucho olor a “vendetta” personal del vicepresidente de la Nación contra el Presidente de la Bolsa.

El problema es que la reestructuración que significaba al mercado la perdida de la autorregulación y a la CNV su autarquía efectiva, les vino bien a todos los gobiernos subsiguientes, que ahora tenían un control pleno del mercado desde el ministerio de economía. Esto se fue profundizando cada vez más, hasta que llegamos ahora con la ironía es que nunca estuvo tan constricto como con el actual gobierno libertario, que uno hubiese supuesto que avanzaría en un sentido opuesto.

NOTA: Los comentarios son que durante la gestión macrista el “Toto”, que tenía algunos fuertes vínculos locales pero se respaldo mas en los corredores extranjeros, quedó muy sentido con “el sistema bursátil argentino”. Históricamente el Merval/ByMA buscó siempre arrimarse al gobierno de turno a través de la designación de directores afines al oficialismo (Nicolás Scioli en 2015 cuando parecía que su hermano sería presidente de la Nación, Nicky Caputo y Gabriel Martino, cuando Macri fue presidente, ahora Claudio Zuchovicki y Marcela Guidotti), sin mucho éxito.

Algunos creían que el desplazamiento de Ernesto Allaria por parte de los Marcelos (Menéndez/Mindlin) de la dirección de ByMA (de la cual fuera realmente el factótum y principal impulsor), ahora más cerca a Gabbi, como ofrenda de paz ablandaría al Ministro de Economía. Al contrario, esto no hizo sino exacerbar la desconfianza del “Toto”, que a través del FGS de la ANSES, está intentando avanzar sobre los directorios de ByMA y el Banco de Valores. Fin de la NOTA

El reglamento de la Bolsa establece elecciones anuales y que las autoridades pueden permanecer en su puesto por un máximo de seis años, tras lo cual deben excluirse por uno, antes de volver a la arena. Esto hizo que cuando debía dar un paso al costado, las interrupciones de “Adelmo” fuesen salvadas con algunos de sus alfiles: Horacio Fargosi en 2006 y 2013, Héctor Orlando quien -como Vicepresidente primero-, finalizó el periodo de Fargosi y Guillermo Carracedo en 2020.

La estructura electiva de la Bolsa hace que sea muy difícil conformar listas (especialmente después de la reforma del estatuto en 2018) que deben ser completas. Así que no debe sorprender que la última vez que hubo una elección en la Bolsa fuera en 2014, cuando Orlando, poniendo al frente de “Renovacion y Participación” favoreció Norberto Peluso. Ganó Gabbi, 844 a 357 votos (hubo 14 anulados y 11 en blanco) para un padrón de 3869 socios.

Esto, es, hasta el próximo 30 de abril…

NOTA: Hoy la Bolsa cuenta con unos 3200 socios (en 2007 eran 4285), de los cuales solo 1600 están en condiciones de votar -siendo el resto “socios adherentes” que no cumplen los tres años de pertenencia mínima para hacerlo- lo que sugiere que no mucho más de 800 lo harían y que cada voto cuenta.

La lista 2 (esta entrevista ha sido condensada por razones de claridad y espacio)

Periodista: ¿Adelmo, qué es la Bolsa?

Adelmo Gabbi: La Bolsa es la Institución e la Republica. Si voz tomas la Unión Industrial representa a las industrias, la Cámara de Comercio a los comerciantes, ADEBA a los bancos… la Bolsa representa a todos

P: ¿Para qué sirve la Bolsa?

A.G.: La Bolsa sirve para financiar. En un país como el nuestro en que el mercado de capitales está en pañales, una gran parte del PBI se financia acá. Las obligaciones negociables es impresionante. Mirá, la Bolsa está empezando a hacer informes de sustentabilidad, que significa un ingreso.

Cerramos un convenio la semana pasada con una empresa y el tipo me dice, yo soy una pyme de 200 personas y tengo dificultad para conseguir financiamiento. “Yo te consigo fácilmente (le conteste)”, llame a 3 SGR y ya se lo mandé, la Bolsa tiene ese poder.

P: Costó que la reconocieran como el principal accionista, pero el año pasado finalmente la Bolsa pudo colocar a su representante en la presidencia de ByMA, Claudio Zuchovicki, alguien que es casi tu ahijado y que mas allá de los merito s propios, te debe mucho.

A.G.: Yo voy caminando con Claudio por la calle, lo conoce mucho más a él que a mí. Entre amigos no hay agradecimiento, entre amigos.

P: Me llamo la atención que Ernesto Allaria, de alguna manera tu némesis dentro de ByMA fuera quien co-presentara la lista oficialista.

A.G.: Estás equivocado, Ernesto es un amigo.

P: Alguna vez tuve una charla con él y si mal no recuerdo, cuando se lo propuse se mostró contrario a la idea de incorporar a Claudio al directorio, algo parecido a lo que me pasó con Claudio cuando le insistí durante la campaña 2023 que debían invitar a Milei a charlar a Bolsa, como hacían con otros candidatos.

A.G.: No lo sabía.

P: Desde que fuiste por primera vez presidente de la Bolsa, o en realidad casi desde antes, ya pasaron por acá unos cinco presidentes distintos, ¿no?

A.G.: En realidad cuatro porque, Néstor, Cristina, Mauricio y ahora Milei. Alberto Fernández nunca vino.

P: ¿Qué podés contar sobre todos esos presidentes que pasaron, que son tan distintos?

A.G.: Yo a Néstor Kishner lo conocía de los 90.

P: ¿Por tu actividad privada?

A.G.: No, un día me lo presentaron, él era gobernador que quería saber que era el Consejo Federal de Inversión y yo le expliqué lo que era y que además se financiaba con el presupuesto porque tenía la coparticipación y que mientras financiaba obras, tenía títulos públicos, que era el principal tenedor de título público de la Argentina.

Después con Cristina la relación fue dura, yo siempre dije lo que quería decir, nosotros mandábamos los discursos dos días antes pero no cambiábamos el discurso.

Con Macri fue fácil, primero se acabó de mandar discursos porque Macri no lo aceptaba. Macri venía acá, hablaba con todo el mundo, la Bolsa era un poco su casa, es socio, y habían cotizado Boca, el fondo Boca. Con Milei cambió un poco, pero tampoco hay que mandar los discursos.

P: ¿Cómo empezó la relación con Milei?

A.G:: Yo, nosotros, el grupo de los 6 tuvo una charla inicial en donde nos pegó. Pensó que alguna de las instituciones había apoyado a Massa. Después fue cambiando, ahora las reuniones son más cordiales. Y acá bueno, acá canta el himno, no tiene problema, vino desde el principio, viene sin ningún problema.

P: De hecho, una de las fotos favoritas que tiene Milei es la foto que está acá en el recinto con los paneles viejos atrás escrito en Tiza.

A.G.:Es verdad. Como vos sabés que la única foto de Cristina con Mauricio fue acá.

P: ¿Has ido a la Casa Rosada en estos tiempos?

A.G.: Sí, cuando me invitan voy. La última reunión fue con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El año pasado, durante el aniversario, Milei le agradeció públicamente a Zuchovicki. Sucho es uno de los visitantes asiduos de los domingos a Olivos.

P: A la Bolsa le quedaron algunas funciones delegadas, que ByMA no pudo absorber, la Gerencia Técnica y el Tribunal Arbitral, pero parece tener sobre todo, un rol político y de caridad.

A.G.: Hoy la bolsa es una entidad política, por ejemplo, decir todo lo que hay que modernizar, eso es de ByMA, no nosotros, nosotros no somos mercado, no somos una entidad regulada. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, no regulada.

P: ¿Ahora, establecido bien lo que ves es el lugar de la bolsa, ¿qué es lo que estás viendo más para adelante?

A.G.: La Bolsa sigue manteniendo relaciones abiertas con todos los partidos, con toda la gente, con todos, salvo con la extrema izquierda, nosotros tenemos una relación con todos y el CISyP colabora mucho para eso.

P: Existe cierta sensación que ByMA y la Bolsa no han sido capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, llama la atención la falta de actores del mundo Crypto.

A.G.: Bueno, está por aparecer la primera empresa cripto que cotiza.

P: ¿Esa la controlaron ustedes?

A.G.: No, si la controlamos acá. Me vinieron a ver 2 personas que querían comprar una cáscara, una sociedad vacía, vacía, no hay, pero me acordé que había una sociedad cotizante, una sociedad cotizante vacía, Hulytego. Me acordé, porque nosotros teníamos un pedazo de Hulytego, personalmente yo tenía muchas acciones de Hulytego y cuando me vinieron a ofrecer pagarme, le dije no, tiene que ser con una OPA en la Comisión Nacional. para beneficiar a todos y bueno tuvieron que hacer una OPA. Habían quedado el 3% sin canjear y ahí me di cuenta que quienes me habían venido a ver son los que habían comprado, que era uno de los dueños de Swiss Medical.

P: ¿Cuándo lista?

A.G.: Lista ahora en mayo. habían quedado el 3% sin canjear y ahí me di cuenta que quienes me habían venido a ver son los que habían comprado, que era uno de los dueños de Swiss Medical.

P: ¿Queres decir algo sobre la elección del jueves?

A.G.: Esto es una democracia. Votan los socios, los socios conocen a quien eligen. El año que viene se acaba mi historia como Presidente de la Bolsa.

P: No te creo.