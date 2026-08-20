El nuevo restaurante de Zona Norte que combina gastronomía de autor, naturaleza y coctelería + Agregar ámbito en









Dentro de una hectárea de campo en Tortugas, Pilar, Enero abrió una nueva sede bajo el concepto de all day kitchen y reúne gastronomía de autor, coctelería y distintos espacios para almuerzos, reuniones, cenas y celebraciones.

La intención no es solamente comer, sino encontrar un lugar para quedarse.

Después de ocho años en Costanera Norte, Enero sumó una segunda sede en Tortugas, Pilar, que conserva el espíritu de “enero todo el año”, pero cambia por completo el paisaje: el río de Costanera deja lugar al campo, la terraza se extiende hacia un jardín y la propuesta suma los fuegos como parte de la experiencia. En ese nuevo escenario, la gastronomía de autor y la coctelería de Aguaviva terminan de darle forma a un restaurante pensado para Zona Norte, donde la intención no es solamente comer, sino encontrar un lugar para quedarse.

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La idea surgió de Toto Lafiandra, socio y director de marketing de la marca, que creció en la zona y detectó allí la oportunidad de crear un punto de encuentro que funcionara durante todo el día. Así nació este nuevo Enero, con una propuesta de all day kitchen que combina gastronomía, coctelería y diferentes espacios para almorzar, reunirse, cenar o celebrar.

Al llegar, lo primero que se ve es la hectárea de campo que rodea al restaurante. El entorno cambia respecto de la sede de Costanera, pero mantiene esa idea de encontrar un espacio donde bajar el ritmo. El restaurante tiene 700 m² cubiertos y, puertas adentro, el salón reúne boxes revestidos en terciopelo azul, grandes arañas y una barra de estilo exótico. Hay sectores para distintos tipos de encuentros, un área VIP con capacidad para 24 personas y una galería que conecta con el jardín. Allí, durante la primavera, cuando el clima permita aprovechar el exterior, comenzará la Experiencia Fuegos alrededor del fogonero.

La propuesta gastronómica está a cargo de Gastón Di Giorgio y mantiene la identidad ítalo-argentina de Enero, con productos regionales, parrilla a leña y la sección Italia en Enero. La carta incluye empanadas de entraña estilo norteño con yasgua de tomate, papas rösti con trucha ahumada, mollejas laqueadas en miel de nduja y cordero patagónico con orzo al parmigiano. Entre las pastas, los agnolotti de trucha con crema de eneldo y lima son una de las opciones que más se destacan.

La coctelería tiene un espacio propio en Aguaviva, con más de 200 etiquetas de licores y bebidas espirituosas. La carta incluye cócteles de autor como la Caipi Rebel (con vodka Tito’s, Jägermeister, cereza y lemongrass) y Entre Volcanes (con Havana 7 añejo especial, Volcán reposado, ananá y zapallo), así como opciones clásicas, pero siempre con una mirada original. La carta dulce propone la tarta de manzanas caramelizadas sobre masa bretona con crema helada de vainilla y el tiramisú de pistachos, con bizcocho de vainilla, mascarpone y café, entre otros postres.

El concepto de all day kitchen atraviesa la propuesta y permite que Enero Tortugas funcione para diferentes momentos: desde un almuerzo de trabajo hasta una cena, un encuentro entre amigos o una celebración. Dirección: Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas.

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