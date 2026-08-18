Día de la Papa Frita: opciones para todos los gustos en Buenos Aires

Con 13 años de historia en Palermo Soho, Burger Joint se distingue por una propuesta donde los procesos 100% homemade forman parte de la identidad de la casa. Sus hamburguesas se elaboran de manera artesanal y las papas fritas acompañan esa misma filosofía de trabajo. Cada papa se lava, corta y cocina íntegramente en el restaurante mediante una técnica de triple cocción que se realiza todos los días, lo que permite obtener una textura crocante por fuera y cremosa por dentro. Este procedimiento, desarrollado de principio a fin en la cocina del local, convierte a las papas en un complemento esencial de todas las hamburguesas y refleja el cuidado puesto en cada etapa de la elaboración.

Desde su espacio en Palermo Hollywood, Eléctrica Pizza ofrece una propuesta que reúne pizzas elaboradas con técnicas napoletanas, platitos, pastas caseras y postres, en un ambiente inspirado en el Brooklyn de los años 80. En el marco del Día Mundial de la Papa Frita, la casa presenta sus papas de triple cocción, preparadas con un primer hervor, un reposo en frío y dos frituras a distintas temperaturas. El proceso permite lograr un exterior dorado y crocante y un interior suave y cremoso. Estos platitos para compartir se sirven con ketchup ahumado y mayonesa casera, ambos de elaboración propia, y pueden acompañarse con los vinos boutique de la carta, cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas o kombuchas.

Dirección: Honduras 5903

SAZONADAS A GUSTO EN B’MOODIE

En el marco del Día Mundial de la Papa Frita, B’Moodie, ubicado en Palermo OFF, presenta “Shake Your Mood”, una propuesta que transforma a la tradicional guarnición en una experiencia gastronómica diferente. La marca lleva un paso más allá uno de los íconos del fast food con papas fritas crujientes de 7 milímetros, recién elaboradas, que llegan acompañadas por una bolsa y un sazonador en polvo para que cada comensal las agite y personalice su sabor antes de disfrutarlas. La propuesta permite elegir entre dos variedades: Ramen, una combinación de extractos y especias inspirada en la gastronomía japonesa y creada originalmente para acompañar la Happy Ebi, la hamburguesa de camarón frito característica de B’Moodie, y Spicy BBQ, una mezcla con notas ahumadas y un toque picante inspirada en el barbecue de Texas central, en sintonía con la cultura de los ahumados y el bacon Sugardale importado que integra algunas de sus hamburguesas. Las papitas pueden pedirse por separado o también como acompañamiento de las hamburguesas de la carta.

Dirección: Beruti 3336, Palermo.

CROCANTES Y SUAVES EN LA BOQUE DE PALERMO

En La Boque de Palermo, las papas fritas son una de las guarniciones que acompañan la propuesta parrillera y se distinguen por un proceso de doble cocción diseñado para conseguir el equilibrio entre lo crocante y la suavidad. “Las papas son cocidas en aceite por primera vez a una temperatura alta; en esto buscamos un shock térmico que genere una papa crocante por fuera y suave por dentro. En la segunda cocción buscamos que tenga color”, explica el chef Alexis Domínguez. El resultado son papas doradas y crocantes por fuera, con un interior tierno, que pueden disfrutarse tanto como guarnición de los distintos cortes de carne a la parrilla como parte de platos elaborados de la carta. Entre las propuestas que las incluyen se encuentran la Tabla de Carnes, con asado, cerdo, pollo, chorizo, morcilla y chinchulines; el Gran Bife Porteño, una pieza de 400 gramos presentada sobre una cama de papas fritas; la milanesa de peceto, el matambre provenzal y la hamburguesa parrillera. De esta manera, las papas no se limitan a acompañar la parrilla, sino que también forman parte de distintas preparaciones y presentaciones de la carta, aportando un elemento crocante que completa cada plato.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

VARIEDAD DE OPCIONES EN RIOBA BODEGÓN

En el marco del Día de la Papa Frita, que se celebra el 20 de agosto, Rioba Bodegón destaca una de las guarniciones más presentes en su carta, donde acompaña varios de los platos principales de la cocina porteña. El restaurante ofrece papas fritas tradicionales, a la provenzal y a caballo, terminadas con dos huevos fritos, para combinar con platos como la milanesa de la casa, de carne o pollo, con apanado propio, dorado y crocante; la carne al horno, preparada con una cocción prolongada, o el bife de chorizo con huevo frito, otro de los clásicos del menú. Con porciones abundantes, opciones para compartir y precios accesibles, Rioba recupera una combinación que sigue ocupando un lugar central en la mesa de los bodegones porteños.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

PARA ELEGIR EN RIBS AL RÍO

En Ribs al Río las papas fritas acompañan las Baby Back Ribs y Spare Ribs, los clásicos costillares de cerdo ahumados durante largas horas, y también forman parte de todos los sándwiches, para los que se presentan condimentadas con especias secretas texanas. Además, se pueden pedir solas, en porción grande o las Papas Millonarias del Tío Moe, uno de los platos emblema de Ribs al Río y una de las preparaciones que mejor representa el espíritu abundante y descontracturado de la marca: en formato crinkle, se sirven con alioli, crispy mix casero y lima. Las papas también integran el menú kids, donde acompañan el sándwich de roast beef ahumado, y aparecen en distintas propuestas y combos especiales.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning; Unicenter, Paraná 3745, Martínez; Italia 257, Lomitas, Lomas de Zamora.

Instagram:@ribsalrio

PAPAS ORGÁNICAS Y TRIPLE COCCIÓN EN LA TERRAZA DE CASA ZARAUTZ

En La Terrazza de Casa Zarautz, las papas fritas acompañan la propuesta parrillera con una técnica que se aleja de la fritura tradicional. Se elaboran con papas orgánicas y atraviesan una triple cocción: primero se cocinan enteras al vapor, luego se pelan y se confitan, y finalmente se fríen a alta temperatura para conseguir una superficie bien crocante y un interior tierno. Llegan a la mesa como una de las guarniciones de la carta, junto con opciones como vegetales de estación al fuego, hojas verdes y papas y boniatos al plomo. Una preparación que resume la mirada de La Terrazza sobre la cocina de parrilla: partir de productos reconocibles y trabajar sobre la técnica para llevarlos a otro lugar.

Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

CON MEZCLA DE ESPECIAS SIFÓN

Las papas fritas que acompañan a la Wagyu Cheeseburger de Sifón y Sifoncito tienen un condimento que las saca de la guarnición tradicional: se terminan con una mezcla de especias cajún elaborada con ajo y cebolla en polvo, orégano, paprika, pimienta negra, pimienta de Cayena y pimentón ahumado. La combinación aporta notas especiadas, un picor moderado y un fondo ahumado que transforma una clásica porción de papas en un acompañamiento con identidad propia. Para quienes prefieren la versión tradicional, también se pueden pedir papas fritas clásicas solas, servidas con salsa chili y alioli, o como guarnición del sándwich de gírgolas y el pollo frito. De esta manera, en Sifón las papas funcionan tanto para acompañar un plato como para pedir al centro y compartir.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita (Sifón); Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza (Sifoncito).