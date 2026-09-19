Techos con color: la tendencia deco que será protagonista en 2027

De cara al próximo año, el blanco deja de ser la elección de siempre y aparecen más colores para pintar los techos.

Durante años casi no se tenía en cuenta al decorar. Ahora, el techo empieza a tener un lugar mucho más importante en cada ambiente.

El techo blanco fue durante años una decisión casi automática. En 2027, esa costumbre empieza a correrse y una de las tendencias que gana espacio en decoración propone algo bastante distinto: usar también la parte de arriba de una habitación para sumar color.

La idea aparece sobre todo en livings, dormitorios y comedores donde las paredes ya no concentran todo el trabajo decorativo. Verdes suaves, tierras y tonos neutros empiezan a subir al techo y cambian la forma en que se ve el ambiente sin necesidad de tocar muebles ni hacer una reforma grande.

Durante mucho tiempo, el techo quedó reducido a una regla bastante simple: blanco, liso y sin demasiada atención. Esa lógica empieza a cambiar con la llamada "quinta pared" , una forma de incorporar esa superficie a la decoración en lugar de dejarla siempre afuera.

La diferencia está en sumar color, molduras y pequeños detalles a una superficie que antes casi siempre quedaba lisa y blanca.

El giro se nota especialmente en ambientes donde predominan colores claros. Un techo verde, beige o gris cálido introduce un contraste inmediato y hace que la vista ya no termine siempre en las paredes.

También empiezan a aparecer molduras pintadas, sectores delimitados y pequeñas variaciones que rompen con una superficie completamente uniforme. No hace falta convertir el techo en el centro del ambiente para que deje de pasar desapercibido. La ventaja es que el cambio puede ser mínimo . A veces alcanza con abandonar el blanco puro para que una habitación conocida se vea distinta.

4 ideas inspiradoras para llevar color y vida a tus techos

1. Un verde suave para cortar con el blanco

No hace falta empezar por un color intenso. Un verde claro ya alcanza para marcar la diferencia y funciona bien cuando el resto del ambiente tiene paredes neutras. El efecto se nota todavía más en dormitorios y livings, donde el techo ocupa buena parte del campo visual pero suele quedar completamente afuera de la decoración.

2. Repetir arriba un color que ya está en el ambiente

Otra forma de sumar color sin improvisar demasiado es tomar una tonalidad que ya aparezca en la habitación y llevarla al techo. Puede ser el mismo verde de una cortina, el tono de una alfombra o alguno presente en un mueble. La repetición ayuda a que el techo no parezca agregado después ni quede desconectado del resto.

3. Pintar molduras, bordes o sectores

El cambio tampoco tiene que cubrir toda la superficie. Las molduras, los bordes o una parte central del techo permiten probar color en una escala más chica. Es un recurso útil para quienes quieren salir del blanco, pero no están dispuestos a pintar toda la habitación de una sola vez.

4. Cambiar el blanco por un neutro más cálido

Beige, arena, gris cálido o un verde apenas perceptible también entran en esta tendencia. Son opciones menos llamativas, pero tienen una diferencia concreta frente al blanco puro: hacen que el techo participe del conjunto sin generar un contraste fuerte.

Los verdes suaves, beige y tonos tierra cambian el ambiente sin que el resultado quede demasiado cargado. H+O

Verde Piedra Diáfana y tonos de la naturaleza: la paleta estrella

Los verdes suaves aparecen entre los colores que más terreno ganan para 2027. Piedra Diáfana forma parte de esa gama y propone una salida intermedia para quienes quieren probar algo nuevo sin irse a tonos demasiado oscuros.

Su presencia funciona especialmente bien en ambientes con mucha luz natural, donde puede cambiar bastante según la hora del día. Durante la mañana se ve más fresco y, con una iluminación más cálida, toma un aspecto diferente.

La misma lógica se extiende a los arena, tierra, beige y grises cálidos. Todos permiten salir del techo blanco sin que el cambio resulte abrupto. En esta paleta, la idea pasa menos por buscar un impacto y más por modificar la sensación general de la habitación con una tonalidad pocas veces vista.

Cómo combinar techos y paredes con un mismo tono

Llevar el mismo color desde las paredes hasta el techo es una de las versiones más marcadas de esta tendencia. El corte blanco desaparece y la habitación queda envuelta por una sola tonalidad.

El recurso funciona mejor cuando el tono no es demasiado pesado. Verdes suaves, beige, arena o grises claros permiten mantener cierta luminosidad y evitar que el espacio se vea más chico de lo que es.

También se puede jugar con pequeñas diferencias dentro de la misma gama. Un techo apenas más oscuro que las paredes, por ejemplo, mantiene la continuidad sin hacer que todo se vea exactamente igual.

La luz vuelve a ser decisiva. Antes de pintar una superficie grande, conviene mirar cómo cambia el tono de día y de noche, porque el resultado puede variar bastante según la entrada de luz natural y el tipo de iluminación artificial.