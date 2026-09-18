Adiós al árbol verde de Navidad: la tendencia que llega este 2026

Hay nuevas tendencias viralizándose en la decoración de fin de año, con modelos listos para usar y hasta una alternativa casera de bajo costo.

La decoración de fin de año también cambia con las tendencias y este año aparece una opción que busca transformar uno de sus clásicos . El objetivo es recrear una escena invernal dentro de casa, inspirada en las películas típicas de estas fechas con las que la mayoría creció.

El efecto que se consigue simula la nieve y para lograrlo se puede comprar directamente un modelo preparado de fábrica o armar uno nuevo desde cero con los materiales que uno ya tiene al alcance en su hogar.

Los árboles cubiertos de nieve artificial llevan tiempo siendo una opción en la decoración, pero su estética fue cambiando. En un principio estaban relacionados con ambientes rústicos y decoraciones tradicionales, pero ahora empezaron a aparecer en propuestas más modernas, donde el blanco es una base para conseguir un resultado más limpio y elegante .

La idea es generar la sensación de que las ramas quedaron cubiertas después de una nevada. Este tipo de decoración permite jugar con distintos estilos , ya que sobre una base nevada se pueden sumar adornos dorados, plateados, rojos o de tonos más neutros sin depender del color de las ramas.

Para quienes prefieren evitar el trabajo de hacerlo en casa, ya existen diferentes modelos que vienen con la nieve artificial aplicada. Según los valores disponibles en plataformas digitales, las opciones más chicas son también las más accesibles. Un modelo de 90 centímetros con las puntas nevadas puede conseguirse desde $13.999 .

A medida que aumenta el tamaño y la cantidad de ramas, el precio sube bastante. Los modelos de entre 1,50 y 1,80 metros se ofrecen desde $84.999 hasta $189.999 o más, según el diseño y la calidad. Entre los factores que pueden modificar el valor aparecen:

altura

cantidad y densidad de ramas

nivel de nieve artificial

calidad de los materiales

decoración o luces incorporadas Con algunos materiales simples se puede renovar el árbol que ya tenés. Pexels

Cómo hacer tu propia nieve casera económica con tergopol

No es necesario comprar un modelo nuevo para conseguir el mismo efecto. La nieve artificial también puede prepararse en casa usando tergopol, pegamento blanco, fécula de maíz y pintura acrílica blanca.

El primer paso es triturar el tergopol. Se puede pasar por la parte más gruesa de un rallador o ponerlo en una licuadora con un poco de agua, tratando de que queden pequeños pedazos y no se convierta en polvo. Después hay que retirar el agua con un colador y colocar el material triturado dentro de un recipiente. A continuación se mezcla con:

pegamento blanco

fécula de maíz

un poco de pintura acrílica blanca

Hay que revolver hasta obtener una pasta húmeda y espesa que pueda mantenerse sobre las ramas. Con el árbol ya armado, la mezcla se puede poner usando las manos, un pincel o una espátula. Para que el resultado quede más natural, es mejor concentrarla principalmente sobre la parte superior de cada rama, imitando la forma en la que se acumularía la nieve.

Una vez terminado, hay que dejarlo secar durante toda la noche o hasta el día siguiente antes de poner el resto de los adornos. Así se puede renovar la decoración sin tener que comprar otro árbol y conseguir el efecto nevado que empieza a ser cada vez más popular durante estas fiestas.