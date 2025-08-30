¿Tenés un televisor que ya no usas? Reciclalo y convertilo en un objeto original para tu hogar

Descubrí formas creativas de darle una segunda vida a pantallas antiguas y transformarlas en lámparas, mini bares, terrarios o espacios para mascotas.

En muchos hogares, los televisores que dejaron de funcionar o quedaron viejos terminan acumulando polvo en algún rincón, ocupando espacio y generando la típica pregunta sobre qué hacer con ellos . Sin embargo, estos aparatos tienen un potencial que va más allá de su función original.

Con un poco de creatividad , es posible darles una segunda vida , ya sea transformándolos en objetos decorativos, muebles funcionales o incluso adaptándolos para proyectos de tecnología. Así, reciclar y reutilizar evita que los residuos electrónicos terminen en la basura y permite aprovechar materiales como altavoces y placas electrónicas en nuevos diseños .

Desde lámparas LED con estilo retro hasta macetas y mini bares, las posibilidades son variadas para quienes buscan innovar sin gastar de más. ¡Descubrí todas las ideas!

Retirando la pantalla y adaptando luces LED en el interior, un televisor antiguo puede transformarse en una lámpara con estilo vintage . Este tipo de iluminación crea un ambiente cálido y acogedor , ideal para livings, dormitorios o rincones de lectura. Además, se puede personalizar con diferentes colores de luces, reguladores de intensidad o incluso patrones.

Mini bar o mueble funcional

Adaptando la estructura del televisor, se puede crear un minibar donde almacenar botellas, copas y utensilios de bebida. Otra opción es convertirlo en un mueble organizador para libros, revistas o accesorios de escritorio. Este tipo de reutilización suma funcionalidad y estilo a cualquier espacio.

tv

Terrarios ecológicos

Vaciar la carcasa permite convertir el televisor en un terrario moderno. Colocando tierra, piedras, musgo y plantas suculentas, podés obtener un pequeño objeto que aporta frescura y vida al hogar. Este tipo de proyecto también ofrece la posibilidad de aprender sobre botánica y cuidado de plantas, integrando la naturaleza en espacios interiores.

Cama para mascotas

La carcasa de un televisor antiguo puede convertirse en un refugio cómodo y seguro para gatos o perros pequeños. Al agregar una almohada o manta en su interior, se forma un lugar acogedor que los animales adoptan como su propio espacio.

tv2

Proyectos de electrónica

Los componentes internos, como altavoces, transformadores y placas electrónicas, pueden ser aprovechados en proyectos o experimentos caseros. Por ejemplo, crear sistemas de sonido, lámparas personalizadas, dispositivos de iluminación o pequeños robots. Esta opción fomenta el aprendizaje y la creatividad tecnológica en casa.