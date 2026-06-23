Tiene restos fósiles de 250 millones de años: el impresionante parque argentino que tenés que conocer

Los amantes de la paleontología tienen un rincón ideal para conocer las especies que habitaron estas tierras hace millones de años.

Este rincón del norte del país es ideal para los amantes de la paleontología .

La paleontología es una de las grandes atracciones para el turismo en Argentina . Si bien el sur del país concentra gran parte de las miradas, existen otros rincones donde esta actividad también ocupa un lugar central y se convierte en una alternativa ideal para descubrir.

Este sitio en particular está rodeado por un entorno imponente que lo diferencia de otros espacios. Incluso su nombre arrastra una historia propia que termina de darle una identidad única y lo convierte en una opción imperdible para quienes sienten fascinación por estos animales extintos.

Además de los restos fósiles, este rincón del norte argentino ofrece un entorno natural que lo convierte en una alternativa ideal para disfrutar de unas vacaciones.

El Parque Provincial El Chiflón se encuentra en el departamento Independencia, en la provincia de La Rioja , a unos 150 kilómetros de la capital provincial. Su ubicación la convirtió en una parada obligatoria para quienes recorren el circuito que también incluye Talampaya y el Valle de la Luna.

El nombre del parque está relacionado con el viento que atraviesa sus cañones y formaciones rocosas. Ese fenómeno es habitual en una zona donde predominan los ambientes áridos y los extensos paisajes abiertos característicos del oeste riojano.

Qué se puede hacer en El Chiflón

El Parque Provincial El Chiflón cuenta con distintos circuitos guiados que permiten recorrer algunos de los sectores más representativos de la reserva. Los recorridos combinan trayectos en vehículo con caminatas de baja dificultad, una modalidad que facilita el acceso a diferentes puntos del parque sin necesidad de realizar largas travesías.

A medida que avanza aparecen algunas de las formaciones rocosas más conocidas del lugar. Entre ellas se encuentran El Hongo y La Torre, dos estructuras que se convirtieron en símbolos de la reserva por las formas que adquirieron después de millones de años de erosión.

El paisaje es uno de los grandes protagonistas de la visita. Los paredones rojizos, las quebradas y las extensas áreas áridas que caracterizan a esta parte de La Rioja acompañan gran parte del recorrido y ofrecen una imagen muy distinta a la de otros destinos del país.

Además de sus formaciones geológicas, el parque conserva restos de madera petrificada que permiten observar de cerca parte de la historia natural de la región. Estos hallazgos forman parte de un conjunto de evidencias que despertaron el interés de investigadores y especialistas por su importancia para comprender la evolución del territorio. La antigüedad de algunos de los restos encontrados en la zona superan los 250 millones de años.

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Durante la visita también pueden encontrarse morteros indígenas y otros vestigios arqueológicos asociados a las comunidades que habitaron esta región antes de la creación del parque.

Los distintos miradores distribuidos dentro de la reserva ofrecen vistas panorámicas de buena parte del entorno. Desde esos puntos es posible apreciar la amplitud del paisaje riojano y observar algunas de las formaciones naturales más características de la zona.

La fotografía es una de las actividades más habituales entre quienes recorren el parque. Los contrastes entre las rocas rojizas, el cielo abierto y las formas modeladas por el paso del tiempo generan escenarios muy buscados por los visitantes.

Cómo ir hasta El Chiflón

El Parque Provincial El Chiflón se encuentra sobre la Ruta Nacional 150, a unos 150 kilómetros de la ciudad de La Rioja. Quienes viajen en auto pueden llegar por esa vía hasta el acceso de la reserva, ubicada en el departamento Independencia.

Otra alternativa es viajar hasta Patquía, una de las localidades más cercanas al parque. Desde allí suelen organizarse excursiones y traslados hacia la reserva, una opción utilizada por quienes recorren la provincia sin vehículo propio