El paraíso serrano a pocas horas de Buenos Aires ideal para desconectarse en la montaña

Entre bosques, senderos y vistas increíbles, este rincón bonaerense sorprende con un paisaje que no suele encontrarse.

Este es uno de los mejores destinos para escapar de la rutina por unos días.

A uno s 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón natural que rompe con el bullicio y el estrés de la rutina. Esta joya no tan conocida ofrece cerros, bosques de pinos, arroyos transparentes y un ambiente que incluso recuerda a algunos de los mejores paisajes del sur argentino.

Así, se convirtió en una de las escapadas más elegidas por quienes buscan tranquilidad, actividades al aire libre y una pausa del ritmo urbano. Con una gran gastronomía y propuestas recreativas, permite disfrutar tanto de una visita de un día como de un fin de semana completo .

Villa Ventana está situada en el partido de Tornquist, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires , dentro del sistema serrano de Ventania. Se encuentra a 560 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 30 kilómetros de la ciudad de Tornquist y a apenas 18 kilómetros de Sierra de la Ventana.

El pueblo forma parte de una de las regiones geográficas más particulares del territorio bonaerense, ya que, a diferencia de otros destinos cercanos a la Capital, acá predominan las montañas, los bosques naturales y un clima mucho más fresco .

La localidad creció alrededor de una propuesta turística conectada con el entorno natural, entre calles tranquilas, cabañas de madera, construcciones bajas y una abundante vegetación.

Además, este destino se encuentra muy cerca del Parque Provincial Ernesto Tornquist lo que lo convierte en la puerta de entrada a una de las áreas protegidas más importantes de Buenos Aires. El destino recibe turistas tanto en invierno como en verano, ya que cada estación ofrece una experiencia distinta, temperaturas agradables durante los meses cálidos y paisajes mucho más fríos y coloridos durante el otoño y el invierno.

Villa Ventana Este rincón serrano promete enamorarte a primera vista. Gentileza - Facebook: @TurismoVillaVentana

Qué se puede hacer en Villa Ventana

La actividad más reconocida de la zona es la visita al Cerro Ventana, ubicado dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist. Se trata de una formación rocosa emblemática que tiene una gran abertura natural en la cima y que le dio nombre a toda la región. El ascenso a esa zona exige cierta preparación física y debe realizarse con autorización previa y guías habilitados.

De todas formas, quienes prefieran planes más relajados también encuentran múltiples alternativas. Entre las propuestas más elegidas se puede:

Recorrer las calles arboladas del pueblo

Descubrir las antiguas construcciones rurales

Visitar las ruinas del Ex Club Hotel de la Ventana

Disfrutar de las tradicionales casas de té

Hacer trekking por senderos de baja dificultad

Sacar fotografías en distintos miradores naturales

Descansar junto a los arroyos de aguas cristalinas

Uno de los lugares más atractivos es justamente el Ex Club Hotel de la Ventana, un complejo de lujo que abrió sus puertas a principios del siglo XX y supo ser uno de los hoteles más importantes del país. Hoy sus restos se aprovechan cómo un espacio histórico.

El atardecer es una de las experiencias más recomendadas, ya que cuando el sol comienza a esconderse detrás de las sierras, el cielo adquiere tonos anaranjados y rojizos que transforman completamente la vista. Por el lado de la gastronomía, el pueblo ofrece restaurantes, cafeterías y establecimientos que elaboran platos regionales.

Villa Ventana El destino ideal para los amantes de la naturaleza. Gentileza - Ig: @piuquelom

Cómo ir hasta Villa Ventana

Llegar a Villa Ventana desde la Ciudad de Buenos Aires en auto consiste en este trayecto:

Salir por la Autopista Riccheri.

Continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul.

Seguir por la Ruta Provincial 51.

Incorporarse a la Ruta Provincial 76 hasta llegar al acceso del pueblo.

El viaje demanda 6 horas y 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones climáticas. También existe la posibilidad de viajar en micro de larga distancia o combinar tren hasta Tornquist y desde ahí parten servicios locales que conectan con Villa Ventana.