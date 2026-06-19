Los tesoros escondidos del invierno: cuáles son los destinos argentinos para refugiarse de las multitudes

Estos rincones del sur argentino son ideales para quienes prefieren evitar las aglomeraciones de los destinos más populares de la región.

El sur de Argentina atrae tanto al turismo nacional como internacional , lo que lo convierte en uno de los puntos más visitados durante el invierno. Esto provoca que los rincones más populares estén colmados de personas y, algunas veces, la experiencia no es tan buena como se espera.

Por eso, existen otros espacios que no suelen ser la primera opción de la mayoría y son perfectos para escapar del caos y el bullicio. A pesar de no contar con una gran popularidad, no tienen nada que envidiarle a ciudades como Bariloche, El Calafate, Ushuaia o San Martín de los Andes.

El lago Posadas y el lago Pueyrredón están separados por una franja de tierra de apenas unos metros. Aun así, presentan colores diferentes: uno suele mostrar tonalidades turquesas y el otro un azul más profundo . La diferencia puede apreciarse en distintos puntos del Circuito de los Lagos, uno de los recorridos más conocidos de la zona y que son ideales para los que buscan tomar postales únicas.

Santa Cruz guarda un rincón que no suele tener una gran aglomeración de turismo durante la temporada de invierno.

Otra alternativa es El Cerro de los Indios , el cual conserva pinturas rupestres realizadas por antiguos habitantes de la Patagonia. Las figuras permanecen sobre las paredes rocosas y forman parte de uno de los registros arqueológicos más importantes de Santa Cruz . La visita permite acercarse a una historia que antecede por miles de años a la creación de los pueblos actuales.

El Lago Posadas le da la oportunidad a sus visitantes de sacar postales únicas en la región.

Las excursiones hacia el Monte San Lorenzo llevan a los visitantes hasta el entorno de la montaña más alta de la provincia, con 3.706 metros de altura. Los recorridos atraviesan valles cordilleranos, áreas de glaciares y otros sectores que no suelen tener una gran aglomeración de turismo, permitiendo disfrutar el entorno sin tanto ruido ni movimientos que alejen a la fauna del lugar.

La pesca de truchas es una de las actividades más habituales en lagos y ríos cercanos. En cuanto a la gastronomía, el plato estrella de la región es el cordero patagónico, una preparación especialmente presente en Santa Cruz.

Villa Pehuenia

El Parque de Nieve Batea Mahuida reúne pistas para snowboard y esquí. El centro funciona sobre las laderas del volcán del mismo nombre y permite practicar deportes en la nieve sin alejarse demasiado del centro de Villa Pehuenia.

La administración del complejo está a cargo de la comunidad mapuche Puel. Se trata de una característica poco frecuente y forma parte de la identidad que distingue a Batea Mahuida dentro de la provincia.

Cámara de Turismo de Villa Pehuenia 1 Villa Pehuenia también cuenta con entornos naturales imponentes. Cámara de Turismo de Villa Pehuenia

El volcán alberga una laguna en el interior de su cráter. Durante el invierno, las excursiones y los recorridos en motos de nieve permiten atravesar sectores cubiertos por nieve y avanzar entre bosques de araucarias, una de las especies más representativas de la cordillera neuquina.

El piñón, fruto de ese árbol, aparece en panes, dulces, conservas, licores y distintas recetas regionales. Su uso forma parte de la tradición gastronómica del lugar y es uno de los productos más asociados a Villa Pehuenia, el cual puede conseguirse en varios locales del pueblo.