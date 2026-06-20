El rincón poco conocido de Argentina que es el paraíso de los amantes de la fotografía y los animales

Este lugar es ideal para quienes buscan capturar imágenes de una de las especies más majestuosas que habitan el país.

Este espacio es ideal para observar una de las especies más llamativas que existen en el país.

El turismo en Argentina tiene mucho para ofrecer a quienes buscan distintas actividades, en especial a aquellos que aman tomar fotos de los paisajes y sus imponentes entornos naturales. Pero este rincón ubicado al norte del país tiene algo mucho más que interesante para brindarle a sus visitantes.

Uno de los animales más majestuosos de todo el territorio está presente en este sitio, lo cual le añade un extra a la experiencia. La influencia de esta especie es tal que el sitio la homenajea en su nombre .

La Quebrada del Cóndor se encuentra en la Sierra de los Quinteros , en el sur de la provincia de La Rioja. Está ubicada a unos 30 kilómetros de la localidad de Tama y a cerca de 200 kilómetros de la capital provincial, dentro de una región de serranías y quebradas que caracteriza a esta parte del territorio riojano.

Su nombre está relacionado con la presencia de cóndores andinos , una especie habitual en este sector de la provincia. Además, la quebrada forma parte de la Reserva Ecológica Sierra de los Quinteros, un área protegida creada en 2005 que abarca distintos ambientes del sur riojano.

El cóndor le da nombre al lugar y también su observación es una de las actividades principales de la quebrada.

Qué se puede hacer en la Quebrada del Cóndor

El avistaje de cóndores es una de las actividades más buscadas por quienes visitan la zona. Estas aves suelen aprovechar las corrientes de aire que se forman entre las sierras para desplazarse, llegando a observarse desde distintos puntos de la quebrada, especialmente en los sectores más elevados.

La fotografía también ocupa un lugar importante entre las propuestas del lugar. Muchos visitantes llegan con la intención de registrar el vuelo de los cóndores, aunque las vistas panorámicas, los paredones rocosos y las formaciones naturales de la sierra ofrecen otros escenarios que suelen llamar la atención.

Además, la quebrada cuenta con senderos que permiten recorrer distintos sectores del área protegida. Las caminatas son una de las formas más habituales de conocer el entorno y acercarse a varios miradores naturales desde donde se obtienen amplias vistas de la región.

A estas propuestas se suman cabalgatas y recorridos guiados que permiten explorar zonas más alejadas y conocer mejor las características del lugar. Durante los trayectos también es posible observar otras especies de aves que habitan esta parte de la provincia.

Embed - Fin de semana soñado en Quebrada del Cóndor, La Rioja, Argentina | Vimos cóndores andinos!!!

Cómo ir hasta la Quebrada del Cóndor

La Quebrada del Cóndor se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de La Rioja. Para llegar en vehículo hay que tomar la Ruta Nacional 38 en dirección sur y continuar por las rutas provinciales 29 y 30 hasta la localidad de Tama, en el departamento Ángel Vicente Peñaloza.

Desde esa localidad, comienza el último tramo del recorrido hacia la Sierra de los Quinteros. El acceso se realiza por un camino de ripio que conduce hasta la zona de la quebrada y sus principales puntos de observación.