El homenaje oculto de Google a Lionel Messi tras convertirse en el máximo goleador de los mundiales

Ante Austria, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales . Anotó por duplicado en el encuentro que finalizó 2 a 0, llegó a 18 goles en seis mundiales y superó a Miroslav Klose, que se quedó con 16 tantos. El mundo del fútbol se rindió a los pies del rosarino, pero también Google homenajeó al capitán.

El buscador añadió un easter egg en su ventana de inicio para celebrar el récord histórico con el que Messi dejó su huella en la Copa del Mundo de la FIFA. “El capitán lo hizo de nuevo y, tras el partido frente a Austria, sigue rompiendo récords históricos de goles. Para celebrarlo, Google publicó un easter egg en el buscador”, informó la empresa.

Al escribir “Lionel Messi” en la caja de texto de Google, la pantalla se llena de papelitos como en un festejo de cancha. Luego vemos una pelota en celeste y blanco que destaca la leyenda "¡Máximo goleador en la historia de los Mundiales!" tras el récord conseguido por el delantero de la Selección argentina, exfutbolista del Barcelona y el Paris Saint Germain y actual jugador del Inter de Miami.

Los easter eggs se han convertido en una costumbre de Google. Se trata de elementos que habitualmente resaltan eventos o a personalidades relevantes, tanto contemporáneas –como Messi- o de la historia. Se esconden en diversos entornos, en este caso en el buscador web.

Lionel Messi, récord de goles en mundiales

El capitán del seleccionado argentino llegó al Mundial 2026 con 13 goles convertidos en cuatro de las cinco ediciones en las que participó (en Sudáfrica 2010 se fue sin anotar). En el primer partido ante Argelia se despachó con un triplete que le permitió igualar la cifra del alemán Klose, con 16. Y en la segunda fecha, saltó a la cima en soledad.

A los 38 años y en su sexta participación mundialista, el rosarino abrió el marcador a los 37 minutos con un potente remate de zurda y sentenció el partido en tiempo de descuento con otro tanto que desató la celebración argentina en Dallas.

La actuación de Messi no solo le permitió a la Selección dar un paso clave hacia los 16avos de final, sino también quedarse en soledad con un récord que parecía inalcanzable. Como ocurrió durante gran parte de su carrera, la repercusión trascendió rápidamente las fronteras argentinas.

Messi record repercusiones

Lionel Messi rompió otro récord y la prensa mundial se rindió a sus pies: "Leyenda de leyendas"

Google no fue el único que se rindió a los pies de Messi. Los principales medios del mundo también tomaron nota de la actuación del rosarino y la reflejaron en las primeras planas. El diario español AS lo definió como una "Leyenda de leyendas" y remarcó que ya es "el máximo artillero de la historia de los mundiales".

En la misma línea, MARCA tituló: "El Messi más histórico", y aseguró que el rosarino "ya es el único máximo goleador de la Copa del Mundo", además de señalar que lo suyo es "para frotarse los ojos".

Desde Francia, L'Équipe destacó la "eterna juventud" del capitán argentino y sostuvo que continúa desafiando al tiempo y a todas las leyes del fútbol. El prestigioso medio francés resumió la jornada con una frase contundente: "Messi histórico clasifica a la Argentina".

En Brasil, Lance! volvió a rendirse ante el talento del rosarino. "Otra vez Messi", tituló el diario, que resaltó que el argentino "no se cansa de hacer magia" y que ya superó todos los récords imaginables en una Copa del Mundo.