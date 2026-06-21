El pueblo escondido de la Patagonia que es perfecto para visitar en invierno y enamorarte de sus paisajes

Entre montañas, lagos y bosques existe un rincón del sur que es ideal para una escapada distinta durante la temporada más fría del año.

El sur argentino esconde uno de los rincones más mágicos del planeta.

La cordillera de Chubut esconde pequeñas localidades que todavía mantienen un ritmo tranquilo, muy lejos de los grandes centros turísticos. Estos son lugares donde la naturaleza marca los tiempos y cada recorrido ofrece una imagen diferente donde se encuentra un escenario perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar .

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Dentro de ese circuito está El Hoyo , un pueblo que cuenta con bosques andinos, ríos transparentes, gastronomía regional y propuestas para toda la familia. Durante el invierno, el paisaje se vuelve único gracias a las cumbres nevadas y las bajas temperaturas que transforman cada escenario.

El Hoyo se encuentra en el noroeste de Chubut , dentro del departamento Cushamen y sobre la Ruta Nacional 40. La localidad integra el denominado Corredor de los Andes y se sitúa a 140 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche y a 150 kilómetros al norte de Esquel.

Además, está muy cerca de otros destinos reconocidos como El Bolsón , en Río Negro, y Epuyén, lo que permite combinar varios paseos en un mismo viaje. Su entorno está dominado por montañas, bosques nativos, lagos y extensos valles productivos . El clima de montaña y la cercanía con la cordillera hacen que exista todo tipo de actividades al aire libre para divertirse.

El Hoyo Este rincón del Sur es excelente para desconectarse. Gentileza - chubutptagonia.gob.ar

Qué se puede hacer en El Hoyo

Uno de los principales atractivos es Puerto Patriada, ubicado a 14 kilómetros de la Ruta Nacional 40, sobre las costas del lago Epuyén. Ahí hay playas amplias con mucho espacio para descansar, hacer kayak, practicar stand up paddle o simplemente contemplar el paisaje.

Otro punto destacado es El Desemboque, a 15 kilómetros de la ruta principal. El acceso acompaña el recorrido del río Epuyén hasta su desembocadura en el lago Puelo. En esa zona funciona la Reserva Natural Privada Parque Raúl Solari, un espacio que protege especies vegetales como cipreses, pitras y arrayanes.

Quienes disfrutan las caminatas pueden recorrer la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca, cuyo sendero tiene una extensión de 850 metros y sigue el curso de un arroyo que nace en las laderas del cerro Piltriquitrón. Durante el trayecto aparecen distintos miradores naturales sobre el valle para sacar las mejores fotos.

Entre las actividades adicionales se puede hacer el Laberinto Patagonia, uno de los más reconocidos de Sudamérica, el Museo Histórico El Hoyo, el parque temático Arcosauria, las cabalgatas y la pesca deportiva.

El Hoyo Este rincón natural te va a enamorar a simple vista. Gentileza - chubutpatagonia.gob.ar

Las opciones gastronómicas para disfrutar

El Hoyo también ofrece propuestas gastronómicas, como Las Chacras, que abren sus puertas para degustar frambuesas, frutillas, cerezas, grosellas, cassis y corintos. Las truchas, las carnes, las pastas caseras, la pastelería artesanal y los dulces elaborados con frutos rojos forman parte de la carta habitual en cualquier restaurante al que vayas.

Además, existen bodegas y viñedos como Patagonian Wines y Ayestaran Allard, cervecerías artesanales y establecimientos productores de alfajores regionales.

Cómo ir hasta El Hoyo

Existen varias alternativas para llegar a esta localidad patagónica. Desde Buenos Aires, el recorrido en auto se hace por la Ruta Nacional 3 hasta Comodoro Rivadavia, luego la Ruta Nacional 26 hacia Esquel y finalmente la Ruta Nacional 40 rumbo al norte.

También se puede viajar en avión hasta Bariloche o Esquel y completar el tramo final en auto, transfer o colectivo. Los dos trayectos ofrecen paisajes muy atractivos, con bosques, montañas y miradores naturales.