El destino bonaerense que tiene un castillo de película ideal para conocer en una escapada familiar

Calles tranquilas, construcciones históricas y propuestas al aire libre convierten a este rincón provincial en una alternativa diferente.

El pequeño pueblo bonaerense que muchos visitan para escapar de la rutina.

La provincia de Buenos Aires está llena de pueblos y ciudades que suelen quedar fuera de los circuitos turísticos tradicionales, pero que ofrecen experiencias ideales para quienes buscan desconectarse por un fin de semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos aparece Rauch , una localidad que combina historia, naturaleza y un atractivo que sorprende a muchos visitantes: un castillo de estilo europeo que parece salido de una producción cinematográfica. Este partido bonaerense conserva un ritmo pausado y una fuerte identidad rural .

Uno de los grandes protagonistas es el Castillo San Francisco , una construcción que llama la atención por su arquitectura y por el entorno natural que lo rodea. Aunque el pueblo no suele aparecer entre los sitios más promocionados de la provincia, cada vez más personas lo incorporan a su lista de lugares por descubrir.

Dónde se ubica Rauch

Rauch se encuentra en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 270 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a aproximadamente 130 kilómetros de Mar del Plata. Fundada en 1872, la ciudad posee una fuerte tradición agropecuaria y una población que ronda los 15.000 habitantes.

El paisaje predominante está compuesto por extensas llanuras, establecimientos rurales y caminos que permiten apreciar la inmensidad típica del territorio bonaerense. Una de las características que más destacan los visitantes es la tranquilidad.

La ciudad mantiene una estética tradicional, con construcciones antiguas, calles arboladas y comercios familiares que conservan un trato cercano. Es ese clima relajado, lejos del movimiento permanente de las grandes urbes, uno de sus principales atractivos.

Qué se puede hacer en Rauch

El gran protagonista es el Castillo San Francisco, una construcción privada que comenzó a edificarse a mediados del siglo XX y que se convirtió en una de las postales más llamativas de la región. La estructura, inspirada en castillos europeos medievales, posee torres, muros de piedra y jardines que generan una imagen poco habitual en la llanura bonaerense.

Muchos visitantes aprovechan para tomar fotografías y recorrer los alrededores. Si bien el acceso puede variar según las actividades o visitas programadas, el exterior se transformó en un punto de interés turístico cada vez más popular.

La ciudad también ofrece otras propuestas para pasar el día en familia. Uno de los lugares más concurridos es el Parque Municipal Juan Silva, un amplio espacio verde donde se puede caminar, hacer picnics y disfrutar de actividades recreativas.

Balneario municipal de Rauch Imagen: Ayacucho al día.

El centro urbano merece un recorrido pausado. La plaza principal, la parroquia local y varios edificios históricos permiten apreciar la identidad de una ciudad que conserva buena parte de su patrimonio arquitectónico.

Los amantes de la gastronomía encontrarán restaurantes y almacenes de campo que ofrecen productos típicos de la región. Las picadas, los embutidos artesanales y las carnes asadas forman parte de la experiencia.

También existen propuestas vinculadas al turismo rural. Algunos establecimientos abren sus puertas para mostrar el trabajo cotidiano del campo, permitiendo conocer de cerca una actividad que forma parte de la historia productiva bonaerense.

Cómo ir hasta Rauch

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es relativamente sencillo y demanda alrededor de tres horas y media de viaje en automóvil, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas.

El recorrido más habitual consiste en tomar la Autovía 2 hasta el cruce con la Ruta Provincial 30, continuando luego hacia Rauch. También existe la posibilidad de acceder mediante la Ruta Nacional 3 y posteriormente conectar con rutas provinciales.