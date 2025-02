Turismo en Vietnam: la otra mirada

Hace algo más de 20 años me encontraba caminando por el Cementerio de Arlington en Washington. Ciudad que "erróneamente" no visitan los argentinos que van a Nueva York y está a un par de horas en tren.

Al llegar se comienza a ver una extensa pradera de cruces blancas rodeadas de pequeños objetos que dejan sus familiares como guirnaldas florales, fotos, banderas, notas y recuerdos. En el lugar descansan entre varias figuras de los Estados Unidos miles de héroes de una guerra interminable.

EL OTRO LADO

En ese momento me dije, un día debería ir a Vietnam y ver el otro lado de esta guerra. Me contacté con especialistas en el Sudeste Asiático y conocí a un guía que a su vez es periodista quien me llevó a recorrer especialmente lugares vinculados al conflicto armado. Lo primero que recuerdo que me dijo fue "mi abuelo participó de la guerra, ahora ya hay otra generación, ya mis hijos no hablan de ese tema..."

LA OTRA CARA

Vietnam2.jpg

Vietnam es famoso por su historia cautivadora, paisajes y su cultura. Sus bellísimos paisajes y la amabilidad de sus habitantes. Hoy Vietnam tiene todo preparado para recibir a turistas de todo el mundo y obviamente norteamericanos. Al llegar a Hanoi se siente una extraña mezcla de serenidad y bullicio. Avenidas arboladas y una arquitectura colonial francesa. La primera sorpresa es la belleza de la Bahía de Halong cuyo significado es " el Dragón qué Desciende del Mar". El recorrido se realiza en un crucero donde un sin fin de islas emergen con distintas formas rodeadas de una abundante vegetación. La Bahía fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, e incluida en las siete maravillas naturales del mundo.

TÚNELES

Camboya y Ho Chi Minh son los lugares más conocidos debido al conflicto librado allí con los americanos. En esta última ciudad es muy importante visitar los túneles de Cu Chi, un complejo con más de 200 kilómetros donde fue la base de las operaciones de la guerrilla del Viet Cong. Allí los guías destacan detalles a los visitantes de como miles de soldados vivían bajo tierra en improvisados hospitales, cocinas e ingresaban vehículos y armas a través de esos túneles por el mar.

LAS MOTOS

Vietnam4.jpg

Una de las sorpresas más destacadas que nos llevamos al visitar esta ciudad de Ho Chi Minh son las motos que circulan por sus calles. Se calcula que hoy viven unos 9 millones de habitantes y hay 8 millones de motos contra unos 700 mil autos.

LA COMIDA

Vietnam 5.png

En Vietnam es muy sabrosa, tiene una clara influencia francesa desde sus mariscos a los clásicos rollitos primavera de hierbas, especies y salsas. Desde puestos callejeros hasta los restaurantes del más alto nivel, comer es económico. Para tomar algunos ejemplos, los combos de comidas rápidas de pollo están entre 3 y 5 dólares, y los de hamburguesas 4 y 5 dólares. Una pizza USD 6, mientras que un menú degustación en un restaurante de alto nivel unos USD 35.

COMPRAS

Son de muy bajo precio. Por ejemplo, la seda es muy apreciada por su textura suave. Bandejas y jarrones en laca. Productos de bambú y bordados a mano, cerámica y joyas de perlas, condimentos, te, café y artesanías, y tallados en jade.

Vietnam 6.jpg

RELIGION

El budismo es la más extendida, la siguen el confucianismo, el taoísmo, catolicismo y el Cao Dai. El país ocupa el puesto 12 en la lista de países asiáticos con mejor calidad de vida.

VIAJAR

Vietnam3.jpg

Desde Buenos Aires se puede hacer el viaje con una escala vía Europa, Dubái o Qatar. Pero lo recomendable es hacer un stop de 2 o 3 días en alguna ciudad intermedia y seguir viaje más descansado. Para los argentinos es un destino al que hay que dedicarle varias horas de vuelo, por lo tanto, también debe complementarse con otra ciudad a visitar como por ejemplo Bangkok, Shanghái, Tokio o Pekín.