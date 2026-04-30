Invierno en Argentina: destinos imperdibles y la ventaja de viajar en cuotas + Seguir en









La financiación (aerolíneas, hoteles, prestadores turísticos) se consolida como herramienta clave: permite anticipar decisiones y mejorar la experiencia.

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La temporada de invierno abre oportunidades para recorrer Argentina con propuestas que combinan nieve, relax y experiencias únicas. Desde la nieve en el sur hasta la costa atlántica, pasando por la selva y el campo, Argentina ofrece una paleta diversa para el invierno. En este escenario, la financiación en cuotas (aerolíneas, hoteles, prestadores turísticos) se consolida como herramienta clave: permite anticipar decisiones, mejorar la experiencia y multiplicar las posibilidades de viajar.

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Ushuaia: nieve en el fin del mundo Las hayas.png El extremo sur argentino se posiciona como uno de los destinos más atractivos del invierno. La temporada en Cerro Castor se destaca por su extensión y calidad de nieve, sumado a la posibilidad de acceder al centro de actividades en el Glaciar Martial a pocos km de la ciudad, Valle de Tierra Mayor, el Tren del Fin del Mundo y la navegación por el Canal Beagle que conforman un abanico de actividades en la naturaleza que ofrece el destino.

Las Hayas Ushuaia Resort & Spa ofrece la posibilidad de combinar ski con confort, vistas únicas y bienestar. En la temporada invernal, el Resort ofrece paquetes de esquí (5 y 7 noches) que incluyen alojamiento con desayuno buffet, traslados in-out al Aeropuerto, traslados diarios al Cerro Castor, pases en los medios de elevación, posibilidad de utilizar el Ski Lounge exclusivo en la base del Cerro, sumado a las actividades tradicionales que brinda el Hotel (arquería, trekking en el bosque). En el caso de los paquetes el Hotel ofrece la posibilidad de pagarlo en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y con otros bancos (consultar 3 y 6 cuotas)

Iguazú: naturaleza activa todo el año falls.png El invierno es ideal para recorrer el Parque Nacional Iguazú con temperaturas agradables y menor humedad. Falls Iguazú Hotel & Spa, ubicado en la reserva hotelera es un resort que combina selva, confort y una propuesta que incluye Spa y piscinas externas, con gastronomía destacada. Las estadías incluyen desayuno y cena buffet, con una promoción vigente de 4 noches abonando 3, y la ventaja de pagar la estadía en 3 y 6 cuotas sin interés.

Mar de las Pampas: bosque y mar en clave slow Mar de las Pampas propone una escapada diferente: calles de arena, bosque y mar en un entorno de calma total, ideal para desconectar. Opciones como Rincón del Duende Resort & Spa permiten combinar naturaleza con confort, en un entorno privilegiado, el complejo único en su estilo, está situado en un predio de 8000m2 rodeado de bosque con salida a la playa; se destaca como una opción ideal para disfrutar escapadas en cualquier época del año. El Resort está conformado por aparts y cabañas (con capacidad de hasta 7 personas) en distintas categorías. Con su propuesta Rincón del Duende Resort & Spa ofrece alojamiento de alta calidad, actividades recreativas, servicios de relax y gastronomía, en un ambiente que combina calidez, confort y contacto directo con la naturaleza.

La promoción en otoño es de hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia (visa y master) y la opción en cuotas con otros bancos (3 y 6 cuotas) San Antonio de Areco: tradición y escapada cercana San Antonio de Areco a sólo 60 km de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una inmersión en la tradición gaucha. Pampas de Areco Resort de Campo & Spa tiene una propuesta que combina descanso, gastronomía criolla y actividades de campo. Exclusivo para mayores de 18 años, ideal para escapadas románticas en pareja o con amigos. El alojamiento incluye desayuno buffet, acceso a piscina climatizada in/out, piscina exterior, el Spa Aguaribay, con diferentes masajes y tratamientos de relax y bienestar (costo adicional). La estadía mínima los fines de semana: 2 noches y los días de semana no hay mínimo de noches. Las facilidades de pago son 3 o 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito (Visa o Master). Mar del Plata: escapada urbana frente al mar Mar del Plata redefine su propuesta en invierno con una versión más auténtica y disfrutable. Lejos de las multitudes del verano, la ciudad permite reconectar con su identidad: largas caminatas por la costa, gastronomía con impronta local, donde los productos del mar toman protagonismo y una agenda cultural activa que incluye teatros, centros comerciales y espacios históricos. En este contexto, el Hotel Astor se posiciona como una alternativa estratégica para quienes buscan combinar ubicación, confort y accesibilidad. Situado en pleno centro, permite moverse a pie hacia los principales puntos de interés, optimizando el tiempo en escapadas cortas. El hotel ofrece habitaciones confortables, servicios pensados tanto para viajeros individuales como familias. Su relación precio-calidad, sumada a la posibilidad de financiar la estadía en cuotas (3, 6,9,12 y 18 cuotas con tarjetas de crédito, consultar bancos) lo convierte en una opción competitiva dentro del destino, especialmente para quienes buscan una pausa de invierno sin resignar servicios.