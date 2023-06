Un ex monasterio se convirtió en uno de los destinos más visitados del mundo: qué lo hace tan especial

El pueblito europeo pesquero , Conca dei Marini , tiene una joya histórica y hotelera digna de visitas. Un ex monasterio se convirtió en un hotel boutique que conserva un patrimonio histórico y a la vez tiene una arquitectura única . Conocé todo sobre esta construcción enmarcada en un monumento .

hotel boutique italia 4.jpg Hotel-Monasterio de Santa Rosa

El encanto espiritual del monasterio transformado permanece siempre presente con cada uno de los alojamientos nombrados por una hierba o planta que las monjas habrían usado para hacer sus productos del jardín. En ese marco, el spa ocupa un lugar importante en la experiencia, ya que es el principal spa en la costa de Amalfi y además fue reconocido mundialmente como un destino principal para aquellos que buscan bienestar, habiendo recibido premios como The Best New Spa por la revista Tatler poco después de su apertura.

La historia allí también se hace presente, ya que cada habitación dentro del spa conserva los techos abovedados originales del siglo XVII y muchas de sus paredes rústicas, manteniendo la herencia monástica de la propiedad.

hotel boutique italia 5.jpg Hotel-Monasterio de Santa Rosa

A nivel gastronómico, el hotel cuenta con un restaurante propio, Il Refettorio, que -dato no menor- fue galardonado con una estrella Michelin. El chef Alfonso Crescenzo combina la tradición y la técnica, utilizando su pasión por la zona y su amplio conocimiento de la cocina de Campania para ofrecer una experiencia única en la costa. A su vez, hay un café, un bar, una bodega de vinos en exhibición y una huerta orgánica.

Cabe destacar que la construcción en su totalidad contempla una obra maestra del diseño del paisaje arquitectónico, que desciende desde las terrazas del comedor y el bar a través de una serie de jardines en cascada de varios niveles con vistas panorámicas de la tierra, el mar y el cielo, que culminan en la piscina infinita al borde del acantilado. Cada nivel presenta áreas elegantes y cómodas para relajarse y disfrutar del día.

hotel boutique italia 3.jpg Hotel-Monasterio de Santa Rosa

La propiedad nació de la ambición de sor Rosa Pandolfi, descendiente de la noble familia Pontone di Scala que se había establecido en Conca dei Marini. La antigua iglesia de Santa Maria di Grado, lamentablemente en ruinas, fue un regalo a sor Rosa, quien -teniendo los medios para marcar la diferencia- financió la construcción del monasterio junto a la iglesia de las 'sagradas vírgenes'. Al finalizar en 1681, el convento fue dedicado a la gloriosa Santa Rosa de Lima.

hotel boutique italia 6.jpg Hotel-Monasterio de Santa Rosa

Desde sus orígenes, la historia del pueblo de Conca dei Marini siempre estuvo íntimamente ligada al destino del convento. Los esfuerzos incansables de Bianca permitieron que este vínculo continúe en este siglo con la reapertura del monasterio como un hotel de lujo para que disfruten los lugareños y visitantes de todo el mundo, siendo una experiencia de lujo, histórica y arquitectónica digna de vivir.