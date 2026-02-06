Un día de playa, disfrutando junto al mar, suele empezar con mucha expectativa, pero a las pocas horas llega la pregunta: ¿qué hacer ahora?. Para muchos adultos, descansar es la prioridad, pero para los chicos, la necesidad se basa en moverse y jugar.
¿Vas con tus hijos a la playa y no sabes como entretenerlos? Estos 10 juegos son perfectos para toda la familia
Estas ideas son geniales para pasar el día junto al mar con propuestas recreativas y consejos para cuidar a los más chicos.
-
-
Por suerte, no hace falta llevar juguetes caros ni planear actividades muy complejas. Simplemente con el acompañamiento de la arena, el agua y la imaginación, se pueden idear actividades que incluyan a todos y mantengan a los más chicos entretenidos todo el día.
Los 10 juegos de playa para entretener a tus hijos
Estas son 10 ideas para entretener a los chicos en la playa:
-
Adivina la palabra en la arena: esta es fundamental para cuando querés pasar un rato en tranquilidad. Un adulto piensa una palabra y dibuja rayas en la arena. Ahí los chicos intentan adivinarla arriesgando letras, hasta antes de que se complete el ahorcado.
Letras gigantes: los más chicos pueden escribir vocales y consonantes con el dedo. Después, cada uno dice palabras que empiecen o terminen con esa letra.
Búsqueda de caracoles: con un balde en mano, el desafío consiste en recorrer la orilla y juntar piedras o caracoles. Después, todos los chicos pueden ordenarlas por tamaño o color.
Desafío con paletas: en vez de jugar un partido tradicional, la consigna es contar cuántos rebotes logran, sin que la pelota caiga o caminar unos metros con la pelota apoyada.
Castillos y caminos: la construcción es genial para entretener a los chicos por horas. No sólo tienen que hacer el típico castillo de arena, también pueden sumar puentes, túneles y ríos para darle forma a una ciudad completa.
Enterrar al adulto: uno se acuesta y los chicos lo cubren con arena hasta el cuello. Después, se invierten los roles.
Vóley para niños: con una soga o una línea imaginaria, se arma una red para pasar la pelota, adaptando las reglas del juego a los chicos.
El pozo con agua: cerca de la orilla, todos hacen un pozo profundo y lo llenan con baldes. Gana el equipo que lo mantiene lleno más tiempo.
El objeto escondido: alguien esconde un elemento chico y le da pistas a los niños de frío o calor hasta que lo encuentran.
Juegos clásicos dibujados: el tatetí, la rayuela o las damas se pueden dibujar en la arena, con piedritas como fichas.
Tips para garantizar la seguridad de tus hijos en la playa
Al llegar, lo principal es marcar un punto de referencia, como una toalla llamativa o una sombrilla fácil de reconocer. También conviene mostrarles dónde está el puesto de guardavidas más cercano, en caso que se desorienten.
Si los chicos ya pueden memorizar datos, podés enseñarles un número de contacto y el nombre del alojamiento en donde se están quedando para más tranquilidad. Otro paso es explicar el significado de las banderas del mar, antes de entrar al agua.
Ante una posible pérdida, la indicación debe ser quedarse cerca del lugar y buscar a un adulto conocido. Y, como regla general, siempre tiene que haber un mayor atento.
- Temas
- playas
