¿Vas con tus hijos a la playa y no sabes como entretenerlos? Estos 10 juegos son perfectos para toda la familia

Adivina la palabra en la arena: esta es fundamental para cuando querés pasar un rato en tranquilidad. Un adulto piensa una palabra y dibuja rayas en la arena. Ahí los chicos intentan adivinarla arriesgando letras, hasta antes de que se complete el ahorcado.

Letras gigantes: los más chicos pueden escribir vocales y consonantes con el dedo. Después, cada uno dice palabras que empiecen o terminen con esa letra.

Búsqueda de caracoles: con un balde en mano, el desafío consiste en recorrer la orilla y juntar piedras o caracoles. Después, todos los chicos pueden ordenarlas por tamaño o color.

Desafío con paletas: en vez de jugar un partido tradicional, la consigna es contar cuántos rebotes logran, sin que la pelota caiga o caminar unos metros con la pelota apoyada.

Castillos y caminos: la construcción es genial para entretener a los chicos por horas. No sólo tienen que hacer el típico castillo de arena, también pueden sumar puentes, túneles y ríos para darle forma a una ciudad completa.

Enterrar al adulto: uno se acuesta y los chicos lo cubren con arena hasta el cuello. Después, se invierten los roles.

Vóley para niños: con una soga o una línea imaginaria, se arma una red para pasar la pelota, adaptando las reglas del juego a los chicos.

El pozo con agua: cerca de la orilla, todos hacen un pozo profundo y lo llenan con baldes. Gana el equipo que lo mantiene lleno más tiempo.

El objeto escondido: alguien esconde un elemento chico y le da pistas a los niños de frío o calor hasta que lo encuentran.