Estos son los 5 juegos de playa que más eligen los argentinos al veranear ¿cuáles son?

En medio del calor y el mar, estas son las propuestas que se imponen más seguido durante la temporada de vacaciones, con opciones para todas las edades.

Estos son los 5 juegos que los argentinos más eligen en el verano.

Cada verano nos trae la misma imagen: sombrillas, reposeras y un espacio para compartir actividades al aire libre . Durante las vacaciones en la playa, las familias y grupos de amigos se entretienen con juegos que no requieren grandes gastos y se adaptan a cualquier grupo.

Con una pelota, dos raquetas o solo algo de imaginación, estas alternativas se repiten año tras año en la costa. Algunas apelan más a la destreza, otras al trabajo en equipo, pero todas tienen algo en común: son perfectas para las tardes frente al mar.

Las opciones más elegidas por los argentinos para divertirse frente al mar son:

Un clásico infaltable. Se necesita un par de paletas y una pelota chiquita para empezar. Se puede jugar en duelos mano a mano o en parejas y su éxito se basa en la facilidad para improvisar una cancha .

Esta combinación de dos deportes es típica de la playa. Se arma con una línea imaginaria en la arena. La idea es pasar la pelota al otro lado, sin usar las manos . Este juego es muy bueno también, porque suele reunir a gente de todas las edades.

Frisbee

El frisbee es otro clásico del verano en la playa. Ocupa poco espacio en el bolso y se adapta a cualquier edad, es perfecto para pasar la tarde jugando cerca de la orilla. Además, se puede jugar de a muchos, entre dos personas o lo podes jugar vos solo con tu mascota.

Tejo

Un juego muy asociado a las vacaciones familiares en Argentina, este entretenimiento convoca a grandes y chicos. Lo puede jugar cualquiera, porque no requiere un esfuerzo físico. Además, últimamente se llevaron a cabo competencias de tejo en algunas playas.

Vóley

Cuando hay una red y espacio suficiente, este juego no falta. Es una de las opciones más elegidas por grupos numerosos, ya que tiene de todo: movimiento, coordinación y juego en equipo.