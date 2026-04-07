Venden la mansión de Karate Kid por u$s6 millones: cómo quedó después de su renovación

Conocé el interior de una de las mansiones más reconocidas por los fanáticos de este clásico cinematográfico.

La mansión de la película "Karate Kid" fue refaccionada y se encuentra a la venta.

La famosa mansión , que el público reconoce por su aparición en Karate Kid, volvió al mercado inmobiliario, tras una renovación integral que transformó por completo su estética original.

La propiedad, ubicada en Los Ángeles, fue uno de los escenarios del clásico dirigido por John G. Avildsen y protagonizado por Ralph Macchio, William Zabka, Pat Morita y Elisabeth Shue.

Tras su fama como locación cinematográfica, la residencia se vendió en 2023 por unos US$2,9 millones . Sin embargo, luego de una remodelación total finalizada recientemente, su valor casi se duplicó y hoy se encuentra disponible para comprar por la millonaria suma de US$5,85 millones .

La publicación inmobiliaria la describe como una “residencia reinventada”, que fusiona diseño contemporáneo con detalles en piedra, logrando una estética moderna y sofisticada. Lejos de lo que se podía observar en la famosa producción, el inmueble ahora cuenta con plantas renovadas en su totalidad y un estilo moderno , que la destaca dentro del mercado.

La amplia propiedad supera los 500 m² y se distribuye en dos plantas con un concepto abierto y amplios ventanales de piso a techo. Puertas adentro, cuenta con cinco dormitorios, acompañados de c inco baños y espacios interiores de ocio y relajación completamente modernizados.

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A pesar del rediseño integral, la vivienda mantiene rasgos de su estructura original de 1974, año en que fue construida. Una década después, se volvió famosa al convertirse en la casa de Ali Mills, el personaje interpretado por Elisabeth Shue en la película. Tras presentarla en el mercado, la meta con su reconstrucción fue clara: se preservaron las estructuras reconocibles para los fanáticos, pero con un nuevo estilo que la pueda convertir en un hogar para alguien en la actualidad.

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Además, el fenómeno inmobiliario no se limita al film original. La casa que representa el hogar de Daniel LaRusso en Cobra Kai también se encuentra disponible en el mercado. En el caso de esta propiedad, se puede encontrar sobre la zona de Marietta y tiene un valor actual de US$2.900.000.

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Como fue construida en 1968, posee un estilo toscano, se ubica en un amplio terreno de 850 m² y dispone de seis dormitorios y siete baños, que completan al hogar millonario.

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Así, dos de las residencias más emblemáticas del universo Karate Kid vuelven a captar la atención, ahora desde el mercado inmobiliario, y se encuentran disponibles para que los fanáticos de estas producciones las puedan transformar en su hogar.