Cine, golf y relax: los secretos de la espectacular mansión de Kylian Mbappé en Madrid

El jugador de fútbol francés disfruta de sus días libres en una mansión, que incluye áreas personalizadas y diversos espacios de relax.

La mansión de Kylian Mbappé en Madrid se convirtió en uno de los refugios más exclusivos y tecnológicos de la capital española, ubicado en la urbanización La Finca , un lugar de lujo y privacidad donde conviven deportistas, empresarios y celebridades.

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La propiedad, adquirida por el delantero francés por 11 millones de euros , perteneció anteriormente a Gareth Bale y destaca por su diseño vanguardista, instalaciones de alto rendimiento y áreas de ocio personalizadas . Con 1.200 metros cuadrados construidos, 8 dormitorios, 11 baños y múltiples espacios dedicados al deporte y el relax , la residencia refleja el estilo de vida de una de las estrellas más mediáticas del fútbol mundial.

La urbanización La Finca , en Pozuelo de Alarcón, es sinónimo de exclusividad y seguridad . Mbappé eligió este lugar por su privacidad extrema, cercanía al centro de Madrid y acceso a servicios de élite , como colegios internacionales, clínicas privadas y centros comerciales de alta gama.

La mansión, situada en la zona de Los Lagos 1 , se caracteriza por su arquitectura moderna, materiales nobles y tecnología de última generación . El interior sigue la tendencia del "lujo silencioso" , con tonos neutros, muebles contemporáneos y acabados de alta calidad que transmiten elegancia sin ostentación.

El diseño de la propiedad incluye múltiples salones, un comedor formal, una cocina profesional y terrazas en distintos niveles , ideales para disfrutar del entorno natural. La seguridad es otro de sus puntos fuertes: el complejo cuenta con vallado perimetral vigilado 24 horas, cámaras de alta tecnología y sistemas de acceso controlado , garantizando la tranquilidad de sus residentes.

Los detalles de la sala de cine privada donde Mbappé disfruta su tiempo libre

Sala Cine teatro Depositphotos

Uno de los espacios más destacados de la mansión es la sala de cine privada, equipada con pantalla gigante, sonido envolvente y butacas de diseño que replican la experiencia de una sala de proyección profesional.

Este rincón, heredado de Gareth Bale, permite a Mbappé desconectar de la presión mediática y disfrutar de películas, series o incluso análisis de partidos en un ambiente íntimo y sofisticado. La moqueta acústica y la iluminación regulable completan la atmósfera, convirtiendo este espacio en un lugar ideal para el ocio y el entretenimiento.

El búnker de recuperación física del astro francés

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La zona wellness de la mansión está diseñada para optimizar la recuperación física de un deportista de élite. Este sector incluye:

Spa interior con piscina cubierta climatizada , ideal para sesiones de natación terapéutica.

Sauna y jacuzzi , esenciales para la relajación muscular y la circulación sanguínea.

Área de masajes y descanso , con camillas profesionales y ambientes de luz tenue.

Gimnasio privado, equipado con máquinas de última generación y espacio para rutinas personalizadas.

Este búnker de bienestar permite a Mbappé cuidar su cuerpo sin salir de casa, un aspecto clave para mantener su rendimiento en el Real Madrid y en la selección francesa.

El rincón favorito de Mbappé: un campo de golf a pasos de su dormitorio

Uno de los detalles más singulares de la propiedad es el campo de golf privado, instalado en el jardín por el anterior dueño, Gareth Bale.

Este green personalizado incluye réplicas de hoyos famosos de torneos como Augusta, Sawgrass y Royal Troon’s Postage Stamp, lo que permite a Mbappé practicar este deporte sin salir de su residencia. El espacio, rodeado de áreas verdes y con vistas despejadas, se suma a otras instalaciones deportivas como un campo de fútbol y una pista de baloncesto, convirtiendo la mansión en un complejo autosuficiente para el ocio y el entrenamiento.

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La mansión de Kylian Mbappé en La Finca combina lujo, tecnología y funcionalidad, adaptándose a las necesidades de un deportista de élite y a su vida privada. Desde la sala de cine hasta el campo de golf, pasando por el spa de recuperación, cada rincón está pensado para garantizar comodidad, privacidad y alto rendimiento.

Este refugio no solo refleja su éxito profesional, sino también su estilo de vida sofisticado y discreto, lejos de los reflectores pero con todos los privilegios al alcance de la mano.