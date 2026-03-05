Viene de Escandinavia y lo luce Jennifer Aniston: el corte de pelo que será la nueva tendencia 2026 + Seguir en









Una moda del norte conquista las peluquerías locales trayendo un look que no necesita mantenimiento, perfecto para el día a día.

Este corte ya se perfila como la nueva tendencia 2026. Gentileza - Grazia

Algunas modas llegan de la nada con cambios drásticos. Pero otras se imponen de manera discreta hasta instalarse en todas partes. Con esta nueva tendencia 2026, la peluquería apunta a una estética natural que prioriza la comodidad y el movimiento.

Desde los países nórdicos llega una propuesta que ya se ve en celebridades y pasarelas. Su secreta está en respetar la textura que ya tiene tu pelo y lograr un acabado liviano que se adapta a distintas edades y estilos.

Jennifer Aniston pelo Gentileza - Vanitatis Corte de pelo escandinavo: la tendencia 2026 El llamado corte escandinavo se inspira en el minimalismo del norte europeo. La técnica apuesta por transiciones suaves entre mechones. El objetivo es quitar peso sin alterar el largo. A diferencia de las capas intensas que dominaron otras temporadas, acá el trabajo es casi imperceptible. El peluquero fusiona los niveles para generar un efecto aireado y natural.

Los mechones frontales cumplen un rol fundamental, ya que enmarcan el rostro y aportan movimiento a la melena. Funciona muy bien en cabellos ondulados y con rulos suaves, aunque también es muy popular en las cabelleras lacias que buscan tener más cuerpo.

Al ver el acabado final, parece un look simple, pero en realidad detrás de él existe una técnica precisa, que respeta la forma original del pelo.

Los beneficios de este corte Uno de sus puntos fuertes es la practicidad. El diseño permite que el cabello conserve su forma, incluso cuando pasan varias semanas desde que se fue a la peluquería. También reduce el tiempo de preparación, ya que un secado básico y un producto texturizador alcanzan para que se vea fresco y nuevo. Otro beneficio es su versatilidad. Se adapta a distintos largos y densidades, en melenas abundantes controla el volumen. Mientras que en los cabellos más finos, la distribución de capas aporta una sensación de mayor espesor. Todo lo que tenés que tener en cuenta antes de pedirlo Antes de pedirlo, lo mejor es evaluar la textura y la cantidad de cabello. No todas las cabezas responden igual a la misma técnica. Un profesional puede ajustar la intensidad de las capas según cada caso. También es fundamental llevar imágenes de referencia, ya que el término "escandinavo" puede interpretarse de varias maneras. Otro punto a considerar son los tratamientos químicos previos. Los alisados o decoloraciones influyen en la forma en que el cabello cae y responde al corte. Este diseño nórdico propone una melena con movimiento, ideal para quienes buscan un cambio sutil pero actual.

