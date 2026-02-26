Chau al marrón en los baños: la nueva tendencia 2026 que no requiere obras

Esta propuesta, por más simple que parezca, transforma totalmente el ambiente sin romper paredes y con recursos al alcance de cualquiera.

Muchos departamentos todavía cuentan con baños cubiertos de azulejos oscuros , griferías antiguas y detalles que remiten al pasado. Ese estilo puede generar una sensación de espacio cerrado y poco luminoso , especialmente en ambientes chicos.

Si bien todos saben que actualizar ese sector de la casa suele asociarse a reformas caras y polvo por varios días, una nueva tendencia 2026 se vuelve popular porque permite renovar la estética sin grandes inversiones. El secreto está en intervenir superficies existentes con productos específicos y fáciles de aplicar.

En 2026, uno de los recursos más elegidos es la pintura para azulejos . Existen esmaltes formulados para soportar la humedad y la limpieza frecuente. Antes de aplicar el producto, los mejor es lavar las paredes, retirar restos de grasa y pasar una capa de sellador para que mejore la adherencia.

Los tonos claros , como blanco, arena o gris suave, son los mejores porque amplían el espacio y dan luz. También es posible elegir un color más intenso para una sola pared y así generar un punto focal sin sobrecargar el espacio.

Otra opción muy buscada es el papel vinílico apto para zonas húmedas. Este material permite sumar textura o diseño, sin tener que sacar lo que estaba antes en la pared, simplemente se tapa. Para un acabado prolijo, es mejor nivelar las juntas de los azulejos y ponerlo en sectores donde no reciba agua directa.

El piso también puede renovarse sin levantar el existente. Los revestimientos vinílicos con sistema clic se instalan sobre la superficie actual, si está pareja. Son resistentes al agua y ofrecen diseños que imitan la madera, cemento alisado o baldosas decorativas. El cambio visual es impactante y no requiere herramientas.

También hay que fijarse en los detalles. Cambiar espejos, luces o accesorios metálicos le da al baño un aire actual. Las griferías en negro mate o acero cepillado reemplazan los estilos antiguos, sin necesidad de modificar toda la cañería.

Esta tendencia apunta a lograr un ambiente más luminoso y moderno, sin reformas ni grandes inversiones. Es perfecto también para quienes alquilan, ya que no se permiten reformas estructurales y también para propietarios que buscan actualizar su propiedad sin endeudarse.