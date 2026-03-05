Entrenamiento de fuerza después de los 60: por qué los expertos dicen que nunca es tarde para empezar + Seguir en









Este tipo de ejercicios en mayores de 60 mejora músculo, equilibrio y calidad de vida, y puede frenar la pérdida muscular asociada al envejecimiento.

Hacer ejercicio después de los 60 puede fortalecer músculos y huesos, reducir riesgo de caídas y mejorar autonomía funcional.

La ciencia moderna indica que iniciar entrenamiento de fuerza después de los 60 años aporta beneficios significativos para la salud física, como el fortalecimiento muscular, la preservación de la masa magra y la mejora de la independencia funcional.

El cuerpo humano pierde masa y fuerza muscular de forma natural con la edad: un proceso conocido como sarcopenia, pero la evidencia científica muestra que el entrenamiento de resistencia es una de las herramientas más eficaces para combatir esta pérdida y mejorar la calidad de vida, incluso en etapas avanzadas de la vida.

60 fuerza Qué es la sarcopenia y cómo combatirla La sarcopenia es una condición asociada al envejecimiento caracterizada por la disminución progresiva de masa muscular, fuerza y función, y se considera un factor clave en el deterioro de la movilidad y el aumento del riesgo de caídas en adultos mayores.

Estudios científicos indican que el entrenamiento de fuerza que incluye ejercicios de resistencia con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, estimula la hipertrofia muscular, incrementa la fuerza y mejora la adaptación neuromuscular en personas mayores.

Además, la fuerza de los músculos implicados en actividades cotidianas (como levantarse de una silla o caminar) se ve favorecida con programas regulares de resistencia, lo que ayuda a mantener la independencia y reducir el riesgo de fracturas o discapacidades.

Rutina básica para principiantes y sus beneficios Para quienes superan los 60 años y desean comenzar con entrenamiento de fuerza, los expertos sugieren iniciar con ejercicios simples y progresivos, realizados 2 o 3 veces por semana: Ejercicios recomendados Sentadillas apoyadas (mejoran fuerza de piernas).

Elevaciones de talón (equilibrio y estabilidad).

Remo con banda elástica (espalda y hombros).

Press de pecho con mancuernas livianas (pecho y brazos).

Puentes de glúteos (zona baja de espalda y cadera). Estos movimientos trabajan los principales grupos musculares y pueden adaptarse al nivel físico de cada persona sin necesidad de cargas pesadas. Beneficios comprobados Incorporar entrenamiento de fuerza después de los 60 años reporta beneficios claros: Incremento de masa y fuerza muscular .

Mejora de densidad ósea y balance metabólico .

Reducción del riesgo de caídas y lesiones .

Apoyo al control de glucosa e insulina .

Mayor autonomía para actividades diarias. Además, el entrenamiento de fuerza también influye positivamente en aspectos psicológicos como el estado de ánimo y la confianza en uno mismo por la mejora de la funcionalidad física.

