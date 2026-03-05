La ciencia moderna indica que iniciar entrenamiento de fuerza después de los 60 años aporta beneficios significativos para la salud física, como el fortalecimiento muscular, la preservación de la masa magra y la mejora de la independencia funcional.
Entrenamiento de fuerza después de los 60: por qué los expertos dicen que nunca es tarde para empezar
Este tipo de ejercicios en mayores de 60 mejora músculo, equilibrio y calidad de vida, y puede frenar la pérdida muscular asociada al envejecimiento.
-
Viene de Escandinavia y lo luce Jennifer Aniston: el corte de pelo que será la nueva tendencia 2026
-
Qué significa cansarte rápido de las visitas, según la psicología
El cuerpo humano pierde masa y fuerza muscular de forma natural con la edad: un proceso conocido como sarcopenia, pero la evidencia científica muestra que el entrenamiento de resistencia es una de las herramientas más eficaces para combatir esta pérdida y mejorar la calidad de vida, incluso en etapas avanzadas de la vida.
Qué es la sarcopenia y cómo combatirla
La sarcopenia es una condición asociada al envejecimiento caracterizada por la disminución progresiva de masa muscular, fuerza y función, y se considera un factor clave en el deterioro de la movilidad y el aumento del riesgo de caídas en adultos mayores.
Estudios científicos indican que el entrenamiento de fuerza que incluye ejercicios de resistencia con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, estimula la hipertrofia muscular, incrementa la fuerza y mejora la adaptación neuromuscular en personas mayores.
Además, la fuerza de los músculos implicados en actividades cotidianas (como levantarse de una silla o caminar) se ve favorecida con programas regulares de resistencia, lo que ayuda a mantener la independencia y reducir el riesgo de fracturas o discapacidades.
Rutina básica para principiantes y sus beneficios
Para quienes superan los 60 años y desean comenzar con entrenamiento de fuerza, los expertos sugieren iniciar con ejercicios simples y progresivos, realizados 2 o 3 veces por semana:
Ejercicios recomendados
-
Sentadillas apoyadas (mejoran fuerza de piernas).
Elevaciones de talón (equilibrio y estabilidad).
Remo con banda elástica (espalda y hombros).
Press de pecho con mancuernas livianas (pecho y brazos).
Puentes de glúteos (zona baja de espalda y cadera).
Estos movimientos trabajan los principales grupos musculares y pueden adaptarse al nivel físico de cada persona sin necesidad de cargas pesadas.
Beneficios comprobados
Incorporar entrenamiento de fuerza después de los 60 años reporta beneficios claros:
-
Incremento de masa y fuerza muscular.
Mejora de densidad ósea y balance metabólico.
Reducción del riesgo de caídas y lesiones.
Apoyo al control de glucosa e insulina.
Mayor autonomía para actividades diarias.
Además, el entrenamiento de fuerza también influye positivamente en aspectos psicológicos como el estado de ánimo y la confianza en uno mismo por la mejora de la funcionalidad física.
- Temas
- Entrenamiento
Dejá tu comentario