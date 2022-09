Cabernet Sauvignon: etiquetas para todos los paladares y presupuesto

Si bien tiene su origen en Francia, con el correr de los años su influencia fue expandiéndose hacia otros países productores del Viejo y del Nuevo Mundo como España, Francia, Portugal, Italia, California, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y por supuesto Argentina.

En el país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hay registradas más de 14.100 hectáreas de Cabernet Sauvignon, alrededor del 6% de la superficie total.

Una de sus cualidades distintivas es que se ha adaptado muy bien a distintos terruños, climas y suelos, y por eso es posible encontrarla en la mayoría de las provincias donde se producen vinos, Mendoza por ejemplo concentra el 76% del total de las plantaciones del país.

Los perfiles del Cabernet Sauvignon varían en función de las zonas donde se cultiva y de las temperaturas. Predominan los frutos negros y rojos; también se suelen apreciar los aromas a especias, como la pimienta negra y la característica nota de pimiento, que puede ser rojo o verde.

Aquí, una guía con opciones y precios de etiquetas que cuestan entre $2.000 y $20.000.

El Renegado

El Renegado2 (1).png

El Renegado es el recomendado por bodega Colosso Wines, un vino que de la línea de "La Banda de los Tres Sucios", un Cabernet Sauvignon atípico que nació en condiciones difíciles, pero gracias a la perseverancia y a la crianza en barrica terminaron por conformar un gran ejemplar.

Desde la bodega destacan que es estructurado e intenso en boca, con pimientos maduros, pimienta negra silvestre, grosellas y ciruelas robustas y delicadas, como así también por su mineralidad y pirazinas que lo hacen largo, persistente y extremadamente armónico en boca. Al final, muestra cómo las notas frutales se amalgaman con los tostados suaves. Originario de Los Chacayes, tiene notas de fruta negra, pimiento rojo, y dejos especiados. En boca es un vino de marcada textura con taninos filosos".

Precio sugerido: $2203.

Joffre e Hijas Premium Cabernet Sauvignon 2018

Joffre e HIjas Premium Cabernet Sauvignon 2018.png

Bodega RJ Viñedos propone rendirle homenaje con su Joffre e Hijas Premium Cabernet Sauvignon 2018, que proviene de un viñedo seleccionado (single vineyard) del Valle de Uco, uno de sus mejores exponentes, un ejemplar con gran tipicidad y elegancia. Sus aromas lo muestran complejo y marcan claramente la presencia de sus descriptores aromáticos más importantes, pimientos rojos maduros y delicadas especies con presencia de pimienta, también frutos rojos y negros. Lo complementa la fusión de notas de tabaco refinado, con vainilla y cacao.

Precio sugerido: $4650

Sottano Reserva de Familia

Sottano Reserva de Familia CS.png

Desde bodega Sottano recomiendan el Sottano Reserva de Familia y comentan que es el máximo exponente de los Cabernet Sauvignon de la bodega. Proviene de Perdriel y Altamira, es un cofermentado de estas zonas (fermentan juntas las 2 regiones) y posee 18 meses de crianza en barrica primer y segundo uso, de roble francés y húngaro.

"En boca es potente con taninos maduros y eléctricos. De color rojo rubí profundo con aromas a menta, chocolate y caramelo como así también a frutas negras y grosellas Este vino suele ir bien con aves de corral, carne de vacuno o cordero", destacan.

Precio Sugerido: $3233.

Trivento Golden Reserve Cabernet Sauvignon 2018

Trivento Golden Reserve Cab Sauvignon 2018.png

Desde Bodegas Trivento recomiendan este vino de color rojo intenso con tonos granates, con aroma a fruta roja madura con notas de pimienta negra en perfecto equilibrio con el roble. En paladar, de taninos estructurados y firmes, final jovial y largo.

Precio sugerido: $2680

Primus Cabernet Sauvignon 2017

Primus Cabernet Sauvignon-4310 (1) (1).png

The Asian Cabernet Sauvignon Masters 2022, el concurso organizado por la publicación británica The Drinks Business Asia, celebró en Hong Kong su décima edición. En el marco de tan prestigioso evento se distinguió con el premio Master a Primus Cabernet Sauvignon 2017, línea que por segundo año consecutivo obtiene el máximo galardón. La añada 2016 de Primus fue reconocida con este mismo premio en 2021, y este año la añada 2017 volvió a sorprender de manera excepcional al panel de jueces expertos quienes cataron todos los vinos a ciegas.

Precio sugerido: $9,500.

Ultra Cabernet Sauvignon 2019

kaiken.png

Desde Vistalba, Lujan de Cuyo, llega Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon 2019. “Siempre distinguido por su elegancia, Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon 2019 asegura la fructuosidad del varietal al tiempo que revela una complejidad distintiva. Un vino redondo, corpulento, suave al paladar y con notas que recuerdan a hierbas secas y finas”, observa Juan Pablo Solís, enólogo de Bodega Kaiken.

Precio Sugerido: $2250

Doña Paula Altitude Series 1100 2020

Altitud Series 1100 2020.png

Este novedoso assemblage proviene de 3 cuarteles de la Finca Los Indios ubicada en El Cepillo, San Carlos, Valle de Uco, a 1.100 metros de altura. En nariz, posee aromas florales, como violeta y rosa mosqueta, que provienen del Malbec. El Syrah aporta notas especiadas, buen volumen en boca y taninos.

Para tener una buena experiencia Doña Paula te recomiendo enfriarlo entre 16° y 18°. Podés usar una copa de vino de tallo alto y ancha. También decantar o dejar respirar el vino en copa aproximadamente media hora los Cabernet Sauvignon no tan potentes y los que han sido envejecidos en barrica de madera es preferible dejarlos por una hora.

Precio sugerido: $4.187

La Celia Eugenio Bustos Cabernet Sauvignon

La celia_Eugenio Bustos Frente.png

Se destaca su perfil aromático complejo, entendiéndose como la sumatoria de todas las bondades que el vino ha tomado en su proceso de maduración, frutos secos como la avellana, especies, regaliz. En boca, es un vino de excelente estructura tánica, muy delicado y de final persistente.

Es parte de la línea Terruños, una partida de tres vinos de alta gama de edición limitada, elaborados con uvas cosechadas de forma manual, con crianza en roble de 24 meses y en botella de 18 meses.

Precio sugerido es $16.500

Fabre Montmayou Cabernet Sauvignon 2020

FABRE MONTMAYOU TERRUÑO Cabernet Sauvignon.png

Provenientes de viñedos ubicados en la zona de Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza sobre suelos aluviales profundos mezclados con piedras pequeñas. Notas de cata: Color rojo con tonos violáceos. En nariz sobresalen las notas a moras y cassis complementadas con notas especiadas. En boca es un vino con gran personalidad, entrada dulce, taninos maduros y un final untuoso y prolongado.

La línea Terruño, que surge de un trabajo minucioso desarrollado por el equipo enológico liderado por Hervé Fabre, se elabora con uvas de calidad superior provenientes de viñedos propios.

Precio sugerido: $2.490

Pulenta Estate Cabernet Sauvignon 2019

Pulenta Estate - Cabernet Sauvignon.png

Posee un color rojo rubí profundo. Aromas a especias como pimentón, pimienta blanca y laurel con delicadas notas a humo y coco aportados por la madera. En boca es complejo y expresa estructura, suavidad y dulzura. De excelente textura y largo de boca.

“Este es un vino en particular de alto Agrelo, en donde se hace una cosecha al mañana muy temprano, se procesa la uva y luego esa uva hace una crianza en barricas de roble nuevos y usados. Lo distintivo es que es un equilibrio entre la complejidad, la estructura y la concentración, pero también buscando conservar la frescura y la juventud de Cabernet Sauvignon de Agrelo”, expresa Javier Lo Forte, enólogo de Bodega Pulenta Estate.

Precio sugerido: $3.800

Monteagrelo Cabernet Sauvignon

Monteagrelo Cabernet S.png

El legendario enólogo mendocino Walter Bressia hizo de Monteagrelo una de las líneas más especiales de su bodega familiar, en la que fusiona el alma del varietal con el aporte de dos terroirs únicos: Luján de Cuyo y Valle de Uco, Mendoza.

Para garantizar la correcta guarda de este Cabernet Sauvignon maduro y armónico, la bodega apostó a un eslabón final clave: los tapones Select de Nomacorc Green Line que, además de ser sustentables, protegen correctamente al vino durante su evolución a lo largo de muchos años. “Monteagrelo es nuestra familia de vinos y, como en toda familia, cada uno expresa su identidad y personalidad varietal que los hace inolvidables e irrepetibles”, afirma Bressia.

Precio sugerido: $3.200

Pascual Tosso Alta

Alta Cabernet Toso.png

Desde Maipú, Mendoza, llega este vino 100% Cabernet Sauvignon con 18 meses en barricas de roble francés. De color rojo profundo algo opaco, presenta varias capas de aromas y sabores, donde encontramos a pimiento, casis y pimienta rosa, los barriles aportan notas de café y ahumados.

Precio sugerido: $4100

Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon 2021

Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon.png

“El Cabernet Sauvignon es la variedad más desafiante del planeta”, afirma Susana Balbo. “En su madurez perfecta nunca podrías predecir de que país procede. Es majestuosa, tiene unos taninos que hay que saberlos trabajar muy bien para que el vino sea seductor y equilibrado, y es una variedad que exige precisión en la forma de elaboración y no permite errores, por eso creo que me gusta tanto: porque me gustan los desafíos”, agrega.

Susana Balbo Signature es la línea de vinos que llevan el sello de su autora, reflejan la máxima expresión de la enóloga. Ella es quien escoge individualmente cada lote y selecciona los barriles más complejos y aromáticos. Son vinos que manifiestan los gustos y preferencias de Susana, buscando balance, elegancia y sofisticación.

Precio sugerido: $3560

Gaia Cabernet Sauvignon 2019, Domaine Bousquet

Gaia Cabernet Sauvignon MI.png

Gaia Cabernet Sauvignon 2019"es un Cabernet en el que predomina la fruta negra, que es una característica típica de la bodega, cien por cien provenientes de viñedos y parcelas específicas de nuestra finca de Gualtallary", explica Rodrigo Serrano Alou, Enólogo de Domaine Bousquet.

GAIA, la diosa griega que representa a la Madre Tierra, ha sido la inspiración de la familia Bousquet desde la fundación de la bodega en 1997, cuando adquirieron 240 hectáreas de terreno virgen en Alto Gualtallary, Tupungato, convirtiéndose en pioneros en la zona. Por eso GAIA es también el nombre del restaurante, de estilo Bistró, y del Lodge de Domaine Bousquet."

Precio sugerido: $3200

Trilogia Familia Altieri Vittorioso Variedad

Familia Altieri.png

Esta etiqueta llega procedente de Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza. De color rojo carmesí, con tintes oscuros, aromas a arándanos negros, mora y una sutil nota especiada donde aparece la vainilla, pimienta negra y chocolate blanco. En boca: dulce y sedoso, equilibrado con final largo.

Precio sugerido: $6000

Reserva Cabernet Sauvignon de Valle de La Puerta

Valle de La Puerta Reserva Cabernet Sauvignon.png

Desde Valle de Famatina, La Rioja, bodega Valle de la Puerta recomienda el Reserva Cabernet Sauvignon. Un 30% del vino es criado por 6 meses en barricas de roble francés y americano, mientras que el 70% restante es almacenado en tanques de acero inoxidable. Luego se realiza el corte final mezclando ambos y logrando un gran equilibrio entre la fruta y el roble.

Precio Sugerido: $10.800