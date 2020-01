¿Quién es el único argentino entre las 50 personas más influyentes del mundo del vino?

En la nueva iniciativa creada por International Wine & Spirit Competition (IWSC) se identificaron los jóvenes profesionales -menores de 40 años- prometedores de la industria y de todas las áreas que generaron una contribución significativa en los últimos tres años. Algunos de los requisitos evaluados fueron la carrera desarrollada, el aspecto académico, la responsabilidad social y los aportes en innovación.

Mayorga dijo estar muy contento de haber recibido este premio.” Crear vinos y compartirlos es lo que me apasiona. Elaborarlos es un arte, con historias que se conectan con la tierra y el clima. Mi desafío como enólogo es maximizar esas características para elaborar vinos de autor, que puedan ser valorados por su calidad y personalidad. Esta distinción me llena de orgullo y me impulsa a seguir trabajando en mi pasión”, agregó.

Mayorga es un joven enólogo mendocino que heredó de su padre, un agrónomo pionero en la plantación de viñedos en Mendoza, la pasión por innovar y la obsesión por el cuidado de la uva. Se graduó de la Universidad Nacional de Cuyo en Ingeniería Agrícola y realizó estudios de posgrado en Gestión de la Calidad de la Vid. En 2003, el reconocido enólogo Roberto de la Mota lo invitó a comenzar a trabajar en la bodega boutique Mendel Wines. En 2013, después de 10 años de elaborar vinos premium, Santiago se unió a Nieto Senetiner y posteriormente a Cadus Wines. Fue reconocido en 2016 por la revista Wine Enthusiast como uno de los enólogos de la “Now Generation” que están marcando el rumbo de la industria del vino de Argentina, en el año 2017 fue elegido como Young Winemaker of The Year por Tim Atkin en su informe anual y como parte de los “10 Winemakers to Watch” en la edición South America de la revista Decanter de Octubre de 2018.

Este año hubo más de 600 nominaciones con profesionales que trabajan como enólogos y destiladores, en desarrollo de productos, diseño y distribución, marketing, periodismo y hospitalidad, entre otros. La elección de los ganadores fue un proceso de investigación dividido en dos etapas y la decisión final fue tomada por un ilustre panel de jueces expertos de todo el mundo. Los 50`s premiados son una colección del talento más destacado de todo el mundo que incluye a catorce países.