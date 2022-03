Este es el whisky de lujo que los inversionistas desean más que al petróleo y al oro

Según el índice de la consultora Rare Whisky 10 , el año pasado se comercializaron más de 172 mil botellas de scotch con un valor de 75 millones de libras esterlinas, lo que significa un aumento del 29,97% con respecto al récord de 2019 (57 millones de libras esterlinas), logrando un incremento del 19,88% en relación al récord del mismo año con casi 144 mil botellas de whisky vendidas.

El momento ideal para invertir en un espirituoso único

El whisky escocés es increíblemente diverso y ofrece a los coleccionistas la oportunidad de invertir en ellos. El aumento del valor del whisky en un 582% en los últimos diez años, viene acompañado de una revalorización del single malt , de acuerdo con el reciente informe The Wealth Report de la consultora inmobiliaria Knight Frank, le ha otorgado la categoría de activo rentable, aún más lucrativo que las piezas de arte. Además este informe incluye por primera ocasión al whisky como inversión de lujo, cuyo valor se multiplicó un 40% en 2018.

Este fenómeno a nivel mundial es similar al mercado del arte, la diferencia es que el single malt está hecho para tomar. Lo particular es la escasez y rareza que hace que estas expresiones se vuelvan muy codiciadas e incremente su valor dentro del mercado de los coleccionistas. Según Knight Frank Rare Whisky 100 Index , reporte que refleja la evolución de los precios de 100 de las botellas más buscadas de whisky escocés en subastas de Reino Unido, el valor de estas bebidas espirituosas han subido en la última década casi un 600%.

Otra tendencia dentro del mundo de los destilados, es el Whisky Money (invertir en whisky) surge a partir de la pasión por los single malt finos y raros. El whisky es el nuevo “oro líquido”, ya que es un artículo que genera lazos sentimentales fuertes, además es reflejo de una tradición milenaria. Un espirituoso a diferencia de otros objetos, incrementa su valor con el paso del tiempo. El valor depende de su rareza o escasez, ya que entre más difícil sea de encontrar, mayor será su costo y probablemente aumentará su valor.

WHISKY PORTADA.jpg

Pero, ¿qué significa ser un whisky de lujo?

Estas bebidas espirituosas originarias de seis regiones protegidas de Escocia; Highland, Island, Islay, Lowland, Campbeltown y especialmente de Speyside, son reconocidas por su sofisticado sabor. A diferencia de otros whiskies escoceses, los single malt se elaboran con cebada malteada en una única destilería, además son destilados mínimo dos veces al año en alambiques de cobre y añejados exclusivamente en regiones barriles de roble por lo menos tres años.

Un single malt como The Macallan es sinónimo de calidad inigualable que se caracteriza por el color. Todos los whiskies de la destilería de Speyside toman el 100% de su color de la madera en la que se maduran. Como la madera es un producto natural, cada árbol es diferente, que a su vez imparte distintos sabores y colores al whisky durante la maduración. La habilidad de los fabricantes de whisky garantiza que el color sea lo más consistente posible de un embotellado a otro, a través de la gestión y selección de las barricas que proporcionan el espectro de color natural esencial para un whisky de malta único.

La expresión The Reach, edición limitada con tan solo 288 decantadores en todo el mundo.

La reputación de una destilería se basa en cimientos fuertes, lo que da como resultado en un producto de excelente calidad y carácter distintivo, basado en un conjunto de principios insobornables. The Macallan lleva el mensaje de lujo exclusivo a otro nivel. Cada expresión simboliza la alta calidad de una de las destilerías más antiguas del mundo a través de una experiencia única por su compromiso extraordinario en la elaboración de whisky, resultado de casi dos siglos de procesos artesanales cuidadosamente custodiados por maestros destiladores que llevan la excelencia en su ADN.

The Macallan, el mejor single malt para comenzar una colección

Hace un par de años se rompió el récord de la botella de whisky más cara de la historia: The Macallan 1926 Fine & Rare Collection 60 Year Old, la cual fue subastada en vivo por Sotheby's por 1.9 millones de dólares, lo que significa un auténtico tributo a la herencia perdurable y al carácter del espíritu de The Macallan desde el pasado, el presente y el futuro. Es una pieza de museo destilada en 1926, que se embotelló en 1986.

Whisky The Macallan.jpg

El espirituoso de esa barrica tan especial dio para rellenar solo 40 botellas en la primera edición, de las cuales 24 fueron intervenidas por artistas de la talla de Sir Peter Blake y Valerio Adami. Lo curioso, es que esa misma expresión de The Macallan se vendió hace 15 años en 20 mil dólares.

Una expresión del whisky más preciado del mundo es ideal para comenzar una colección personal. No existe otro whisky que pueda competir con The Macallan en estilo, rigor, exigencia y calidad atemporal. Cada expresión es distinta, nace de la búsqueda contínua por lo extraordinario. Con una combinación magistral de arte y ciencia.