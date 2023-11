Lo que se dice en las mesas

Lejos quedó ya el debate presidencial. Aburrido y vacío. Solo aportó más desconcierto a la confusión general. Últimas 48 horas de las claves 72 horas previas, como bien explica el prestigioso politólogo Rosendo Fraga es el período donde las “cosas” pegan en el ánimo del votante , sobre todo indeciso. De ahí que desde ayer los bunkers de campaña están en alerta, principalmente, controlando a los “boca flojas”. La gente de Milei procura evitar errores como “la ruptura con el Vaticano” o que “el dólar alto mejor para dolarizar o mejor que explote ahora” , mientras los de Massa no quieren sorpresas como la nafta o el blue. Nadie quiere carpetazos, pero todavía hay tiempo para nuevas sorpresas. Todos velan las armas.

Las mesas estuvieron atentas a los últimos reportajes televisivos de ambos candidatos y tomaron nota que Milei ratificó la dolarización y a Emilio Ocampo en el BCRA y ante la consulta sobre Federico Sturzenegger no desmintió nada. Con el mismo dueto de periodistas, Massa repitió que levantaría el cepo en un año y que anunciaría a su ministro de Economía el lunes o martes y que sería alguien que no es de su fuerza política. Curiosidades: horas antes el libertario en el evento del CICyP había hablado de levantar restricciones cambiarias y resolver el problema de las Leliq sin mencionar una sola vez el cierre del BCRA (hoy fue el turno de Massa en el CICyP, flanqueado por Francisco De Narváez y José de Mendiguren, y ratificó sus últimos dichos). En fin, nada nuevo en ambos casos y los operadores de las mesas miran de reojo esas apariciones donde se sienta el acomodaticio establishment de turno a la espera de alguna nueva pista.

En las mesas resumen el cuadro de situación en que un Milei que promete reformas pero no tiene estructura política para llevarlas a cabo y un Massa que tiene la gobernabilidad asegurada pero no garantiza las reformas. A sabiendas que el proceso electoral desairó a los mercados que esperaba el triunfo de Juntos por el Cambio que prometía reformas pro mercado y tenía estructura, hoy el escenario es mejor de lo que parecía en la previa electoral ya que Milei tiene el apoyo del PRO y se volvió menos “radical” en términos estadounidenses, mientras que Massa sumó un discurso aperturista. De todas maneras siguen las dudas sobre los programas de ambos candidatos por lo que el mercado estará muy atento no solo al resultado sino a los discursos y los anuncios tras el balotaje.