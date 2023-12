Lo que se dice en las mesas

Más que la era Milei la que empezó más bien parece que será la Era de Hielo liderada por el “Toto manos de tijera”. En las mesas mucho entusiasmo, y mucha cautela. Lo que se viene será bravo. Solo Frondizi en el 59 se atrevió a tanto, claro que a “pedido” del FMI y del Tesoro de EE.UU. Aunque algunos ponen fichas a que lo que vendría no tendría que ser tan dramático como se proyecta. Para Ricardo Arriazu la naturaleza nos está dando una oportunidad, la política también da una oportunidad pero también una dificultad, entonces si esta vez no se gasta de más, hay luz al final del túnel. El prestigioso economista del gobierno tendrá que tener cuidado con los cantos de sirena de la reestructuración de la deuda, porque ese no es el problema más si se recupera la confianza y la credibilidad.