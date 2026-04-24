El Gobierno avanza con la licitación de la terminal de ómnibus de Retiro y busca su renovación integral

Lo oficializó el Ministerio de Economía y lo confirmó Luis Caputo. La decisión implicó el cierre de la concesión vigente de la empresa TEBA S.A.

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para encarar la modernización de la terminal de ómnibus ubicada en el barrio porteño de Retiro , uno de los puntos neurálgicos del transporte de larga distancia en la Argentina. La medida se formalizó mediante el Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial , en el que se declaró la iniciativa como de interés público .

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Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión implicó el cierre de la concesión vigente de la empresa TEBA S.A ., iniciada en 1993, cuyo contrato estaba vencido y presentaba un deterioro sostenido en la calidad del servicio.

La terminal de Retiro constituye una pieza central en la conectividad del país . Por sus instalaciones circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros por año, con picos de hasta dos millones mensuales en temporada alta , y opera más de 300 mil servicios anuales hacia distintos puntos del territorio nacional y países limítrofes.

Este volumen de tránsito consolidó su rol como uno de los principales centros logísticos del sistema de transporte automotor de pasajeros.

SE LICITARÁ LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO Se convocará a licitación pública bajo el régimen de iniciativa privada para su modernización integral con inversión 100% privada: más capacidad, mejores servicios y una experiencia renovada para millones de pasajeros. Más… pic.twitter.com/gfAIUmDoWX

Un modelo con financiamiento privado

El proyecto se desarrollará bajo un esquema de concesión de obra, infraestructura y servicio público con financiamiento 100% privado, lo que permitirá avanzar con las obras sin comprometer recursos del Estado.

El contrato tendrá una duración de 30 años y la empresa adjudicataria deberá asumir la totalidad de la inversión, encargarse de la operación y percibir los ingresos derivados de la explotación comercial. A su vez, deberá abonar un canon mensual al Estado nacional.

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y llevar adelante el proceso licitatorio.

Qué obras están previstas para la terminal de Retiro

La iniciativa contempla una renovación integral de la infraestructura existente, que incluirá la modernización y ampliación del edificio principal, la incorporación de nuevas dársenas y mejoras sustanciales en materia de seguridad e iluminación.

El objetivo oficial apunta a revertir años de falta de inversión que impactaron de manera negativa en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

Para evitar interrupciones en el funcionamiento de la terminal, el Gobierno garantizó que el operador actual continuará prestando el servicio hasta que se complete la adjudicación de la nueva concesión.

De este modo, se busca asegurar la normalidad en el transporte de larga distancia mientras se desarrolla el proceso de licitación.

Las definiciones de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el alcance del proyecto y sostuvo: "El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y convocó a licitación para modernizar la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado".

Luis Caputo Conferencia Captura.png Luis Caputo celebró al licitación. Archivo

Además, remarcó: "La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio".

En esa línea, agregó: "En la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta y opera más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes".

Por último, subrayó el enfoque del Gobierno: "Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes".